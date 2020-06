Motorola Moto G 5G avrà un design attuale?

Sul web sono appena trapelati i primi render completi di Motorola Moto G 5G, un ipotetico nuovo smartphone compatibile con lo standard di quinta generazione. Le immagini non sono ufficiali, ma diffuse dal leaker Evan Blass.

Il produttore starebbe per lanciare un nuovo device compatibile con il 5G, con un design attuale e che potrebbe competere con le proposte della concorrenza. Nella parte frontale troveremo forse un display abbastanza ampio circondato da cornici sottili. Quella inferiore e quella superiore saranno potrebbero essere leggermente più spesse. Potremmo inoltre trovare due sensori fotografici collocati in altrettanti fori.

Anche la parte posteriore potrebbe non deludere: ben quattro sensori fotografici racchiusi in un modulo fotografico quadrato. Il flash LED, composto da una linea verticale, dovrebbe invece essere posizionato a fianco al modulo. Come di consueto negli smartphone Motorola, leggermente più in alto rispetto al centro troviamo il logo del brand. Il lettore di impronte digitali – secondo i render – sarà collocato in uno dei lati.

Non si conoscono ancora le specifiche tecniche. Secondo alcune indiscrezioni, potremmo trovare Snapdragon 765 o il nuovo Snapdragon 690. Potrebbe certamente trattarsi di un’interessante proposta firmata Motorola, dopo Moto G8, Moto E6s, Moto G8 Power Lite, Moto G8 Power (disponibile su Amazon), Moto G8 Plus (disponibile su Amazon), Edge (disponibile su Amazon) ed Edge+ (disponibile su Amazon).