Motorola edge 50 Ultra surclassa i flagship più costosi sotto diversi aspetti | Recensione

Lo smartphone "Ultra" di Motorola è tornato in grande stile, rientrando nella serie edge dopo due anni di assenza. Il nuovo arrivato, chiamato Motorola edge 50 Ultra, mantiene lo stesso prezzo dell'edge 30 Ultra del 2022. L'azienda ha apportato significativi miglioramenti a tutto tondo, rendendo edge 50 Ultra estremamente allettante per il pubblico moderno. Ma queste novità giustificano il costo di 999 euro?

Parola d'ordine stile e unicità

Il Motorola edge 50 Ultra si distingue per un design raffinato e materiali di alta qualità. Seguendo le linee stilistiche della serie, di cui fa parte anche edge 50 Pro, questo dispositivo vanta bordi curvi sia sul fronte che sul retro, creando un profilo sottile ed elegante. Disponibile in tre varianti cromatiche - Peach Fuzz, Nordic Wood e Forest Grey - offre delle finiture uniche della scocca: i modelli Peach Fuzz e Forest Grey presentano una finitura in pelle vegana, mentre il Nordic Wood sfoggia una scocca in vero legno, il quale al tatto risulta estremamente piacevole. Motorola ha ulteriormente arricchito l'unicità di quest'ultimo modello infondendo la cover in una fragranza lignea per un'esperienza sensoriale completa a 360°.

Il design non è solo una questione di estetica. Con certificazione IP68, edge 50 Ultra è resistente all'acqua e alla polvere, capace di sopravvivere fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. La cornice in alluminio satinata offre una sensazione di morbidezza e un'ottima presa, mentre il peso di 197 grammi e uno spessore di 8,59mm garantiscono comfort anche durante un uso prolungato. Il modulo della fotocamera posteriore si integra perfettamente con il pannello posteriore, facilitando la digitazione quando il telefono è appoggiato su una superficie piana.

Il lettore di impronte digitali integrato nel display è rapido ed efficiente, mentre il suono stereo con supporto Dolby Atmos offre un'esperienza sonora immersiva. Il dispositivo include una porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-C per una ricarica rapida e il trasferimento dati.

Il display del Motorola edge 50 Ultra è un vero spettacolo visivo. Con un pannello pOLED da 6,7 pollici, risoluzione 1220 x 2712 pixel, frequenza di aggiornamento di 144Hz, supporto HDR10+, copertura della gamma DCI-P3 e colori a 10 bit, la qualità visiva è eccellente. Rispetto all'edge 50 Pro, il modello Ultra offre una luminosità di picco di 2500 nit, garantendo una visibilità leggermente migliore alla luce diretta del sole. Il display, certificato Pantone, assicura un'accuratezza cromatica ottimale, che può essere regolata passando dal profilo Vivid a quello Natural nelle impostazioni.

Memoria e ricarica lo distinguono dagli altri "Ultra"

L'ultimo Ultra di Motorola si affida alle prestazioni del processore Snapdragon 8s Gen 3 per garantire un'esperienza d'uso fluida e reattiva. Questo chipset è già presente in dispositivi come il POCO F6 e Realme GT 6, i quali offrono performance simili a prezzi che sono però decisamente inferiori. Nonostante ciò, si posiziona un gradino sotto gli altri top di gamma premium dei competitor, quelli equipaggiati con il più veloce Snapdragon 8 Gen 3. A giustificare parzialmente il cartellino di prezzo troviamo ben 16GB di RAM, utili per quando saranno rilasciate le funzionalità Moto AI, e addirittura 1TB di spazio di archiviazione.

Ad ogni modo, le prestazioni di gioco del Motorola edge 50 Ultra restano in linea con quelle dei suoi concorrenti. Solo durante sessioni intense e prolungate nelle recenti calde giornate lo smartphone ha mostrato segni di un leggero surriscaldamento, con un aumento della temperatura deciso. Questo non dovrebbe preoccupare i giocatori, tuttavia, dato che edge 50 Ultra gestisce senza problemi i titoli moderni. Durante i nostri test, non abbiamo riscontrato crash o blocchi delle app, confermando l'affidabilità complessiva del dispositivo.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Motorola edge 50 Ultra 1974 5164 1522482 689925 3349 (20,06 fps) 3287 - 2183 (66,4%) Motorola edge 50 Pro 1166 3099 851683 443132 1466 (8,78 fps) 1465 - 1284 (87,6%) realme GT6 1976 5089 1553922 679189 3005 (18,00 fps) 3045 - 1631 (53,6%) Honor 200 Pro 1419 4356 1185272 660345 2974 (17,81 fps) 2767 - 1630 (58,9%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore Errore Nothing Phone (2) 1743 4589 1040354 3017497 2779 (16,60 fps) 2805 - 1695 (60,4%)

Edge 50 Ultra ha una batteria da 4.500mAh che, pur non essendo alla pari con altri top di gamma recenti, è decisamente ben ottimizzata. Nei test di streaming video e gaming, il dispositivo ha resistito per un tempo simile ad altri smartphone della sua categoria. Nel test di durata della batteria PCMark, edge 50 Ultra ha resistito per 13 ore e 54 minuti, in linea con altri smartphone in questa fascia di prezzo.

