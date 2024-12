Motorola edge 50 Neo è il compatto da comprare | Recensione

Il Motorola edge 50 Neo è uno smartphone di fascia media che offre una gamma di funzioni impressionanti per il suo prezzo. È il primo smartphone della serie edge a eliminare il display curvo e il primo a offrire 5 anni interi di supporto software. Offre inoltre una durata della batteria eccezionale, superando persino la sua controparte più costosa, l'edge 50 Pro, e l'ultimo smartphone di fascia media di Google, il Pixel 8a. Tutto questo in uno smartphone compatto e bello da vedere e utilizzare!

Uno smartphone per chi ha tasche piccole

L'edge 50 Neo ha un design rinnovato tanto necessario, in particolare per quanto riguarda il modulo fotocamera sul retro. Il modulo è stato aggiornato per essere più in linea con il resto della gamma edge di Motorola ed è un miglioramento rispetto al design leggermente datato del modello precedente. Lo smartphone è anche significativamente più corto, un po' più stretto, ma leggermente più spesso. Misura 154,1 x 71,2 x 8,1 mm e pesa 171g. La sua forma più squadrata e i lati piatti con finitura diamond cut lo rendono veramente comodo da tenere in mano.

A differenza degli smartphone di punta, l'edge 50 Neo ha una cornice in plastica e un retro in similpelle vegana (o plastica in altri modelli). I pulsanti del volume e di accensione sono facilmente raggiungibili e offrono una sensazione tattile e piacevole. La costruzione è piuttosto buona, con un grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP68, lo stesso livello che si ottiene con smartphone più pregiati. Detto questo, il display è resistente ma non usa uno dei vetri più recenti, con solo uno strato di Gorilla Glass 3 a proteggerlo. Per quanto riguarda i colori, è possibile scegliere tra Blu Nautical, Lattè, Grisaille e Poinciana: tutti colori Pantone certificati.

Nel complesso, il design dell'edge 50 Neo è sia elegante che funzionale. Lo smartphone è comodo da tenere in mano ed è più generalmente uno dei migliori smartphone compatti in circolazione.

Risoluto e luminoso

Questo è il primo smartphone della serie edge a non avere un display curvo. Invece, il display è completamente piatto, con cornici sottili e abbastanza uniformi che non infastidiscono durante l'uso. Lo schermo stesso è un OLED e ha una risoluzione di 1200 x 2670 pixel. Guardare i contenuti su di esso è perfettamente piacevole, soprattutto con il vantaggio aggiuntivo di zero input non intenzionali e riflessi di luce grazie al display piatto.

Lo smartphone compatto di Motorola si è comportato notevolmente meglio del suo predecessore nei test del display. La luminosità massima di 3000 nit porta il nuovo Neo in quella che consideriamo una categoria eccellente per i display. Uno dei suoi principali concorrenti, il Pixel 8a, ha un display piacevole ma decisamente meno luminoso. Nel complesso, il display di Motorola edge 50 Neo è eccellente: è luminoso, colorato e ha un'elevata risoluzione.

La biometria è gestita tramite un lettore ottico di impronte digitali, che è un po' lento se si sblocca il smartphone mentre il display è spento. Se il display è attivo, la velocità è più che buona. Naturalmente, è possibile anche optare per lo sblocco con il riconoscimento del volto, ma se desiderate una migliore sicurezza questa opzione è sconsigliata in quanto basata sulla sola fotocamera principale.

Prestazioni giuste per il prezzo

Motorola edge 50 Neo è dotato del processore Mediatek Dimensity 7300 (4nm). È lo stesso chip che l'azienda utilizza per il suo pieghevole economico, il Motorola Razr 50. Nel nostro mercato l'unica opzione di memoria disponibile è quella da 12GB di RAM e 512GB di storage, quantità più che buone per questa fascia di prezzo. Purtroppo, non c'è uno slot per schede microSD, quindi lo spazio di archiviazione non può essere aumentato.

Siamo rimasti un po' sorpresi da quanto bene si sia comportato l'edge 50 Neo durante le sessioni di gioco, anche con giochi più impegnativi come Genshin Impact. Non ho avuto problemi a mantenere un framerate elevato in League of Legends: Wild Rift, anche con la grafica impostata su livelli più elevati.

Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori. Abbiamo riscontrato alcuni occasionali scatti nell'app della fotocamera e alcune altre app a volte si sono aperte piuttosto lentamente. Ma si è trattato di casi rari, non tali da compromettere l'utilizzo.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Motorola edge 50 Neo 1041 2941 689866 97228 860 (5,15 fps) 863 - 860 (99,6%) Motorola edge 50 Ultra 1974 5164 1522482 689925 3349 (20,06 fps) 3287 - 2183 (66,4%) Motorola edge 50 Pro 1166 3099 851683 443132 1466 (8,78 fps) 1465 - 1284 (87,6%) Motorola edge 40 1121 3660 843944 706564 1263 (7,60 fps) 1255 - 1248 (99,4%) Motorola edge 40 Pro 1992 5287 1253473 - 3645 (21,80 fps) 3615 - 2365 (65,4%) Motorola edge 40 Neo 1047 2524 446020 446405 698 (4,18 fps) 699 - 694 (99,3%)

L'edge 50 Neo eguaglia il suo predecessore in termini di prestazioni single-core, ma il chip Dimensity 7300 offre velocità multi-core più elevate e prestazioni grafiche 3D migliori. Il Tensor G4 del Pixel 8a, derivato da smartphone di fascia decisamente più alta, lo batte però su tutti i fronti.

