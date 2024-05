Motorola edge 50 Pro è un vero gioiello, purtroppo anche nel prezzo | Recensione

In un panorama inondato di smartphone dalle specifiche impressionanti, Motorola adotta un approccio distintivo con la sua ultima proposta, edge 50 Pro. Distaccandosi dall'incessante ricerca della superiorità tecnologica, Motorola sceglie di orientarsi verso una considerazione più olistica: l'integrazione di esperienze sensoriali superiori nella vita quotidiana. Con un'enfasi strategica su colori, materiali e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, edge 50 Pro cerca di trascendere la gara delle caratteristiche hardware e di soddisfare le esigenze di vita dei consumatori.

A prima vista, l'influenza della collaborazione di Motorola con Pantone è inconfondibile. Con l'esclusiva tonalità Luxe Lavender, approvata dagli stessi esperti dei colori, edge 50 Pro emana un senso di raffinatezza e individualità. Ma al di là della mera estetica, Motorola fa un ulteriore passo avanti nella collaborazione estendendo la certificazione Pantone sia al display che alle fotocamere, un'iniziativa pionieristica nel settore.

Sebbene il fascino dei colori vivaci e dei materiali raffinati sia innegabile, la vera essenza di edge 50 Pro risiede nella sua capacità di soddisfare gli utenti in moltissime delle aree fondamentali per uno smartphone, senza allo stesso tempo voler competere a livello di potenza pura.

Detto questo, il posizionamento di edge 50 Pro all'interno della lineup di Motorola richiede un esame attento. A differenza del suo predecessore, il quale disponeva del chip Snapdragon più potente dell'epoca, edge 50 Pro assume un ruolo più orientato alla fascia media, conseguenza della ristrutturazione della gamma di prodotti per il 2024 che include un modello Ultra.

Piacevole al tatto e alla vista

Il design del Motorola edge 50 Pro è orientato alla praticità e al comfort dell'utente, grazie a un pannello posteriore resistente e a bordi curvi e morbidi sia davanti che dietro. Disponibile in una gamma di colori Pantone, tra cui Luxe Lavender, Black Beauty e Moonlight Pearl, il dispositivo offre una discreta varietà di scelte di grande impatto visivo.

Mentre la texture morbida del pannello posteriore migliora la presa e riduce al minimo le impronte digitali, la leggera sporgenza dell'isola della fotocamera può causare piccoli problemi di stabilità quando il telefono viene posizionato su una superficie piana. Nonostante questo minuscolo inconveniente, ho apprezzato davvero molto il telaio in alluminio con finitura opaca che si integra perfettamente con il pannello posteriore, mentre i pulsanti fisici sul lato destro (quelli del volume sono separati: punti bonus, N.d.R.) garantiscono un'esperienza d'uso soddisfacente.

Grazie alla certificazione di resistenza alla polvere e all'acqua IP68, l'Edge 50 Pro è in grado di resistere anche all'esposizione accidentale agli elementi ambientali. Il lato del display è protetto da Gorilla Glass, anche se la versione specifica non è stata rivelata da Motorola.

Detto questo, Motorola edge 50 Pro si presenta con un form factor che riprende in modo evolutivo le linee del predecessore, smartphone che avevamo apprezzato moltissimo per la sua leggerezza e comodità d'utilizzo.

Uno degli schermi migliori nella sua classe di merito

Lo smartphone di mezzo della nuova gamma Motorola è dotato di un display OLED da 6,7 pollici che convince per gli standard della sua categoria. Con una frequenza di aggiornamento di 144Hz che supera in velocità (seppur di poco) i più comuni smartphone, il display offre un'esperienza reattiva e fluida, anche se non dispone della tecnologia LTPO per la regolazione adattiva del refresh rate. Con una risoluzione di 1220 x 2712 pixel (densità di 446ppi) lo schermo ricostruisce i contenuti in modo nitido e chiaro.

In termini di tecnologie del pannello, edge 50 Pro incorpora il DC dimming e il PWM a 720Hz, integrati da una modalità Flicker Prevention per gli utenti sensibili allo sfarfallio dello schermo. Classificato come pannello a 10 bit, il display vanta una luminosità di picco dichiarata di ben 2.000 nit.