Questo smartphone Motorola eccelle anche nelle opzioni di ricarica, supportando la ricarica rapida cablata a 125W e quella wireless a 50W. Il caricatore compatibile è incluso nella confezione, garantendo velocità di ricarica straordinarie. Con la funzione "charge boost", attivabile manualmente dal menu delle impostazioni, edge 50 Ultra può passare dal 20% al 100% di carica in soli 15 minuti, offrendo un'eccezionale rapidità e convenienza. Questo rende il Motorola edge 50 Ultra una scelta ideale per chi cerca prestazioni eccellenti e ricarica ultraveloce in un unico dal design sottile ed elegante.

Un cameraphone completo

Il Motorola edge 50 Ultra è dotato di un comparto fotografico versatile e abbastanza capace. Con una tripla fotocamera sul retro, lo smartphone sfoggia un sensore principale da 50MP con lenti dall'apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP con un ampio campo visivo di 122 gradi e capacità macro, e un teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x e OIS. Queste caratteristiche, unite alla validazione Pantone dei colori e al sensore Time of Flight (ToF), promettono un'esperienza fotografica di alto livello.

Parlando di pure specifiche, Motorola edge 50 Ultra si scontra direttamente con il Pixel 8 Pro, nonostante la leggera differenza di prezzo. Mentre il Pixel 8 Pro eccelle per una gamma dinamica superiore e dettagli più naturali, edge 50 Ultra si distingue per la sua capacità di bilanciare dettagli nitidi con una resa cromatica più accesa.

Le immagini, pur mostrando a volte una saturazione leggermente esagerata, conservano una vivacità che rende ogni scatto memorabile. Il fatto che i colori non siano però così vicini alla realtà nonostante le fotocamere e lo schermo validati Pantone fanno un po' storcere il naso e riflettere sulla profondità del lavoro svolto in questo senso.

Particolarmente sorprendente è la capacità di zoom dell'edge 50 Ultra, che pur raggiungendo un ingrandimento fino a 100x, mantiene una buona stabilizzazione. Tuttavia, come spesso accade con zoom così elevati, la qualità delle immagini può risentirne con un leggero degrado dei dettagli e della precisione dei colori.

Per i ritratti, edge 50 Ultra offre risultati eccellenti con una buona gestione dell'effetto bokeh, un rilevamento dei contorni preciso e una resa naturale delle tonalità della pelle. Anche i selfie scattati con la fotocamera da 50MP f/1.9 non deludono, mostrando dettagli nitidi e colori vividi che, seppur talvolta troppo intensi, risultano affascinanti.

Un'esperienza (quasi) impeccabile

Il dispositivo esce dalla scatola con a bordo la nuova Hello UI basata su Android 14, una delle interfacce personalizzate più curate disponibili. Ci sono un po' troppe app inutili preinstallate, come molti giochini dalla dubbia qualità. Sebbene la quantità di bloatware (disinstallabile) sia inferiore rispetto a dispositivi più economici, i flagship fanno decisamente meglio sotto questo aspetto. 1Weather è l'unica applicazione che troviamo davvero fastidiosa, perché integrata nel widget meteo di sistema e sommersa di pubblicità, qualcosa che non ci si aspetterebbe dall'app meteo preinstallata su uno smartphone, ancora meno in uno di fascia alta.

Il dispositivo vanta una serie di funzionalità come Moto Unplugged, Ready For, gesture personalizzabili, Smart Connect, font, colori, icone personalizzabili e Family Space. Alcune di queste funzioni sono disponibili fin da subito, come Smart Connect, mentre altre funzioni moto AI verranno implementate con futuri aggiornamenti software. Smart Connect offre continuità e sincronia tra laptop e smartphone, anche se per ora la caratteristica è limitata ai laptop/PC con sistema operativo Windows.

Motorola ha anche introdotto diverse funzionalità AI già presenti. Sebbene non siano estese ed esclusive come quelle presenti su smartphone più costosi, queste includono la creazione di wallpaper personalizzati dalle foto scattate con la fotocamera o dalla galleria tramite Style Sync, la generazione di immagini con l'AI tramite Magic Canvas, e la modifica delle immagini con Google Foto e Magic Editor. Queste funzionalità richiedono una connessione internet attiva, poiché non sono eseguite direttamente sul dispositivo.

Il brand americano, infine, promette tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza.

Conclusioni

Motorola Edge 50 Ultra rappresenta un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone completo. Anche se non raggiunge le prestazioni del Galaxy S24 Ultra o le capacità fotografiche del Pixel 8, si distingue per il design elegante, la qualità eccellente del display e le fotocamere versatili. Il processore Snapdragon 8s Gen 3 garantisce prestazioni più che soddisfacenti, anche se non da top di gamma. La durata della batteria è buona e la velocità di ricarica è notevole.

Esattamente come per l'ampia memoria interna, il sistema di ricarica rapida distingue edge 50 Ultra dagli altri smartphone premium del settore, i quali spesso partono da "soli" 256GB di memoria interna e si ricaricano più lentamente. Visto da questo punto di vista, se per voi queste caratteristiche sono fondamentali, questo Motorola è un affare!

Le funzionalità AI, sebbene non rivoluzionarie, mantengono lo smartphone al passo coi tempi. L'esperienza software è paragonabile a quella dei Pixel, anche se il supporto potrebbe essere migliorato. Nonostante ciò, edge 50 Ultra rimane un'opzione interessante e, se si riesce a trovarlo in offerta, diventa ancora più appetibile.

Forse l'azienda ha messo un po' troppo l'enfasi sullo stile e un po' meno sul rapporto qualità/prezzo, ma siamo certi che chiunque stia pensando di lanciarsi all'acquisto lo possa fare a cuore leggero. Motorola edge 50 Ultra è un fantastico smartphone per quegli utenti che ne possono apprezzare le distintive qualità.