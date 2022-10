Nothing ha presentato oggi sul mercato, nel corso di un evento online, i nuovi auricolari Ear (stick). Il secondo prodotto dell’azienda di Carl Pei punta tutto su un design anticonvenzionale e riconoscibile, unito a un’esperienza d’ascolto di qualità che beneficia della presenza a bordo di un driver personalizzato da 12,6 mm.

Così il fondatore Carl Pei ha presentato i nuovi Nothing Ear (stick):

“Mentre stiamo per raggiungere il traguardo del milione di unità vendute a livello globale, non vediamo l’ora che le persone possano provare il nostro terzo prodotto, gli Ear (stick): i nuovissimi auricolari combinano comfort e la nostra sound experience più avanzata. La custodia si ispira alla silhouette dei rossetti e ha un sistema di apertura particolare ma allo stesso tempo funzionale“.

Nothing Ear (stick), design e comfort vanno a braccetto

Con i nuovi Nothing Ear (stick) l’azienda offre un’opzione di scelta ai consumatori che prediligono il celebre form factor per la loro esperienza d’ascolto. Grazie al loro design ergonomico questi auricolari half-ear leggeri e sottili si appoggiano infatti confortevolmente all’orecchio dell’ascoltatore.

Il gambo degli auricolari alloggia inoltre i controlli manuali dell’ascolto. In questo modo potrete mandare in pausa o riprendere il brano in riproduzione, attivare l’assistente vocale o regolare il volume in pochi semplici tocchi.

La custodia, dal particolare design che richiama le confezioni dei rossetti, garantisce inoltre fino a 22 ore di ricarica totali, con la possibilità di guadagnare 2 ore extra in soli 10 minuti. Una singola ricarica degli auricolari, invece, dura fino a 7 ore di ascolto e 3 di chiamate.

Audio nitido in entrata e in uscita

I nuovi Nothing Ear (stick) presentano al proprio interno un custom driver da 12,6 mm, uno dei più sensibili sul mercato. Queste dimensioni permettono agli auricolari di riprodurre ogni dettaglio sonoro pur mantenendo proporzioni compatte, grazie alla combinazione di magneti di alta qualità e di un diaframma potenziato.

La Bass Lock Technology sintonizza la curva dell’equalizzatore al livello ottimale per ogni utente, grazie all’utilizzo di un software intelligente che individua la forma del canale uditivo e la posizione dell’auricolare durante l’ascolto.

Grazie alla tecnologia Clear Voice di nuova generazione gli auricolari filtrano invece i rumori di fondo e amplificano la vostra voce per garantire un audio nitido anche nelle giornate più ventose e negli ambienti più affollati.

L’antenna è infine collocata lontano dal viso, per minimizzare le interruzioni di segnale. Le vostre sessioni di gaming sono al sicuro con la modalità Low Lag, che mantiene sempre sincronizzato l’ascolto rispetto alla schermata di gioco.

I nuovi Nothing Ear (stick) supportano la modalità Android Fast Pair e sono compatibili con qualunque dispositivo Android e iOS. L’applicazione Nothing X vi permetterà di personalizzare manualmente controlli e impostazioni dell’equalizzatore.

Se invece scegliete di abbinare gli auricolari al vostro Nothing Phone (1) i controlli saranno integrati al 100% nelle impostazioni dello smartphone per un’esperienza il più possibile fluida.

Nothing Ear (stick): prezzo e disponibilità

I nuovi Nothing Ear (stick) saranno disponibili in Italia a partire dal 4 novembre 2022 alle 11:30 su nothing.tech e presso i rivenditori autorizzati, oltre che su Amazon.it, al prezzo di lancio di 119,00 euro.