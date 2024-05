Google Pixel 8a è il compatto con l'IA da top di gamma da portarsi a casa | Recensione

Google ha da poco presentato il suo ultimo dispositivo di fascia media, il Pixel 8a. Lo smartphone ha superato ogni aspettativa, portando quasi tutte le caratteristiche degli smartphone Google di fascia alta a un prezzo più accessibile. Il Pixel 8a integra le ultime funzionalità IA e le tecniche avanzate di scatto, tipiche dei modelli di punta, in un design che punta all'efficacia e ad un prezzo decisamente inferiore.

Questo prodotto solleva però una domanda fondamentale: perché pagare di più per il Pixel 8? Sebbene ci siano alcune differenze rilevanti tra i due modelli, il Pixel 8a sembra soddisfare tutte le necessità principali con grande competenza.

Pixel 8a o Pixel 8? Ecco cosa cambia

Il Google Pixel 8a e il Pixel 8 hanno molto in comune, ma presentano anche alcune differenze che possono influenzare la decisione d'acquisto.

Il Pixel 8a è dotato di una batteria leggermente meno capiente e di un display marginalmente più piccolo. Nel modello di fascia inferiore manca la funzione Battery Share, che permette al Pixel 8 di fungere da caricatore wireless per altri dispositivi compatibili. Per quanto riguarda la ricarica, il Pixel 8 supporta anche una velocità superiore via cavo.

Il modello più costoso ha una classificazione di resistenza all'acqua e alla polvere IP68, rispetto alla IP67 del Pixel 8a. Questo significa che il Pixel 8 può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità, mentre il Pixel 8A resiste solo fino a 1 metro. Una differenza non molto importante nella vita di tutti i giorni.

Un aspetto cruciale riguarda la fotocamera. Entrambi i modelli offrono una fotocamera posteriore principale e una grandangolare, ma il Pixel 8a ha un sensore con una risoluzione superiore ma una diagonale minore, di conseguenza ha pixel più piccoli. Manca di autofocus laser e modalità macro, caratteristiche che invece il Pixel 8 possiede. Inoltre, il Pixel 8a non supporta l'audio spaziale, funzionalità che crea un effetto surround adattivo con cuffie compatibili.

Nonostante queste differenze, il Pixel 8a rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di qualità a un prezzo più accessibile. I compromessi fatte per ridurre i costi sono ragionevoli e difficilmente impatteranno l'utente medio.

Compatto e con un display degno di un flagship

Il Pixel 8a si distingue per un design raffinato che mantiene le linee dei modelli di fascia alta. Sul retro troviamo una barra trasversale che contiene le fotocamere, ma non è sporgente tanto quanto quelle dei modelli superiori. Presenta bordi molto più arrotondati che gli conferiscono una sensazione di maggiore morbidezza e comfort rispetto al precedente Pixel 7a. Il retro opaco (in plastica) del Pixel 8a offre resistenza e riduce la visibilità delle impronte digitali, a differenza del vetro lucido presente su Pixel 8. È protetto da vetro Gorilla Glass 3 nella parte anteriore e ha un telaio in alluminio robusto.

Questo modello è disponibile in quattro eleganti colori (aloe, azzurro cielo, nero ossidiana e grigio creta), permettendo agli utenti di scegliere quello che meglio si adatta al loro stile personale. Durante la mia prova, il colore da me ricevuto si è rivelato particolarmente piacevole, integrandosi perfettamente con altri dispositivi della famiglia Pixel, come il Pixel Tablet.

Offre due opzioni di storage: 128GB per tutte le varianti di colore e 256GB esclusivamente per la versione nero ossidiana. La mancanza di supporto per l'espansione della memoria tramite microSD rende cruciale la scelta iniziale della capacità.

Il display del Pixel 8a è un altro punto di forza, Google ha deciso di avvicinare il medio gamma ai modelli più costosi. Lo schermo OLED da 6,1" con risoluzione di 1080 x 2400 pixel offre immagini nitide e vivaci. Il picco di luminosità di 2000 nit garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la frequenza di aggiornamento massima è stata portata a 120Hz, fornendo un'esperienza più fluida rispetto ai 90Hz del modello precedente. Un Pixel "Serie a" con display a 90Hz nel 2024 non l'avrebbe passata liscia in questa fascia di prezzo super competitiva.

