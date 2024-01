Galaxy S24 copia una funzione degli ultimi iPhone

Nel frenetico mondo degli smartphone, Samsung ha ancora una volta alzato l'asticella con i suoi ultimi modelli di punta: Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Ciò che distingue questi dispositivi è l'introduzione della One UI 6.1, un aggiornamento significativo che apporta una valanga di nuove funzionalità, fondendo perfettamente intelligenza artificiale e potenza di elaborazione all'avanguardia.

Una delle caratteristiche principali della serie Galaxy S24 è la rinnovata modalità Always-on Display (AoD). Andando oltre le convenzionali icone dell'orologio e delle notifiche, Samsung ha elevato l'esperienza dell'utente incorporando sfondi e widget nella modalità AoD.

I modelli Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra vantano una modalità AoD aggiornata che consente agli utenti di personalizzare la propria schermata di blocco con sfondi e widget. Quando il dispositivo è bloccato, lo sfondo della lockscreen si oscura con grazia, mentre le informazioni essenziali dei widget continuano a essere visualizzate. Questi includono widget dell'orologio, controlli del lettore musicale e icone di notifica, creando una schermata di blocco interattiva e visivamente accattivante.

Gli sfondi AoD presentano un'animazione fluida quando lo schermo viene acceso o spento, offrendo agli utenti un'esperienza visiva di livello superiore. Questo miglioramento è reso possibile dall'implementazione di un pannello OLED di ultima generazione, il quale supporta una frequenza di aggiornamento incredibilmente bassa, pari a 1Hz. In questo modo, la visualizzazione degli sfondi in modalità AoD non è solo di grande impatto visivo, ma anche efficiente dal punto di vista energetico.

La modalità AoD supporta i widget, ma è importante notare che solo alcuni sono attualmente compatibili. Questi widget sono limitati alle app stock, tra cui Calendario (Programma), Orologio (Sveglia imminente), Promemoria (Promemoria di oggi), Samsung Health (Attività giornaliera), Sistema (Stato della batteria) e Meteo (Qualità dell'aria, Probabilità di pioggia, Temperatura attuale, Fase lunare, Orario di alba/tramonto e UV). Gli utenti hanno la possibilità di attivare o disattivare questa funzione in base alle loro preferenze.

Mentre il Galaxy S7 ha introdotto per la prima volta l'AoD nel 2016, Samsung ha ora perfezionato e innovato la funzione, mettendosi al passo con la tendenza dei concorrenti. È interessante notare che Apple ha introdotto il supporto per sfondi e widget nel 2022 con l'iPhone 14 Pro, ma l'implementazione di Samsung sulla serie Galaxy S24 aggiunge comunque un tocco unico.