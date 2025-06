L'industria degli smartphone pieghevoli si prepara a una nuova battaglia tecnologica che vedrà protagonisti Honor e Samsung in una sfida all'ultimo millimetro. Il colosso cinese ha infatti annunciato ufficialmente il lancio del Magic V5, dispositivo che promette di ridefinire gli standard di sottigliezza nel segmento dei foldable. Con una strategia di marketing aggressiva, Honor punta direttamente al Galaxy Z Fold7 di Samsung, inaugurando quella che si preannuncia come una competizione serrata per il primato del pieghevole più sottile al mondo.

La data del 2 luglio segna il momento in cui Honor svelerà ufficialmente il Magic V5, come confermato dall'immagine teaser rilasciata dall'azienda. Il visual mostra il profilo laterale del dispositivo chiuso, dove sono chiaramente visibili il pulsante di accensione e i controlli del volume, ma soprattutto emerge l'incredibile sottigliezza della scocca. L'immagine non rivela le dimensioni esatte, ma lascia intuire che Honor intenda superare i propri stessi record precedenti.

Il precedente Magic V3 aveva già stabilito un nuovo benchmark di settore con i suoi 9,3mm di spessore quando chiuso, una misura che risulta essere appena un millimetro superiore al Pixel 9 di Google. Per un dispositivo pieghevole dotato di tanta potenza computazionale, si tratta di un risultato tecnologico straordinario che dimostra l'avanzamento dell'ingegneria applicata ai foldable.

Oltre alla sottigliezza estrema, Honor punta forte sull'integrazione dell'intelligenza artificiale come elemento distintivo del Magic V5. L'azienda promette quello che definisce "lo smartphone AI più potente" mai realizzato, anche se i dettagli specifici di queste funzionalità rimangono avvolti nel mistero. Il teaser ufficiale elenca caratteristiche ambiziose: dalla creazione del dispositivo AI più potente alla realizzazione del pieghevole più sottile e leggero, fino alla connettività inter-brand e alla produttività di livello PC.

La strategia comunicativa di Honor non nasconde l'obiettivo di confrontarsi direttamente con Samsung, prendendo di mira specificamente il Galaxy Z Fold7. Quest'ultimo rappresenta per il gigante sudcoreano un'evoluzione significativa nella linea pieghevoli, con Samsung che promette di aver realizzato la versione più sottile mai prodotta della serie Z Fold, stando ai teaser preliminari diffusi dall'azienda.

L'industria dei dispositivi pieghevoli ha sempre faticato a bilanciare la necessità di profili sottili con quella di un'autonomia soddisfacente. Anche i modelli più recenti come il Samsung Galaxy Z Fold6 (che trovate su Amazon), con i suoi modesti 4.400mAh, costringono gli utenti più esigenti a cercare una presa di corrente prima della fine della giornata.

Honor sembra determinata a modificare questa equazione, proponendo un dispositivo che potrebbe finalmente liberare gli appassionati dall'ansia da batteria scarica. I dettagli emersi dalle certificazioni rivelano un sistema a doppia cella: una da 2.070mAh e l'altra da 3.880mAh, per una capacità nominale di 5.950 mAh, arrotondata a 6.000mAh come valore tipico.

La competizione tra i due colossi asiatici riflette l'evoluzione matura del mercato dei foldable, dove l'innovazione si concentra sempre più sui dettagli di ingegneria e design. Dopo anni di sperimentazione sulla durabilità delle cerniere e sull'affidabilità degli schermi flessibili, i produttori si focalizzano ora su aspetti come la portabilità e l'integrazione software avanzata.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, Honor seguirà probabilmente la strategia consolidata di lanciare inizialmente il Magic V5 nel mercato cinese, per poi procedere con un rollout globale nelle settimane successive.