Nonostante le cornici del display siano leggermente più spesse rispetto a quelle del Pixel 8, non risultano intrusive durante l'uso quotidiano. Sebbene non siano simmetriche come quelle del Nothing Phone (2), non distraggono eccessivamente.

Il lettore di impronte digitali di tipo ottico non presenta problemi di alcun genere. Non è tra i più veloci o precisi ma è in linea con gli altri scanner ottici sul mercato.

I compromessi sulla fotocamera sono accettabili?

Il comparto fotografico del Pixel 8a offre una piacevole esperienza d'uso, mantenendo alcune similitudini con il suo predecessore, il Pixel 7a. Con una fotocamera principale da 64MP e un'ultra-grandangolare da 13MP, il Pixel 8a presenta una configurazione che promette versatilità e qualità nelle immagini catturate. Sebbene la maggiore risoluzione possa sembrare un punto a favore rispetto al Pixel 8, con il suo sistema a 50MP+12MP, è importante ricordare che la qualità dell'immagine dipende da una serie di fattori oltre alla semplice quantità di pixel.

Il nuovo medio gamma si distingue per la sua attenzione ai dettagli, garantendo una riproduzione accurata dei colori e una gestione equilibrata delle scene più complesse. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero notare l'assenza di alcune funzionalità presenti nel Pixel 8, come l'autofocus laser e la modalità macro, cose che potrebbero limitare la velocità di messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione o la creatività. Nonostante ciò, il Pixel 8a riesce a soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, offrendo risultati di qualità per i momenti quotidiani e le occasioni speciali.

Nel confronto con il Pixel 8, si possono notare lievi differenze nella nitidezza e nei dettagli delle immagini, soprattutto in situazioni di illuminazione sfavorevole o durante lo zoom digitale. Detto questo, tali differenze potrebbero non essere così evidenti nella visualizzazione sullo schermo di uno smartphone e sui social. È importante sottolineare che il Pixel 8a offre comunque prestazioni fotografiche di discreto livello, mantenendo una buona qualità d'immagine in una vasta gamma di condizioni di scatto.

Si conferma come una valida scelta per chi cerca uno smartphone con un buon comparto fotografico senza dover spendere una fortuna. Pur non offrendo tutte le funzionalità del Pixel 8 o del Pixel 8 Pro, il Pixel 8a rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni e convenienza, garantendo una piacevole esperienza fotografica per gli utenti.

Scattante e affidabile, basterà per resistere alla prova del tempo?

Il Pixel 8a è equipaggiato con lo stesso chip Tensor G3 presente al cuore dei due modelli superiori, garantendo prestazioni fluide e reattive. Le applicazioni si aprono rapidamente, la fotocamera si attiva con facilità e i giochi funzionano senza grossi problemi. I benchmark mostrano che il Pixel 8a non è potente quanto dispositivi premium come i Galaxy S24, ma è comunque più veloce rispetto al Pixel 7a dell'anno scorso.

Questo livello di prestazioni è perfettamente adeguato per uno smartphone in questa fascia di prezzo, se non addirittura migliore di quanto ci si potrebbe aspettare. Se volete la potenza pura c'è POCO F6 Pro, ma essere il più veloce non è l'obiettivo di Pixel 8a. Ci sono 8GB di RAM LPDDR5X e la memoria interna è di tipo UFS 3.1. Al momento queste specifiche sono sufficienti per eseguire la maggior parte delle funzioni IA su dispositivo presentate da Google, ma in futuro potrebbero risultare un po' limitanti vista la longevità prevista di Pixel 8a.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Google Pixel 8a 1639 4493 1093192 2424 (14,52 fps) 2445 - 1826 (74,7%) Google Pixel 8 1585 3562 762441 2412 (14,45 fps) 2411 - 1601 (66,4%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore realme 12 Pro+ 905 2865 662520 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2) 1743 4589 1040354 2779 (16,60 fps) 2805 - 1695 (60,4%)

Il Pixel 8a ha un'autonomia che possiamo definire affidabile, in grado di superare agevolmente una giornata intera con una singola ricarica. La capacità di 4492mAh non è la migliore tra gli smartphone in questa fascia di prezzo, ma Google ha fatto davvero un ottimo lavoro nell'ottimizzare quanto disponibile. Non è uno smartphone in grado di sopportare due intense giornate d'utilizzo, ma difficilmente siamo arrivati a sera con ansia da batteria scarica.