Motorola sottolinea le certificazioni "Pantone validated" e "Pantone SkinTone validated" del display, le quali dovrebbero confermare una rappresentazione accurata dei colori e dei toni della pelle, anche se il significato di queste certificazioni rimane soggettivo. Indipendentemente dal fatto che diate o no valore a questo genere di certificazioni, quello che vi serve sapere è che il display di edge 50 Pro è molto accurato e davvero un piacere per gli occhi, indipendentemente dal contenuto che andrete a visualizzare.

Nel complesso, il display di questo nuovo Motorola offre prestazioni ammirevoli all'interno della sua categoria, offrendo immagini fluide, colori vivaci e livelli di luminosità elevati. L'unica vera mancanza rispetto a flagship dal costo superiore è la tecnologia LTPO, cosa che avrebbe reso questo pannello OLED praticamente impeccabile.

Pur non avendo la certificazione Dolby Vision, il dispositivo è compatibile con i video HDR10 e HDR10+, anche se al momento la riproduzione HDR di Netflix non è disponibile. Si tratta di qualcosa che potrebbe comunque essere corretto con un aggiornamento software di Motorola o di Netflix.

Grazie al lettore ottico di impronte digitali sotto il display, il dispositivo offre un sistema di autenticazione biometrica affidabile e rapida, anche se con un posizionamento basso che alcuni utenti potrebbero trovare non ottimale.

Veloce quanto basta ma non quanto dovrebbe

Il Motorola edge 50 Pro è mosso dal chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, cosa che rappresenta un completo cambio di strategia rispetto al modello dello scorso anno. Motorola edge 40 Pro, infatti, poteva vantare il miglior SoC di Qualcomm dell'epoca. Questa scelta è in parte giustificata dall'esistenza di un modello "Ultra" nella nuova serie edge 50, ma non si riflette nel prezzo comunque abbastanza elevato di questo Pro.

L'unica opzione di memoria disponibile in Italia, al momento della scrittura di questa recensione, è quella da 12GB/512GB, una quantità che almeno in parte prova a giustificare il posizionamento di questo terminale sul mercato. Motorola indica come tipo di memoria di archiviazione lo standard UFS 2.2, cosa che mi ha inizialmente preoccupato. Solitamente, gli smartphone con memorie UFS 2.X soffrono in reattività e presentano spesso dei micro lag durante l'utilizzo.

Non è il caso di questo Motorola che si è sempre rivelato scattante quasi come un vero top scorrendo sui social o aprendo le varie app. Molto di questo merito è probabilmente da attribuire ad un software ben ottimizzato e alla presenza di un quantitativo gigantesco di memoria RAM, utile per mantenere i processi vitali dello smartphone attivi senza occupare costantemente la banda disponibile per la lettura o la scrittura della memoria interna.

I test di benchmark rivelano però risultati contrastanti per edge 50 Pro. Sebbene sia in grado di competere con prodotti di fascia media, non è all'altezza di molti degli smartphone disponibili a prezzi simili. Guardando il lato positivo, un vantaggio dell'utilizzo di un SoC di fascia media è evidente negli scenari di carico di lavoro prolungato, dove edge 50 Pro mostra un throttling minimo e mantiene livelli di prestazioni costanti.

Nonostante non raggiunga il picco di potenza di un top di gamma, edge 50 Pro offre prestazioni più che sufficienti adatte a un uso quotidiano tipico e a scenari di gaming anche moderatamente spinti. La maggior parte dei giochi mobile è sufficientemente ben ottimizzato per girare alla grande anche su questo chip di fascia intermedia, sebbene per i più esigenti potrebbe essere necessario abbassare leggermente le impostazioni grafiche.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Motorola edge 50 Pro 1166 3099 851683 443132 - - 1466 (8,78 fps) 1465 - 1284 (87,6%) Motorola edge 40 Pro 1992 5287 1253473 - - - 3645 (21,80 fps) 3615 - 2365 (65,4%) Motorola edge 40 1121 3660 843944 706564 - - 1263 (7,60 fps) 1255 - 1248 (99,4%) OnePlus 12R 1106 4215 1325556 971797 5395 (20,52 fps) 5396 - 5368 (99,5%) 3684 (22,06 fps) 3671 - 2471 (67,3%) Google Pixel 8 1585 3562 762441 634996 - - 2412 (14,45 fps) 2411 - 1601 (66,4%)

A livello di connettività lo smartphone Motorola si difende bene, troviamo il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.4. Decisamente più interessante notare che il dispositivo vanta una porta USB 3.1 Tipo-C, in grado di supportare il protocollo DisplayPort 1.4 per la trasmissione di segnali video, e persino una eSIM.

