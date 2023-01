Con un comunicato stampa, Motorola ha presentato i nuovi membri della famiglia moto g, che promettono un concentrato di potenza e prestazioni.

Motorola si è sempre da sempre orientata a migliorare il settore tecnologico, continuando a trasformare il modo in cui le persone interagiscono, condividono e si connettono. E, sotto quest’ottica, la famiglia moto g si è tradizionalmente focalizzata sull’innovazione, rendendo accessibili nuove tecnologie e funzionalità a un numero sempre più ampio di utenti in tutto il mondo. Oggi l’impegno continua con l’annuncio dei nuovi device moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 e moto g13 pensati per scattare foto di alta qualità e fornire un’esperienza sonora coinvolgente.

moto g73 5G

moto g73 5G viene presentato come “ideale per scattare foto perfette”; il device presenta una fotocamera da 50MP in grado di lavorare anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla possibilità di combinanre ogni quattro pixel in un unico grande Ultra Pixel da 2,0um. È presente un sensore da 8MP con tre prospettive diverse: obiettivo ultra-grandangolare, Macro Vision e la fotocamera di profondità. Abbiamo poi un display FHD+ da 6,5” a 120 Hz, con n rapporto schermo/corpo dell’86%, pensato appositamente per i gamer

Come per tutti e quattro i nuovi dispositivi moto g è presente l’audio multidimensionale Dolby Atmos®, sia con le cuffie che con i due potenti altoparlanti stereo.

moto g73 integra il chipset MediaTek Dimensity 930 e supporta la connessione 5g; sono inoltre presenti 8 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh, in grado di ricaricarsi velocemente con il sistema TurboPower™ da 30W 4 .

moto g53 5G

moto g53 5G presenta un sensore da 50MP, ed è dotato della tecnologia Quad Pixel e di una fotocamera Macro Vision dedicata per i primi piani. Oltre all’apparato fotografico di primo livello troviamo la piattaforma mobile Snapdragon® 480+ 5G e un display da 6,5” a 120Hz che offre una visione edge to edge, pensata per le esigenze di intrattenimento. Il tutto alimentato da una batteria da 5000mAh.

Come nel caso di moto g73 5G, anche moto g53 5G è dotato di Thinkshield for Mobile, un ulteriore livello di sicurezza che migliora la protezione a tutti i livelli, dalla fabbrica allo smartphone. Per aiutare i consumatori a sfruttare appieno tutte le funzionalità di sicurezza, Motorola ha aggiunto a questi dispositivi la nuova App Moto Secure. È possibile gestire la sicurezza della rete, controllare le autorizzazioni delle app e persino creare una cartella segreta per i dati più sensibili.

Con questi dispositivi, Motorola introduce Family Space, uno “spazio sicuro” dedicato dove i bambini possono imparare e giocare. Family Space consente ai genitori di stabilire limiti al tempo trascorso sullo schermo, controllare quali app sono accessibili e persino creare più profili, promuovendo così esperienze digital sane e contribuendo a tenere i contenuti indesiderati o inappropriati lontani dai più piccoli, pur dando loro la possibilità di esplorare da soli.

moto g23

moto g23 monta una fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel, per scattare ottime foto anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo dispositivo è dotato anche di una fotocamera Macro Vision dedicata e di un obiettivo ultra-grandangolare da 125º. Il display HD+ da 6,5”, realizzato con bordi ristretti ha un refresh rate a 90 Hz. La batteria sfrutta il ssitema di ricarica rapido TurboPower™ da 30W che offre ore di energia in pochi minuti. Il processore MediaTek® Helio G85 assicura prestazioni rapide e reattive. Il tutto “immerso” in design moderno, con un corpo ultra-sottile e bordi ridotti.

moto g13

moto g13 presenta un sensore da 50MP combinato con la tecnologia Quad Pixel, una fotocamera Macro Vision, un sensore di profondità separato e una fotocamera frontale da 8MP. Monta un display HD+ da 6,52” con refresh rate a 90 Hz e una batteria a lunga durata. Il tutto mosso dal processore MediaTek® Helio G85 e della possibilità di connettersi tramite reti Wi-Fi o 4G.

Software e sicurezza

Tutti e quattro i dispositivi girano su una versione pulita di Android 13, senza skin e software complicati o applicazioni duplicate. Grazie all’ultima versione del sistema operativo Android ci sono più possibilità di personalizzazione che mai. Inoltre, tramite Material You, è possibile personalizzare le app per colore, tema e lingua.

Anche il lettore multimediale si adatterà ai tuoi gusti musicali. Tramite My UX il dispositivo può essere controllato con semplici gesti e le impostazioni di intrattenimento personalizzabili, dando vita a un look unico.

Disponibilità e prezzi

I nuovi arrivati della famiglia moto g saranno disponibili in Italia nelle prossime settimane: