One UI 7 libera Galaxy AI, strumenti di scrittura disponibili con tutte le tastiere

L'universo Samsung si prepara a una nuova era di innovazione con il lancio della serie Galaxy S25, equipaggiata con la nuova interfaccia One UI 7.0 basata su Android 15. Tra le novità più entusiasmanti, spicca un'interessante modifica di Writing Assist, una funzionalità potenziata dall'intelligenza artificiale (IA) che promette di trasformare radicalmente il modo in cui gli utenti scrivono con i loro dispositivi.

In precedenza, Galaxy AI offriva la funzione Chat Assist, un valido strumento per migliorare la scrittura, ma limitato esclusivamente alla tastiera Samsung. Questo vincolo costringeva gli utenti a scegliere tra la comodità di Chat Assist e la loro tastiera preferita, come Gboard. Con Writing Assist di One UI 7.0, questo dilemma appartiene al passato. Gli utenti possono ora godere di tutte le potenzialità dell'IA generativa indipendentemente dalla tastiera utilizzata.

Writing Assist porta con sé tutte le funzionalità di Chat Assist, rendendole accessibili a qualsiasi tastiera. L'attivazione è semplice e intuitiva: basta selezionare un frammento di testo e toccare l'icona di Galaxy AI che appare nel pop-up. A questo punto, Writing Assist si attiverà nell'area della tastiera, offrendo un ventaglio di opzioni per migliorare e ottimizzare la scrittura.

Le funzionalità di Writing Assist sono sei:

Correzione ortografica e grammaticale: Un correttore automatico avanzato che individua e corregge errori di ortografia e grammatica, garantendo testi impeccabili.

Un correttore automatico avanzato che individua e corregge errori di ortografia e grammatica, garantendo testi impeccabili. Stile di scrittura: Permette di adattare lo stile del testo a diverse esigenze, rendendolo più formale, informale, accattivante o creativo, a seconda del contesto.

Permette di adattare lo stile del testo a diverse esigenze, rendendolo più formale, informale, accattivante o creativo, a seconda del contesto. Riassunto: Una funzione che condensa lunghi testi in riassunti concisi e chiari, evidenziando i punti chiave e facilitando la comprensione.

Una funzione che condensa lunghi testi in riassunti concisi e chiari, evidenziando i punti chiave e facilitando la comprensione. Punti elenco: Converte automaticamente il testo in elenchi puntati, migliorando la leggibilità e l'organizzazione delle informazioni.

Converte automaticamente il testo in elenchi puntati, migliorando la leggibilità e l'organizzazione delle informazioni. Tabella: Trasforma il testo in tabelle strutturate, ideali per presentare dati e statistiche in modo ordinato e comprensibile.

Trasforma il testo in tabelle strutturate, ideali per presentare dati e statistiche in modo ordinato e comprensibile. Compositore: Un vero e proprio generatore di testo basato su IA, in grado di creare contenuti originali a partire da semplici input dell'utente, utile per superare il blocco dello scrittore o per generare idee creative.

Writing Assist non si limita a replicare le funzionalità di Chat Assist, ma le supera in modo significativo. Mentre Chat Assist era limitato a testi modificabili, come quelli inseriti nei campi di input di messaggistica, social media o app di note e documenti (es. Google Keep, Microsoft Word), Writing Assist è in grado di operare anche su testi non modificabili.

Questo significa che gli utenti possono sfruttare le potenzialità di Writing Assist anche per migliorare la comprensione e l'elaborazione di articoli web, e-mail ricevute o qualsiasi altro testo visualizzato sul dispositivo. Quando si utilizza con testi non modificabili, Writing Assist presenta la versione elaborata in una finestra separata, offrendo la possibilità di copiarla e utilizzarla a piacimento.

Essendo una funzionalità integrata in One UI 7.0, Writing Assist è già disponibile nella versione beta del nuovo software per la serie Galaxy S24. Si prevede che Samsung estenderà questa innovativa funzionalità ai dispositivi Galaxy più datati attraverso l'aggiornamento ad Android 15, che dovrebbe essere rilasciato nei prossimi mesi.