Edge 50 Pro presenta una configurazione stereo per gli altoparlanti, con un'unità posizionata nella parte inferiore e un'altra che funge da auricolare per le chiamate vocali posizionata nella parte superiore. Ciascuno speaker fornisce in modo indipendente l'audio del rispettivo canale e lo smartphone assegna dinamicamente i canali in base all'orientamento.

Durante i nostri test, edge 50 Pro ha dimostrato un volume ed una qualità soddisfacenti, anche se leggermente meno alto rispetto al suo predecessore, l'edge 40 Pro. In particolare, le sue prestazioni sono alla pari di quelle dei modelli edge 40 e edge 40 Neo, anche se il cambio di posizionamento dei dispositivi complica i confronti diretti. Superando rivali come il OnePlus 12R, l'Edge 50 Pro deve comunque affrontare la concorrenza di dispositivi come il Pixel 8, che offre una qualità audio altrettanto convincente.

Fotocamere versatili e capaci, la concorrenza è però spietata

Dotato di una solida configurazione delle fotocamere, Motorola assicura che gli utenti possano catturare ogni momento con eccezionale chiarezza e precisione:

Fotocamera principale: 50MP OmniVision OV50E (1/1,55", 1,0µm), f/1.4, 25mm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

50MP OmniVision OV50E (1/1,55", 1,0µm), f/1.4, 25mm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS Fotocamera grandangolare: 13MP SK Hynix HI1336 (1/3,0", 1,12µm), f/2.2, 16mm, PDAF

13MP SK Hynix HI1336 (1/3,0", 1,12µm), f/2.2, 16mm, PDAF Fotocamera con teleobiettivo: 10MP Samsung S5K3K1 (1/3,94", 1,0µm), f/2.0, 67mm, PDAF, OIS

10MP Samsung S5K3K1 (1/3,94", 1,0µm), f/2.0, 67mm, PDAF, OIS Fotocamera frontale: 50MP Samsung JNS (1/2,76", 0,64µm), f/1.9, 21mm, PDAF

In primo piano c'è la notevole fotocamera principale da 50MP, che si distingue per l'ampia apertura della lente e offre prestazioni eccellenti nell'acquisizione di immagini dettagliate e vivaci. Questa caratteristica è completata dall'inclusione di un vero teleobiettivo, il quale offre uno zoom ottico 3x (una rarità nei dispositivi non di punta) e aggiunge versatilità alle capacità fotografiche del prodotto.

Altrettanto degna di nota è la fotocamera frontale per i selfie, dotata di un ampio sensore e di un obiettivo grandangolare con messa a fuoco automatica, la quale consente di realizzare selfie di alta qualità e di registrare video in 4K. L'inclusione di toni della pelle certificati da Pantone assicura una riproduzione dei colori realistica, cosa che abbiamo apprezzato davvero molto.

Analizzando gli scatti sia dal display dello smartphone che da uno schermo per PC di qualità e calibrato abbiamo notato alcune incongruenze con ciò che i nostri occhi hanno visto al momento della cattura delle immagini. La certificazione Pantone, sebbene sembri aver dato i propri effetti per quanto riguarda il display, non sembra aver ottenuto i risultati sperati per le fotocamere.

Diversi sensori, dalle diverse capacità, non sempre sono in grado di registrare i colori con la stessa accuratezza, sebbene molto vicini. Anche la fotocamera principale, la migliore del pacchetto, spesso ha mostrato tonalità troppo sature e colori leggermente troppo vividi rispetto alla realtà. Questo non significa che le immagini siano di bassa qualità, semplicemente non credo che scattando delle foto ad un catalogo Pantone possiate poi visualizzare l'esatta tinta riguardando l'immagine, cosa che le certificazioni di fotocamere e display sembrano suggerire.

