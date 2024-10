Motorola razr 50 Ultra, non ci sono più ragioni per indugiare! | Recensione

Il Motorola razr 50 Ultra rappresenta un audace passo avanti nel mondo degli smartphone pieghevoli a conchiglia, combinando un design elegante e nostalgico con la tecnologia all'avanguardia. Motorola ha chiaramente ascoltato il feedback degli utenti e ha affrontato le carenze del modello precedente, offrendo un dispositivo che si avvicina alla perfezione nel suo genere.

Un flip perfezionato

Moto razr 50 Ultra eredita l'estetica iconica del suo predecessore, ma con una serie di miglioramenti che lo rendono ancora più attraente e funzionale. Il telaio in alluminio, sapientemente lavorato, conferisce allo smartphone una sensazione ancora maggiore di solidità e robustezza, mentre il retro in pelle vegana, disponibile in una gamma di colori vivaci e accattivanti, aggiunge un tocco di personalità e un grip confortevole. La scelta della pelle vegana non è solo una questione di stile, ma anche di sostenibilità, dimostrando l'impegno di Motorola verso un futuro più ecologico.

La cerniera, completamente riprogettata, è ora più robusta e fluida, garantendo un'apertura e una chiusura impeccabili. La sensazione alla mano è estremamente soddisfacente, con un "clack" deciso che conferma la chiusura completa del dispositivo. Inoltre, l'adozione della certificazione IPX8, che attesta la resistenza all'acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, è un ulteriore passo avanti verso la tranquillità d'uso in qualsiasi situazione.

Il design a conchiglia, oltre a essere esteticamente piacevole, offre anche vantaggi pratici. Le dimensioni compatte dello smartphone quando è chiuso lo rendono estremamente tascabile, mentre l'ampio schermo interno offre un'esperienza visiva coinvolgente quando è aperto. Il razr 50 Ultra dimostra che è possibile coniugare stile e funzionalità in un unico dispositivo.

Il lettore di impronte digitali capacitivo, integrato nel pulsante di accensione laterale, è reattivo e affidabile. La sua posizione, sebbene possa richiedere un breve periodo di adattamento, si rivela comoda e intuitiva nell'uso quotidiano.

Non uno, ben due schermi da flagship

Il razr 50 Ultra vanta due display di altissima qualità, ognuno con caratteristiche specifiche che contribuiscono a un'esperienza utente completa e appagante.

Lo schermo esterno pOLED da 3,6 pollici è un vero e proprio piacere da guardare e utilizzare. Con una risoluzione di 1066 x 1056 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una luminosità massima di 1100 nit, offre una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci, contrasti profondi e una fluidità impeccabile.

L'interfaccia utente, completamente ridisegnata, sfrutta al meglio lo spazio disponibile, offrendo scorciatoie per le app, widget personalizzabili e un pannello delle notifiche migliorato. È possibile utilizzare lo schermo esterno per visualizzare notifiche, controllare la musica, scattare selfie, rispondere ai messaggi e persino eseguire tutte le app, senza dover aprire lo smartphone. Questa funzionalità si rivela estremamente utile in molte situazioni, consentendo di risparmiare tempo e batteria.

Le applicazioni possono essere mostrate sia in un piccolo rettangolo che si interrompe all'altezza delle fotocamere sia a pieno schermo, utile quando l'app in questione non disegna pulsanti o contenuto utile nell'area in basso a destra. Per rispondere alle notifiche, o in generale quando si necessita della tastiera, viene mostrata Gboard in versione completa di tutte le funzionalità. C'è persino un selettore delle applicazioni aperte, esattamente come sullo schermo principale.

Motorola permette quindi di usare lo schermo esterno come un mini-smartphone completo, qualcosa su cui la concorrenza fatica ancora.

Lo schermo interno pOLED da 6,9 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 165Hz, offre un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva. La piega centrale, seppur ancora presente, è meno evidente rispetto ai modelli precedenti e non compromette l'esperienza d'uso. Rispetto al Samsung Galaxy Z Flip6 è nettamente meno invasiva. La luminosità elevata e la fedeltà cromatica rendono lo schermo ideale per guardare video, giocare o navigare sul web.

