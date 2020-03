Motorola Moto E6s è ufficiale: fascia bassa, ma con qualche sorpresa

Motorola Moto E6s è stato ufficialmente annunciato. La società ha proposto uno smartphone entry-level, ma con una scheda tecnica molto interessante (ovviamente in relazione alla fascia di riferimento). Il dispositivo sarà lanciato durante i prossimi giorni in Europa, tra cui l’Italia, e in Asia.

Sotto la scocca troviamo il processore octa-core MediaTek Helio P22, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB tramite microSD). Le dimensioni sono molto contenute, pur avendo un ottimo display IPD LCD Max Vision da 6,1 pollici.

Incastonati nella parte posteriore troviamo due sensori: uno da 13 MP (f/2,2) e un secondo per la profondità di campo. Nella sezione anteriore, invece, ci sarà un sensore da 5 MP. Il brand ha inoltre deciso di inserire una scocca idrorepellente, che assicura una protezione parziale del dispositivo dagli schizzi d’acqua.

Motorola Moto E6s arriverà durante i prossimi giorni anche in Europa. Il prezzo sarà certamente molto contenuto e questo le renderà un dispositivo di fascia bassa molto interessante. Il brand, dopo Edge+ (fascia alta), Moto G8 ed Edge (fascia media), ha quindi annunciato un altro dispositivo che potrebbe riuscire a conquistare i numerosi consumatori.