realme diventerà un marchio premium, parola di Chase Xu

Chase Xu

Faremo diversi passi avanti per espandere il nostro mercato italiano, come ci hai appena chiesto. La prima cosa è il prodotto stesso. Realizzeremo sicuramente il prodotto più competitivo in ogni segmento di prezzo.



Dopo aver svolto un'attenta indagine sui clienti, abbiamo scoperto che se realizziamo un prodotto davvero competitivo con un prezzo migliore, i clienti lo sapranno e si renderanno conto che questo marchio sta facendo qualcosa di molto, molto impressionante. Quindi il punto chiave di questa parte è che vogliamo costruire prodotti molto competitivi. E ci concentreremo su tre aree diverse: prestazioni, fotocamera e design.



La seconda cosa importante per la nostra espansione nel mercato italiano è che ci espanderemo su diversi distributori, tra cui i negozi al dettaglio, gli operatori e l'e-commerce. Per questo motivo, nel corso del prossimo anno, la nostra strategia più importante sarà quella di far crescere il numero dei canali tramite i quali gli utenti possono acquistare i prodotti. Nel prossimo anno vedrete una maggiore esposizione del marchio realme e dei prodotti realme in questi tre diversi canali di vendita.



La terza cosa è che miglioreremo gli investimenti in termini di marketing in Italia e in Europa. In termini di marketing, abbiamo cambiato la nostra strategia in qualcosa di molto preciso. Studieremo i punti veramente importanti per i nostri clienti e poi renderemo il marketing più efficace.



Avremo anche molti eventi internazionali che si svolgeranno in Europa, com'è stato l'evento di lancio di GT6, come sarà il MWC e la prossima serie GT verrà probabilmente lanciata anche nei mercati europei. Quindi continuate a seguirci, man mano che si svolgeranno altre attività ed eventi internazionali in questo mercato, vedrete l'influenza del marchio realme e diventeremo sempre più grandi.



Infine, faremo del nostro meglio per dare una diversa forma al marchio realme nei mercati europei. La prima cosa che faremo è costruire un marchio incentrato sulle serie GT e numerica per migliorare il senso di buona tecnologia e design. Design premium, prestazioni eccezionali, direi.



Cercheremo anche di realizzare diversi tipi di collaborazioni con IP che piacciono ai nostri giovani utenti. L'anno prossimo lanceremo diversi tipi di collaborazioni che avranno un'ottima risonanza tra i giovani consumatori.