Il software della fotocamera vanta miglioramenti guidati dall'intelligenza artificiale, tra cui la stabilizzazione video adattiva, l'elaborazione avanzata delle lunghe esposizioni e l'ottimizzazione della gamma dinamica, tutte cose che contribuiscono a migliorare la qualità complessiva delle immagini. In particolare, l'integrazione dell'elaborazione "Migliora" di Google Foto direttamente dall'app fotocamera semplifica il flusso di lavoro di post-elaborazione, anche se con una flessibilità limitata in quanto l'attivazione della funzione non consente di conservare le immagini non elaborate.

La fotografia di giorno mette in mostra le capacità di edge 50 Pro, offrendo immagini dal forte contrasto, una resa cromatica espressiva e una lodevole conservazione dei dettagli. La distanza minima di messa a fuoco della fotocamera e l'ampia apertura facilitano le riprese ravvicinate con una piacevole sfocatura dello sfondo, aggiungendo un tocco artistico alle composizioni.

In condizioni di scarsa illuminazione, Motorola edge 50 Pro mantiene prestazioni di tutto rispetto, catturando esposizioni ben bilanciate con colori naturali e una soddisfacente conservazione dei dettagli. La modalità notturna migliora la conservazione delle luci, anche se a scapito di alcuni dettagli delle ombre.

Le funzionalità di registrazione video si estendono a tutte le fotocamere posteriori e quella frontale, supportando risoluzioni fino al 4K@30fps e 1080p@60fps, una delle aree in cui lo smartphone Motorola è più carente rispetto alla concorrenza. Sebbene la stabilizzazione sia disponibile in tutte le modalità, la qualità video presenta delle incongruenze, con variazioni nel contrasto, nella nitidezza e nell'accuratezza dei colori osservate tra le diverse fotocamere per via delle diverse capacità dei sensori.

Nonostante non sia perfetto e alcuni concorrenti siano in grado di fare di meglio in determinate situazioni, edge 50 Pro rimane una scelta interessante per gli utenti che danno priorità alle capacità di imaging in uno smartphone di fascia media.

Benvenuta Hello UI!

A bordo di questo nuovo elegante smartphone troviamo Android 14 personalizzato con la skin proprietaria di Motorola, ora chiamata Hello UI, ispirata all'iconico motto "Hello, Moto!" del brand americano. Motorola si impegna a fornire tre aggiornamenti principali del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza, anche se solo con cadenza trimestrale. Un supporto software di tutto rispetto ma che è ancora ben lontano da quanto sono in grado di promettere Samsung e Google su smartphone che, ad oggi, si trovano nella stessa fascia di prezzo.

L'edge 50 Pro segna il nostro primo incontro con la nuova UI e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti. Motorola mantiene la sua filosofia software, mescolando un'esperienza Android "stock" con miglioramenti utili e ben integrati. L'azienda, infatti, conferisce personalità attraverso sottili modifiche, come i font personalizzabili e le opzioni di sfondo generate dall'intelligenza artificiale tramite Style Sync, perfetti per adattarsi ad ogni vostro outfit.

Nonostante l'estetica generale sia molto vicina a quella proposta dai Pixel di Google, si notano piacevoli differenze quali l'area delle notifiche e dei Quick Toggles traslucida e una gestione delle notifiche sulla schermata di sblocco in stile "Active Display", per chi se la ricorda ancora, caratteristica distintiva del brand.

Navigando nell'applicazione Moto, gli utenti troveranno un'interfaccia aggiornata, riorganizzata in modo intelligente per accedere in modo intuitivo a funzioni come le gesture e Moto Secure. Spiegazioni visive aggiornate accompagnano le impostazioni dei gesti, sorprendentemente illustrate con dispositivi dallo stesso colore di quello posseduto, riflettendo l'attenzione di Motorola per i dettagli e al design incentrato sull'utente.

Funzioni tanto utili quanto sottovalutate di Motorola come Ready For e Moto Connect trovano ancora posto, ora separate per soddisfare le diverse esigenze di connettività, che si tratti di collegamento ad un PC o ad un display indipendente.