Potenza e velocità al servizio dell'utente

Il cuore pulsante del Motorola razr 50 Ultra è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un chip di fascia alta che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X e 512GB di memoria interna UFS 4.0, il razr 50 Ultra gestisce senza problemi anche le attività più impegnative, come il multitasking, l'editing video e i giochi più recenti. La velocità di lettura e scrittura della memoria interna è impressionante, consentendo di aprire app e file in un batter d'occhio.

Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3Dmark Single core Multi core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Motorola razr 50 Ultra 1921 4577 1132504 698248 2967 (17,77 fps) 2943 - 1617 (54,9%) Maxed Out! - Motorola razr 50 987 3014 646664 98028 855 (5,12 fps) 860 - 844 (98,1%) 3120 (18,69 fps) 3101 - 3074 (99,1%) Samsung Galaxy Z Flip6 2251 7131 1400594 2252037 4290 (22,61 fps) 4368 - 1729 (39,6%) Maxed Out! - Samsung Galaxy Z Flip5 2007 5186 1228018 3625358 3676 (22,01 fps) 3652 - 1268 (34,7%) Maxed Out! - Motorola razr 40 1067 3064 666107 879211 826 (4,90 fps) 829 - 726 (87,6%) 3144 (18,80 fps) 3146 - 2345 (74,5%) Motorola razr 40 Ultra 1813 4552 905670 3081474 2824 (16,90 fps) 1950 - 1211 (62,1%) Maxed Out! -

La connettività è completa e all'avanguardia, con supporto per 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e NFC.

L'audio è affidato a due altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, che offrono un suono di buona qualità, con una discreta separazione stereo e una buona resa delle frequenze medie e alte. Tuttavia, i bassi potrebbero risultare un po' carenti per gli amanti della musica più esigenti.

La batteria da 3800mAh del razr 50 Ultra offre un'autonomia sufficiente per un'intera giornata di utilizzo medio, anche con lo schermo esterno sempre attivo. La ricarica a 30W consente di ricaricare lo smartphone rapidamente quando necessario, mentre la ricarica wireless a 5W è comoda, anche se non particolarmente veloce. La presenza della ricarica wireless è comunque un vantaggio, soprattutto per chi preferisce appoggiare il dispositivo su basette compatibili per mantenere alta l'autonomia nel corso della giornata.

I ritratti sono meglio dei panorami?

Il comparto fotografico del razr 50 Ultra è stato migliorato rispetto al modello precedente, offrendo una maggiore qualità negli scatti. La doppia fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50MP f/1.7 con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e un teleobiettivo f/2.2 con sensore da 50MP e zoom ottico 2x, consente di catturare immagini nitide e dettagliate in diverse condizioni di luce.

La qualità fotografica è stata una delle maggiori delusioni del Razr Ultra dello scorso anno. Era accettabile, ma produceva di foto incoerenti e di una fotocamera ultrawide molto dimenticabile. Quest'anno, Motorola ha fatto un notevole passo avanti.

Il sensore principale rappresenta un sostanziale upgrade rispetto al sensore da 12MP del modello precedente. Le immagini risultano nitide e dettagliate, con un buon contrasto e una saturazione equilibrata, un netto miglioramento rispetto alle foto del Razr precedente. Il bilanciamento del bianco è notevolmente migliorato e lo smartphone si comporta bene in diverse condizioni di illuminazione, anche se le foto in condizioni di scarsa luminosità non sono impeccabili.

La scelta di sostituire la fotocamera ultrawide con un teleobiettivo si è rivelata vincente. Le immagini catturate con lo zoom sono di ottima qualità, mantenendo un sorprendente livello di dettaglio anche con un po' di zoom digitale. Entrambe le fotocamere posteriori offrono un piacevole bokeh naturale, ulteriormente migliorato dalla modalità ritratto. Se il vostro obiettivo è scattarvi moltissimi selfie oppure immortalare soggetti umani e animali, la scelta del teleobiettivo è davvero molto sensata, grazie ad una focale molto comoda per lo scopo. Stranamente, però, solo la fotocamera principale supporta Ultra HDR.

