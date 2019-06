Moto Z4 ufficiale: Snapdragon 675 e supporto Moto Mods 5G

Moto Z4 ha a bordo lo Snadpragon 675 con 4 GB di RAM, fotocamera posteriore da 48 MP, display OLED da 6,39'' e supporto agli accessori Moto Mods, tra cui quella che rende lo smartphone compatibile con il 5G.

Dopo esser stato venduto da Amazon prima della presentazione, Motorola ha annunciato ufficialmente il nuovo Moto Z4. Si tratta di un dispositivo di fascia media che presenta delle caratteristiche interessanti. Una delle peculiarità è il supporto agli accessori Moto Mods, tra cui quello che rende il nuovo smartphone compatibile con la nuova rete 5G.

Moto Z4 è equipaggiato con lo Snapdragon 675 di Qualcomm accoppiato a 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 2 Terabyte. Il display OLED è da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e rapporto di forma in 19:9. Il sensore biometrico è integrato direttamente sotto lo schermo.

Il comparto fotografico si compone di un singolo sensore posteriore da 48 Megapixel (f/1.7) con tecnologia Quad Pixel che combina quattro pixel in uno restituendo scatti da 12 Megapixel. È presente la Night Vision, di cui vi abbiamo parlato in relazione al nuovo Motorola One Vision. Frontalmente, invece, una fotocamera da 25 Megapixel (f/2.0) all’interno di un notch a goccia.

Sotto la scocca, una batteria da 3600 mAh con supporto alla ricarica rapido Turbo Power a 15W. Non c’è la ricarica wireless. Ritorna il jack audio da 3,5 mm dopo che era stato rimosso dalla generazione precedente. Moto Z4 sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 6 giugno a 499,99 dollari nelle colorazioni Flash Grey e Frost White. Per il momento non ci sono informazioni circa una possibile commercializzazione in Europa.