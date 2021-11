Snapdragon 898, svelata la data di lancio del chip top di gamma 2022 di Qualcomm

È ufficiale: lo Snapdragon Technology Summit 2021 si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre 2021. Per queste date, dunque, è più che lecito aspettarsi l’uscita del nuovo SoC di punta dell’azienda, lo Snapdragon 898, anche se Qualcomm non ha ancora rivelato il giorno preciso.

In attesa di info più specifiche, si accettano scommesse su quale sarà il primo brand a implementare il nuovo chip all’interno di un suo prodotto. I più probabili sono HONOR, Xiaomi, vivo, Samsung, motorola, OPPO, Huawei, ZTE, ASUS, Black Shark, Lenovo, Nubia, realme, OnePlus e Sharp, ma ad oggi è difficile fare previsioni. Attenzione particolare è rivolta a Xiaomi, che nelle prossime settimane potrebbe presentare il suo nuovo Mi 11. Stessa cosa per vivo: il lancio del nuovo smartphone della serie X (o NEX) è previsto per dicembre, forse addirittura in concomitanza con la presentazione del già citato Mi 11.

Per il momento, si dice che Snapdragon 898 supererà del 20% le prestazioni di Snapdragon 888. Il nuovo SoC, in particolare, utilizzerà il processo di produzione a 4 nm di Samsung e sarà dotato di un’architettura a tre cluster 1+3+4. La frequenza principale del core super-large, Cortex X2, è pari a 3,0GHz; quella del core grande corrisponde a 2,5 GHz; quella del core piccolo, a 1,79 GHz. GPU Adreno 730; modem X65 (downlink 10Gbps).

L’elenco di Geekbench fa pensare che il campione oggetto dei test non abbia funzionato al meglio delle sue possibilità. I punteggi, in effetti, sono deludenti: 720 nei test single-core e 1.919 nei test multi-core. Dati inferiori rispetto a quelli registrati dal suo predecessore, il che potrebbe dipendere da diversi fattori. In primis, il telefono potrebbe essere in esecuzione su un firmware instabile. Ancora, potrebbe essere attiva la modalità risparmio batteria, che limita la CPU. In alternativa, la prestazione potrebbe essere condizionata da cattive termiche.