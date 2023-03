L’eterna lotta tra il mondo Android e quello iOS non smette mai di esistere. Negli scorsi giorni, noi della redazione di MobileLabs abbiamo realizzato due articoli in cui parlavamo dei pro e contro riguardanti la migrazione da un sistema verso un altro (qui l’articolo in cui affrontiamo il passaggio da iOS ad Android, mentre qui l’articolo in cui parliamo del passaggio da Android verso iOS).

Oggi ci soffermeremo a confrontare due tra i top di gamma del momento, ovvero OnePlus 11 e iPhone 14 Pro. Quale scegliere tra i due? Andiamo ad analizzarli insieme!

Differenze estetiche

Partiamo subito con un confronto tra le caratteristiche estetiche dei due telefoni. OnePlus 11 pesa 205g mentre iPhone 14 Pro pesa 240g. Hanno rispettivamente una dimensione di 163,1 x 74,1 x 8,53 mm per quanto riguarda OnePlus 11, mentre iPhone 14 Pro ha una dimensione di 160,7 x 77,6 x 7,9 mm. Nonostante iPhone risulti più piccolo, tra i due risulta il più pesante.

Entrambi hanno un display da 6,7 pollici, anche se OnePlus 11 ha una risoluzione maggiore pari a 1440×3216 pixel con una densità di pixel di 526ppi. iPhone 14 Pro ha una risoluzione pari a 1290×2796 pixel con una densità che quindi si attesta sui 460ppi. In tutti i display top di gamma, ormai è presente il refresh rate a frequenza variabile da 1 a 120Hz, e questi due dispositivi ne sono entrambi dotati. OnePlus 11 monta un display di tipo LTPO 3 AMOLED, mentre iPhone 14 monta il suo display proprietario Super Retina XDR OLED, che non è altro che un display OLED migliorato secondo gli standard di Apple, principalmente con una maggiore resa cromatica. Su questa tipologia di display, il contrasto e la luminosità, sono incredibilmente elevati.

Tutti e due ottimi display ma, a livello di specifiche, quello di OnePlus 11 risulta più avanzato se non guardiamo la luminosità di picco che per iPhone è addirittura 2000 nit contro i “soli” 1300 nit del OnePlus 11.

Snapdragon vs Apple Bionic

Al pari di molti altri top di gamma Android, OnePlus 11 monta il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un processore con 1 core Cortex-X3 da 3,2Ghz, 2 core da 2,8Ghz Cortex-A715, 2 core da 2,8 Ghz Cortex-A710 e 3 core da 2Ghz Cortex A510. iPhone 14 Pro monta l’ultimissimo chip proprietario di Apple A16 Bionic, composto da 2 core Avalance da 3,46 Ghz e 4 core Blizzard da 2,02GHz.

Riguardo al comparto grafico, lo Snapdragon 8 Gen 2 dispone di una GPU Adreno 740 in grado di far girare i più recenti giochi sul mercato, mentre il dispositivo Apple dispone della sua GPU proprietaria a 5 core che non è di certo da meno. In entrambi i dispositivi, la fruibilità dei giochi è piacevolmente fluida e veloce nei caricamenti. L’unica reale differenza rimane il parco titoli disponibile per entrambe le piattaforme, che spesso comprende alcuni giochi in esclusiva per iOS o Android.

Parlando di memoria RAM, OnePlus 11 dispone di 8GB di RAM nel modello da 128GB di memoria interna, fino ad un massimo di 16GB nel modello da 256GB, mentre iPhone 14 Pro ne monta “solamente” 6GB. Ad oggi come ben sappiamo, questo è un dato puramente commerciale in quanto con gli attuali sistemi operativi non notiamo un effettivo vantaggio prestazionale oltre una certa quantità standard di RAM equipaggiata. Entrambi i dispositivi sono privi di uno slot microSD per poter espandere la memoria.

OnePlus 11 iPhone 14 Pro Dimensioni e peso 163.1 x 74.1 x 8.5 mm 205 g 147.5 x 71.5 x 7.9 mm 206 g Display LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) CPU Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core graphics) Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM Batteria e ricarica Li-Po 5000 mAh 100W wired, PD, 1-50% in 10 min, 1-100% in 25 min Li-Ion 3200 mAh, non-removibile (12.38 Wh) Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) Fotocamera 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS

32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74″, PDAF, 2x optical zoom

48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0″, AF 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, 3x zoom ottico

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF

TOF 3D LiDAR scanner (depth) Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. Software di sistema Android 13, OxygenOS 13 iOS 16, upgradable to iOS 16.3

OnePlus 11 ha una batteria Li-Po da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 100W riuscendo ad arrivare da 0% a 100% in soli 25 minuti. Il top di gamma Apple, monta invece una batteria da 3200mAh con supporto alla ricarica rapida (max 30W) che vi permette di ricaricare da 0% al 50% in 30 minuti. Nonostante ciò si riesce comunque a coprire tranquillamente la giornata e anche poco più tranquillamente.

Fotocamere a confronto

Se ci si sposta al comparto fotografico, notiamo sostanziali differenze in termini di megapixel tra i due dispositivi. OnePlus monta 3 sensori posteriori rispettivamente da 50, 32 e 48 MP. iPhone 14 Pro monta invece 3 sensori rispettivamente da 48, 12 e 12 MP. Nel caso di OnePlus abbiamo delle focali di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2, mentre per iPhone 14 Pro abbiamo dei valori di apertura focale pari a f/1.78 + f/2.2 + f/2.8.

Il dispositivo Android monta infine una fotocamera frontale da 16MP f/2.4, mentre iPhone 14 Pro una fotocamera da 12MP f/1.9 con autofocus. OnePlus può contare su un angolo massimo di 115° per la sua fotocamera grandangolare e uno zoom ottico 2x, mentre il dispositivo Apple ha uno zoom ottico 3x con un grandangolo di 120°.

Prezzi

Il divario in termini di prezzi tra i due dispositivi è abbastanza importante. OnePlus 11, nonostante le sue caratteristiche in buona parte più avanzate rispetto ad iPhone 14 Pro, costa nettamente meno. Su Amazon il modello da 256GB di memoria interna con 16GB di RAM costa 921,00 euro, contro iPhone 14 Pro che nella sua versione da 128GB si attesta in sconto sui 1.179,00 euro (1.271,00 euro per la versione di pari memoria, ovvero 256GB). Se siete interessati all’acquisto di uno di questi due dispositivi, vi lasciamo sotto i link alle offerte citate.