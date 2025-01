Nothing Phone 3: rivelata ufficialmente la data di presentazione

Nothing, la oramai celebre azienda di smartphone con sede a Londra, ha condiviso un breve video che potrebbe mostrare il tanto atteso Nothing Phone 3. L'azienda ha anche confermato un evento per il 4 marzo, probabilmente durante il Mobile World Congress di Barcellona.

Il teaser pubblicato su X sembra rivelare parte del modulo fotocamera e della oramai caratteristica interfaccia glyph del prossimo smartphone di Nothing. Sebbene il nome del dispositivo non sia stato ufficialmente annunciato, il noto leaker Max Jambor ha suggerito che potrebbe trattarsi del Nothing Phone 3.

Sono ancora pochi i dettagli noti sul prossimo smartphone di Nothing

L'evento di presentazione, e conseguente lancio, si terrà il 4 marzo a Barcellona, in concomitanza con l'inizio del MWC, la più importante fiera del settore mobile. Questo timing suggerisce che Nothing potrebbe sfruttare la vetrina internazionale per presentare il suo nuovo dispositivo.

L'azienda ha deciso di intraprendere la stessa strada del passato, rilasciando gradualmente informazioni nelle settimane precedenti al lancio, una strategia che pagò molto con i precedenti terminali e che, considerando il clamore raccolto nelle scorse ore, sta funzionando anche con il Nothing Phone 3. La scorsa settimana, Nothing aveva pubblicato un enigmatico teaser a tema Pokémon, raffigurante Arcanine. Si ipotizza che possa essere il nome in codice del nuovo dispositivo.

Nonostante la scarsità di dettagli ufficiali, la community si aspetta che il Nothing Phone 3 mantenga il design distintivo con LED sul retro, migliorando al contempo le specifiche tecniche rispetto al predecessore. L'azienda punta a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia media-alta, offrendo un'alternativa originale ai marchi più affermati.

Con l'avvicinarsi della data di lancio, è probabile che Nothing riveli ulteriori informazioni sul dispositivo per mantenere alta l'attenzione dei fan e della stampa specializzata. Gli appassionati di smartphone attendono con impazienza di scoprire le novità che l'azienda britannica porterà sul mercato con il suo terzo smartphone principale.