Purtroppo, la fotocamera interna da 32MP non è all'altezza delle altre, producendo immagini con un contrasto eccessivo, colori spenti e una mancanza di dettagli nitidi. Va bene per le videochiamate e poco più. In questo caso, è consigliabile utilizzare le fotocamere posteriori per i selfie, sfruttando l'anteprima offerta dal display esterno. L'app della fotocamera, accessibile anche dal display esterno, offre un'ampia gamma di funzionalità e controlli ottimizzati per l'uso con una sola mano, aggiungendo un ulteriore livello di praticità.

La registrazione video raggiunge un massimo di 4K@60fps, mentre lo slow motion è limitato a 1080p, anche se con frame rate fino a 960fps. Come per le foto, i migliori risultati video si ottengono con il sensore principale.

Nonostante i risultati complessivi non siano i migliori sul mercato, il razr 50 Ultra è molto più divertente da usare come fotocamera rispetto alla maggior parte degli smartphone classici. Il design pieghevole consente di utilizzare il dispositivo come un cavalletto, offrendo un'anteprima dello scatto sia con le fotocamere interne che esterne. Inoltre, è possibile registrare video con il razr in posizione verticale o addirittura tenerlo come una videocamera old-school in modalità "camcorder", garantendo una maggiore creatività rispetto ai prodotti tradizionali.

Android stock con un tocco di Motorola (e di IA)

Il razr 50 Ultra esegue Android 14 con la leggera personalizzazione My UX di Motorola. L'interfaccia utente è pulita e intuitiva, mantenendo l'essenza di Android stock ma aggiungendo alcune funzionalità utili e personalizzazioni grafiche. Ready For, ad esempio, consente di collegare il dispositivo a un monitor esterno o a una TV (via cavo o wireless) per un'esperienza simil-desktop, trasformando il razr 50 Ultra in un vero e proprio PC portatile.

Motorola si è impegnata a fornire tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza, un passo avanti rispetto al passato, ma ancora inferiore rispetto ad alcuni concorrenti come Samsung, che offre sette anni di aggiornamenti.

L'azienda ha comunque compiuto un passo significativo con il razr 50 Ultra sul fronte software. L'esperienza utente sul display principale è simile a quella di qualsiasi altro smartphone Android, arricchita dalle funzionalità Moto, come l'app Moto Secure per la sicurezza, Family Space per le attività adatte ai bambini, Moto Unplugged per la gestione del tempo di utilizzo, Moto Note per prendere appunti e Moto Buds per gestire gli auricolari Bose venduti separatamente.

Il vero punto di forza del software del razr 50 Ultra è l'utilizzo intelligente del display esterno. Questo consente di gestire rapidamente attività semplici, come accedere a scorciatoie per le app, visualizzare widget per il calendario, il meteo, Spotify e altro ancora. Alcune app, come Gmail e la calcolatrice, possono essere eseguite quasi completamente sul display esterno, riducendo la necessità di aprire lo smartphone e migliorando l'efficienza nell'uso quotidiano.

Motorola ha inoltre introdotto alcune funzionalità di intelligenza artificiale nel razr 50 Ultra. Gemini Nano aiuta l'IA on device, mentre uno strumento di IA generativa consente di creare sfondi personalizzati. Motorola ha promesso ulteriori strumenti di IA nei prossimi mesi, come la possibilità di attivare il registratore vocale e creare note dettagliate con un semplice comando vocale. Non vediamo l'ora di testare queste funzionalità non appena saranno disponibili, ma al momento non sono presenti.

Conclusioni

Motorola razr 50 Ultra è un pieghevole che impressiona sotto molti aspetti. Il design elegante, lo schermo esterno funzionale, le prestazioni eccellenti e la buona autonomia lo rendono un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo unico e innovativo. Sebbene non sia privo di difetti, come la mancanza di un teleobiettivo e una batteria buona ma non eccellente, il razr 50 Ultra rappresenta un passo avanti significativo per Motorola e un'alternativa valida agli smartphone pieghevoli di Samsung.

Se siete alla ricerca di flip capace e bello da usare, ma non siete disposti a spendere le cifre chieste dalla concorrente sudcoreana o da Xiaomi, Motorola razr 50 Ultra è un prodotto che consigliamo caldamente! La cifra richiesta non è per tutti, ma in tal caso esiste sempre l'ottima alternativa "non-Ultra" sempre di Motorola.