OnePlus vuole portarvi in Islanda! Ecco il calendario dell'avvento "Explorer's Adventure"

OnePlus vuole nuovamente rompere gli schemi con il lancio dell'esclusivo Explorer's Adventure Calendar, un calendario dell'avvento in edizione ultra-limitata che promette di trasformare le festività natalizie in un'esperienza indimenticabile.

Dimenticate i tradizionali cioccolatini o i gadget usa e getta: questo calendario offre un viaggio di dieci giorni nella magica Islanda, la "Terra del Fuoco e del Ghiaccio", con 12 esperienze straordinarie pensate per i veri esploratori. Tra le avventure incluse, OnePlus offre l'opportunità di fare snorkeling tra le placche tettoniche, rilassarsi nella Sky Lagoon con vista sull'Oceano Atlantico, esplorare un tunnel di lava e avvistare balene nel loro habitat naturale. E come se non bastasse, dietro la porta numero 13 si cela il nuovissimo OnePlus 13, lo smartphone premium progettato per chi ama scoprire il mondo.

L'iniziativa (qui il video di lancio) nasce da una ricerca condotta da OnePlus, che ha rivelato come oltre la metà degli italiani desideri esplorare di più, ma spesso si trova frenata da vincoli economici, età o responsabilità familiari. Con l'Explorer's Adventure Calendar, OnePlus vuole ispirare le persone a superare questi ostacoli e a inseguire i propri sogni di avventura.

"Con il lancio dell'Explorer's Adventure Calendar, volevamo ispirare le persone a uscire dalla loro comfort zone e a intraprendere le avventure che hanno sempre sognato", ha dichiarato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europa. "Questo calendario celebra lo spirito dell’esplorazione e anticipa l’arrivo del OnePlus 13, uno smartphone progettato per affrontare le sfide delle esperienze più straordinarie".

Il OnePlus 13, infatti, si preannuncia come il compagno ideale per ogni esploratore. Dotato di una doppia certificazione IP68 + IP69, è resistente ad acqua, polvere e urti, rendendolo perfetto per l'utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica. La tecnologia RadiantView garantisce un'esperienza visiva ottimale anche sotto la luce solare intensa, mentre Aqua Touch 2.0 migliora la sensibilità al tocco in condizioni di umidità.

Ma non è tutto: il OnePlus 13 vanta anche una Hasselblad Camera for Mobile di quinta generazione, che offre fotografie in stile professionale, e introduce la registrazione in 4K Dolby Vision su tutte le fotocamere, permettendo agli utenti di creare video di qualità cinematografica senza sforzo.

Disponibile in tre eleganti varianti di colore - Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn - il OnePlus 13 sarà il primo smartphone a presentare una cover in pelle vegana microfibra per una sensazione lussuosa al tatto e una maggiore resistenza a graffi e abrasioni.

Per partecipare all'estrazione dei premi dell'Explorer's Adventure Calendar, del valore di £25.000, basta registrarsi sul sito oneplus dedicato entro il 6 gennaio 2025. Il fortunato vincitore sarà estratto il 7 gennaio 2025 e potrà vivere un'esperienza indimenticabile nella terra dei ghiacci e dei vulcani.

Con questa iniziativa, OnePlus conferma il suo impegno nell'offrire ai propri utenti non solo prodotti tecnologici all'avanguardia, ma anche esperienze uniche e memorabili. L'Explorer's Adventure Calendar è un invito a rompere con la routine, a esplorare il mondo e a catturare ogni momento con la potenza e l'eleganza del nuovo OnePlus 13.