Realme 14 Pro già visto? Con questa offerta, avrete il caricatore da 120W a meno di 300€

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android che combini prestazioni elevate e un eccellente rapporto qualità-prezzo, il Realme 14 Pro è sicuramente un'opzione da considerare. Con un design moderno e funzionalità all'avanguardia, questo dispositivo si distingue nel panorama degli smartphone di fascia media. Inoltre, grazie a un'offerta imperdibile, potrete ottenere il Realme 14 Pro con il caricatore da 120W incluso a soli 299,99€, un prezzo davvero competitivo per le caratteristiche che offre.

Realme 14 Pro 5G 256GB 8GB Pearl White + 120W Power Adapter, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Realme 14 Pro + 120W Power Adapter è l'alleato perfetto per gli appassionati di fotografia che non vogliono scendere a compromessi. Con la sua fotocamera Sony IMX882 OIS da 50 MP, che offre una nitidezza paragonabile alle DSLR, è consigliato a chi desidera catturare momenti importanti con qualità professionale. Il sensore ampio, il supporto video 4K e l'algoritmo AI Beauty vi permetteranno di ottenere scatti eccezionali in qualsiasi condizione, mentre la ricarica super veloce a 120W soddisfa le esigenze di chi è sempre in movimento e non può permettersi tempi di attesa.

Gli amanti del design unico troveranno nel Realme 14 Pro un oggetto da mostrare con orgoglio. Il suo esclusivo design perlato con polvere di conchiglia naturale e la capacità di cambiare colore quando la temperatura scende sotto i 16°C lo rendono uno smartphone che si distingue dalla massa.

Attualmente disponibile con uno sconto di 50€, rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un telefono all'avanguardia che combini prestazioni fotografiche eccellenti, ricarica ultra-rapida e un look sorprendente, il tutto a un prezzo competitivo di 349,99€.