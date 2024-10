OnePlus 13 è così vicino che si mostra già in un video di Qualcomm

Secondo le anticipazioni, OnePlus 13 verrà svelato nel corso del mese in Cina, mentre la sua versione globale è prevista per l'anno prossimo con possibili differenze nelle specifiche.

OnePlus 13 si preannuncia come un gigante nel mondo degli smartphone, grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. Sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 4, uno schermo da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ (1440 x 3168 pixel), una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità massima di 5000 nit. Con fino a 24GB di RAM e 1TB di memoria di archiviazione, il OnePlus 13 includerà anche una gigantesca batteria da 6000mAh con ricarica cablata da 100W e wireless da 50W.

I nuovi core CPU Oryon di Qualcomm, presentati in un video promozionale pubblicato su Weibo, rappresentano una novità significativa, sostituendo i core Cortex precedentemente licenziati da Arm. E sì, come avrete già capito, nel video in questione viene mostrato anche il retro di uno smartphone che sembra molto un OnePlus 13.

Il passaggio ai core CPU personalizzati da parte di Qualcomm segna un punto di svolta nella progettazione dei chipset, con potenziali miglioramenti delle prestazioni e dell'efficienza energetica dei dispositivi che li adottano.

La collaborazione tra OnePlus e i fornitori di display cinesi, come BOE, è stata evidenziata attraverso un teaser su Weibo che mostra il pannello frontale del OnePlus 13.

OnePlus, di proprietà della cinese BBK Electronics, continua così a segnare il passo nel mercato globale degli smartphone, consolidando la sua presenza e rafforzando la sua competitività con innovazioni tecnologiche all'avanguardia.