Nel complesso, l'edge 50 Neo è un smartphone dalle prestazioni ottime per l'uso quotidiano, anche se potrebbe singhiozzare un pochino quando messo sotto stress. Non è lo smartphone più potente sul mercato, ma è comunque in grado di gestire la maggior parte delle attività senza problemi. L'efficienza energetica è inoltre molto buona, il che è sempre un vantaggio.

Sullo smartphone troviamo un doppio altoparlante stereo con supporto Dolby Atmos. La qualità del suono è buona, con un audio chiaro e bilanciato. L'edge 50 Neo supporta il 5G, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3. Ha anche l'NFC per i pagamenti contactless.

Ottima autonomia in "formato zip"

La batteria da 5000mAh è abbastanza grande per uno smartphone di queste dimensioni. Nei test, il smartphone è durato per ben 12 ore e 16 minuti nel nostro test eseguito con il display al 50% di luminosità con PCMark Work 3.0 Battery. Questo è un risultato molto buono che eguaglia persino edge 50 Pro e edge 50 Ultra.

Lo smartphone supporta la ricarica cablata a 68W e la ricarica wireless a 15W. Con il caricabatterie incluso, lo smartphone può essere ricaricato dallo 0% al 100% in molto meno di un'ora.

Nel complesso, lo smartphone durerà facilmente per un'intera giornata di utilizzo intenso e la ricarica rapida è un grande vantaggio.

Tutte le fotocamere che potrebbero servirvi

Le prestazioni della fotocamera dell'edge 50 Neo sono distribuite in modo abbastanza uniforme tra le tre fotocamere posteriori e la fotocamera selfie. In altre parole, tutte hanno fornito risultati abbastanza decenti durante i test, senza grandi differenze nella qualità dell'immagine.

Non sappiamo quali cambiamenti agli algoritmi abbia apportato Motorola per migliorare la qualità dell'immagine dell'edge 50 Neo, ma le foto che escono da ogni fotocamera sono di gran lunga migliori di quanto ci aspettassimo. C'è un'ampia quantità di dettagli in tutto il sistema di fotocamere e l'HDR sembra essere gestito bene con dettagli preservati nelle aree luminose e scure.

Tuttavia, a volte la post-elaborazione può essere un po' eccessiva e i colori, anche se sono sorprendentemente coerenti tra le tre fotocamere posteriori,, spesso virano un po' dalla realtà.

Nel complesso, le fotocamere dell'edge 50 Neo sono molto buone per il prezzo a cui è proposto lo smartphone, ma non eccezionali. Sono sicuramente un passo avanti rispetto alle fotocamere del Motorola edge 40 Neo, ma non sono ovviamente allo stesso livello delle fotocamere dei migliori cameraphone.

Software pulito e IA dietro l'angolo

L'edge 50 Neo è un smartphone alquanto speciale per Motorola. Perché? Beh, perché è il primo a essere fornito con 5 anni di supporto software. Ciò include gli aggiornamenti principali di Android e le patch di sicurezza. Fino ad ora, gli smartphone dell'azienda erano famosi per il loro supporto software piuttosto breve, ma sembra che questo Neo fungerà da punto di svolta per quanto riguarda questo argomento.

Qualcosa che guasta la buona notizia, tuttavia, è il fatto che l'edge 50 Neo viene fornito con Android 14 e non con l'ultimo aggiornamento di Android 15. In altre parole, l'ultimo aggiornamento Android che il smartphone riceverà è Android 19 nel 2028.

Per quanto riguarda l'esperienza utente, è praticamente Android stock. Naturalmente, sono presenti tutte le funzionalità Motorola fornite con la sua skin Android, come le gesture per avviare rapidamente la fotocamera e la torcia, di cui sono sempre stato un fan. C'è anche il display always-on, che può essere personalizzato con diversi stili di orologio e colori. Ready For è un'altra funzionalità software che consente di connettere il smartphone a un monitor esterno per un'esperienza desktop-like.

Le funzionalità Moto AI arriveranno molto probabilmente con i prossimi aggiornamenti software, qualcosa che di certo potrebbe fare comodo agli utenti.

Nel complesso, il software dell'edge 50 Neo offre un'esperienza pulita e semplice. È bello vedere Motorola impegnarsi per diversi anni di supporto software su uno smartphone di questa fascia di prezzo, ma è un peccato che Android 15 ancora latiti dopo mesi dal lancio.