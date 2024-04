Questo stand GameBoy fa capire perché il MagSafe è bellissimo

Negli ultimi anni, il MagSafe di Apple ha rivoluzionato il modo in cui ricarichiamo i nostri dispositivi, offrendo una soluzione comoda e senza ingombri. Tuttavia, non tutti sono soddisfatti al cento per cento di questa tecnologia. Alcuni lamentano una ricarica meno efficiente rispetto al buon vecchio cavo, mentre altri si ritrovano ad affrontare la necessità di utilizzare solo custodie compatibili con MagSafe.

Ma ora, un'azienda ha preso il concetto di MagSafe e lo ha reso più "particolare. Il nuovo supporto di ricarica Elago MagSafe MS W5 riprende la forma iconica del Game Boy Advance SP e lo fa in maniera fantastica.

Questo supporto di ricarica, sebbene non abbia funzioni interattive come pulsanti funzionanti o la possibilità di chiudersi come un vero Game Boy, è comunque un'aggiunta simpatica alla gamma di accessori MagSafe disponibili sul mercato. Basta inserire il caricabatterie MagSafe nel supporto e posizionare il telefono sopra di esso per una ricarica comoda e senza problemi.

Anche se alcuni potrebbero considerarlo solo un semplice pezzo di plastica, è innegabile che il supporto di ricarica Elago abbia un fascino tutto suo.