Come sempre, l'autonomia della batteria varia a seconda del modo in cui si utilizza il dispositivo. Durante il nostro periodo di test, la luminosità dello schermo è stata mantenuta sull'impostazione automatica e lo smartphone è stato principalmente utilizzato per navigare sui social media e la posta elettronica, scattare qualche foto, effettuare brevi telefonate e giocare per circa 15-20 minuti.

La ricarica avviene tramite il protocollo PD 3.0 ad una potenza massima di 18W. Serve circa un'ora per riportare al 100% lo smartphone completamente scarico, ma la presenza di una bobina per la ricarica induttiva a 7,5W può aiutarvi nel mantenere sempre un livello di carica adeguato alle necessità.

Lo smartphone non solo condivide molte caratteristiche hardware con i Pixel più costosi, ma offre anche funzionalità software simili. Tra queste, troviamo l'Assistente IA in grado di rispondere per voi alle chiamate (la mia funzione preferita, mi aiuta a gestire le moltissime chiamate di spam in arrivo) e Cerchia e Cerca, che consente di cercare qualsiasi cosa sia visibile sullo schermo semplicemente disegnandoci sopra. Quest'ultima è una delle nuove funzionalità introdotte quest'anno sugli smartphone Android selezionati e ha un grande potenziale, sono rimasto impressionato dall'efficacia dimostrata finora.

Google ha grandi progetti per integrare sempre più IA nei suoi prodotti, come ha dimostrato durante il suo keynote al Google I/O, quindi sono sicuro che il Pixel 8a riceverà presto ulteriori novità.

Ma la cosa più importante da sapere riguardo al software di Pixel 8a è il supporto garantito da Google con 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza. Questo corrisponde alla durata del supporto offerto per i Pixel 8 e per gli smartphone Galaxy recenti, rappresentando un grande passo avanti rispetto all'impegno di tre anni preso da Google con il Pixel 7a dell'anno scorso. È incoraggiante vedere l'azienda americana estendere questa politica anche al suo smartphone più economico, merito dell'utilizzo dello stesso SoC montato nei top di gamma.

Conclusioni

Pixel 8a si distingue per la sua semplicità: mantiene alcune delle funzioni dei Pixel 8, come Circle to Search e Scatto migliore, senza introdurre novità particolari. E questo non è necessariamente un difetto. Il Pixel 8a brilla perché riesce a padroneggiare le funzioni base a un prezzo che sembra davvero accessibile e conveniente. Considerando lo storico di Google nell'aggiornare i suoi Pixel con nuove funzionalità nel tempo, è lecito aspettarsi che il Pixel 8a diventi ancora più intelligente in futuro. La vera forza di Pixel 8a non risiede in un singolo miglioramento, ma piuttosto nel modo in cui tutte le sue caratteristiche si integrano armoniosamente.

C'è una grande eccezione che potrebbe rendere il Pixel 8 una scelta migliore: le offerte e gli sconti. A volte, i rivenditori offrono il Pixel 8 a un prezzo fortemente scontato, mettendolo in diretta competizione con il prezzo di listino di Pixel 8a. Anche gli smartphone della serie A di Google vengono però solitamente scontati nel tempo, quindi è probabile che vedremo anche questo prodotto a un prezzo inferiore.

A meno che non si riesca a ottenere il Pixel 8 a prezzo pari o minore, il Pixel 8a è probabilmente la scelta migliore per i fan Android che desiderano rimanere ben al di sotto della soglia dei 600 euro. Inoltre, Google ha al momento attive delle promozioni "trade-in" che vi permetteranno di acquistare Pixel 8a a prezzo veramente conveniente se avete uno smartphone idoneo da "rottamare".