Nasce Sky Mobile, ecco a che reti si appoggeranno le nuove SIM

L'accordo pluriennale tra Sky Italia e Fastweb, annunciato ufficialmente il 28 novembre 2023, segna una svolta significativa nella strategia di connettività dell'emittente satellitare. Dopo il successo della Fibra con Sky Wifi nel 2020, Sky Italia si appresta a offrire una gamma completa di servizi di connettività, includendo anche la telefonia mobile.

Fino allo scorso anno, l'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, aveva manifestato scarso interesse nel segmento mobile. Tuttavia, la recente partnership con Fastweb rivela un cambio di prospettiva. Contrariamente all'ipotesi di diventare un operatore virtuale di telefonia mobile, Sky Italia si affiderà a Fastweb per la distribuzione delle sue SIM, ribattezzate Sky Mobile powered by Fastweb.

Contrariamente agli operatori virtuali che spesso operano con licenze specifiche, Sky Mobile adotterà un approccio "white label". Le SIM Fastweb saranno commercializzate da Sky con il brand Sky Mobile, mantenendo al contempo la piena accessibilità alla rete a cui hanno accesso le SIM di Fastweb.

A quali reti si collegherà Sky Mobile?

Fastweb, formalmente il quinto operatore di rete mobile italiano, si appoggia alle reti 2G e 4G di TIM, mentre sfrutta l'intera rete di WindTre comprese le bande 5G. Le nuove SIM di Fastweb, di colore giallo dall'ottobre 2022, garantiscono infatti l'accesso immediato alla rete più veloce di WindTre. Questa mossa è stata ben accolta dai consumatori, poiché elimina l'attesa e offre velocità che superano il gigabit al secondo.

Sky Mobile, di conseguenza, potrà contare sulla stessa ampia copertura e alta qualità del servizio. Fastweb è stata recentemente valutata da Ookla come l'operatore più veloce d’Italia e con il 99% di copertura nel Paese.

Sky Mobile powered by Fastweb può essere considerato un brand secondario di Fastweb, simile a Kena per TIM e ho. Mobile per Vodafone. Gli abbonati a Sky Mobile otterranno una SIM Fastweb, contando quindi come clienti di entrambi i marchi.

Sul sito di Sky è già presente una pagina dedicata a Sky Mobile powered by Fastweb, promettendo un'offerta "Semplice", "Trasparente" e "Conveniente" con tutti i dettagli disponibili nei primi mesi del 2024.