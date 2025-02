MWC 2025, realme porterà con se la serie 14 Pro e diverse innovazioni IA

Il marchio cinese di smartphone realme ha annunciato la sua partecipazione al Mobile World Congress (MWC) 2025, che si terrà a Barcellona dal 3 al 6 marzo. L'azienda coglierà l'occasione per lanciare a livello globale la sua attesissima serie realme 14 Pro e per presentare le ultime innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale sviluppate dal suo laboratorio NEXT AI.

Dopo il successo ottenuto in India il mese scorso, la serie realme 14 Pro è pronta a conquistare il mercato globale. La lineup, composta dai modelli realme 14 Pro e realme 14 Pro+, si distingue per una caratteristica unica: una tecnologia di cambio colore che permette alla scocca posteriore, inizialmente Pearl White, di virare verso un blu vibrante quando la temperatura scende sotto i 16 gradi Celsius. Il colore torna poi alla tonalità originale quando la temperatura si normalizza (sopra i 16 gradi).

Oltre al design innovativo, la serie 14 Pro porta con sé significativi miglioramenti hardware rispetto alla precedente generazione realme 12 Pro o 13 Pro. Si prevede che i modelli globali manterranno le specifiche tecniche di quelli indiani, offrendo un'esperienza utente di alto livello.

Il realme 14 Pro vanta uno schermo AMOLED FHD+ da 6,77 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una luminosità di picco di 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i. Il realme 14 Pro+, invece, monta un display AMOLED FHD+ leggermente più grande, da 6,83 pollici, con refresh rate a 120Hz e PWM Dimming a 3840Hz.

Il modello meno potente è mosso dal SoC MediaTek Dimensity 7300-Energy, mentre il realme 14 Pro+ è equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, garantendo prestazioni elevate in entrambi i modelli.

Il realme 14 Pro presenta una fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), affiancata da una lente monocromatica secondaria. La fotocamera frontale è da 16MP. Il realme 14 Pro+ si distingue per un comparto fotografico ancora più avanzato, con una fotocamera principale Sony IMX896 da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50MP con zoom ottico 3x, zoom in-sensor 6x e zoom digitale fino a 120x. La fotocamera frontale è da 32MP.

Entrambi i modelli sono dotati di una capiente batteria da 6.000mAh. Il realme 14 Pro supporta la ricarica rapida a 45W, mentre il realme 14 Pro+ vanta una ricarica ancora più veloce a 80W.

La serie 14 Pro offre un sensore di impronte digitali integrato nel display, certificazione IP66+IP68+IP69 per la resistenza all'acqua e alla polvere, resistenza agli urti di livello militare, resistenza alle cadute e doppi altoparlanti.

Al MWC 2025, realme non si limiterà a presentare nuovi smartphone. L'azienda svelerà anche le ultime innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale sviluppate dal suo laboratorio NEXT AI. Queste tecnologie sono progettate per migliorare l'interazione con l'utente e le prestazioni della fotocamera attraverso "funzionalità intelligenti". L'azienda ha dichiarato che "i partecipanti possono aspettarsi tecnologie rivoluzionarie, tra cui un'imaging ottico all'avanguardia che eleva la fotografia mobile ai livelli delle DSLR".

Oltre ai nuovi prodotti, realme presenterà al MWC il suo "ambizioso piano strategico triennale", delineando la visione e gli obiettivi dell'azienda per il futuro. A Barcellona, realme allestirà uno "spazio immersivo" dove i visitatori potranno toccare con mano la tecnologia di cambio colore sensibile alla temperatura della serie realme 14 Pro e altre innovazioni tecnologiche presentate dall'azienda.