Moto Unplugged e Family Space sono due funzioni che consentono di limitare l'accesso alle app e alle funzioni per due motivi: la prima aiuta a rilassarsi o rimanere concentrati, l'altra limita l'uso dello smartphone da parte dei bambini.

L'unica vera nota stonata in questo software di qualità lo troviamo nell'applicazione Meteo integrata. È completamente ricoperta in pubblicità invadenti, praticamente a schermo si vede sempre un banner indipendentemente dalla posizione, e questi ads rallentano l'app al punto dal renderla quasi inutilizzabile, un'esperienza estremamente fastidiosa. Cara Motorola, serviva davvero?

La specifica che fa impallidire anche i migliori flagship

Il Motorola edge 50 Pro è dotato di una batteria da 4.500mAh, una capacità buona considerando le esigenze hardware del dispositivo. Nei nostri test, eseguiti con PCMark Work 3.0 Battery con il display al 50% di luminosità, edge 50 Pro ha dimostrato una resistenza rispettabile, raggiungendo 12 ore e 55 minuti di autonomia.

Sebbene queste cifre siano lodevoli, non sono particolarmente eccezionali se paragonate a quelle di alcuni concorrenti di punta con cui questo smartphone si scontra, come il Galaxy S23 o il Pixel 8, i quali mostrano una resistenza similare. Nel nostro mercato, in cui Motorola ha posizionato edge 50 Pro contro dispositivi come il OnePlus 12R, la questione si fa ancora più difficile, soprattutto considerando le specifiche complessivamente migliori del nuovo "flagship killer" di OnePlus.

Se l'autonomia buona ma non eccellente dovesse per voi essere motivo di dubbio, considerate la caratteristica più sorprendente del sistema di alimentazione di edge 50 Pro: la ricarica TurboPower da 125W con alimentatore incluso in confezione. Motorola promette di poter ricaricare completamente il dispositivo in soli 18 minuti, un'affermazione confermata dai nostri test. Questa capacità di ricarica rapida distingue edge 50 Pro dai suoi simili e costituisce un importante punto di forza del prodotto.

Inoltre, edge 50 Pro supporta la ricarica wireless a 50W, anche se solo utilizzando un supporto proprietario non incluso. Nel campo della ricarica rapida, sia con filo che induttiva, Motorola supera concorrenti temibili dal prezzo decisamente superiore, consolidando ulteriormente il fascino di edge 50 Pro.

Conclusioni

Motorola Edge 50 Pro si trova in una posizione difficile all'interno del mercato degli smartphone, in particolare con il suo prezzo di lancio di 699 euro. Posizionato contro flagship affermati, come il Galaxy S23 e il Pixel 8, e in competizione con formidabili concorrenti di fascia medio-alta come il OnePlus 12R, edge 50 Pro deve affrontare una dura concorrenza in vari contesti.

Il confronto tra l'edge 50 Pro e i suoi rivali sottolinea la necessità di sottostare ad alcuni compromessi indipendentemente dalla scelta finale. Mentre il Galaxy S23 e il Pixel 8 offrono chipset di fascia alta e capacità di registrazione video superiori, il Motorola eccelle nella velocità di ricarica e vanta un'apprezzabile configurazione della fotocamera, oltre ad un design lussuoso. Il OnePlus 12R, invece, si distingue per la potenza di calcolo e la velocità di ricarica competitiva, ma è inferiore per quanto riguarda le prestazioni della fotocamera e la classificazione IP.

Nonostante non occupi il primo posto nella nuova famiglia di smartphone di Motorola, edge 50 Pro offre un pacchetto interessante. L'ottima configurazione delle fotocamere garantisce un'ottima qualità delle immagini. Inoltre, il display con certificazione Pantone del dispositivo, unito alla sua cover posteriore, comoda ed esteticamente gradevole, migliora ulteriormente l'esperienza dell'utente.

La scelta del chipset di fascia media potrebbe far sorgere qualche dubbio rispetto ai concorrenti di prezzo simile, evidenziando una potenziale area di miglioramento. Ad ogni modo, l'interfaccia utente Hello UI di Motorola contribuisce in modo significativo all'esperienza d'uso, offrendo una miscela armoniosa di semplicità visiva e miglioramenti funzionali.