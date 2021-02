OnePlus 9 Pro e 9E, le specifiche complete rivelano un dettaglio deludente

Il lancio dei prossimi top di gamma della famiglia OnePlus è ormai prossimo e, con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, nuovi dettagli stanno pian piano iniziando a circolare in rete. Le indiscrezioni di oggi ci permettono di dare una prima occhiata a quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche di OnePlus 9E e OnePlus 9 Pro, le quali presentano alcune sorprese e un dettaglio che potrebbe deludervi.

Presunto retro OnePlus 9 Pro

I colleghi di Techmaniacs sono riusciti a mettere le mani su quelle che dovrebbero essere le specifiche complete di OnePlus 9 Pro e OnePlus 9E, due degli smartphone della gamma regina del brand.

Partendo dal modello che rappresenterà il meglio che l’azienda può fare, OnePlus 9 Pro, possiamo da subito notare che il brand non abbandonerà le vecchie tradizioni e sembra che anche quest’anno il flagship non condividerà le specifiche migliori per quanto riguarda il comparto fotografico con il top di gamma dell’azienda sorella Oppo.

I più recenti leak riguardanti Oppo Find X3 Pro indicano per lo smartphone la presenza del nuovo sensore fotografico Sony IMX766 da 50MP, sensore che purtroppo non verrà utilizzato da OnePlus. Nonostante una collaborazione con il colosso produttore di attrezzatura fotografica professionale Hasselblad, sembra che OnePlus non abbia comunque potuto imporsi per portarsi a casa il meglio che la holding BBK Electronics ha a disposizione.

Render OnePlus 9 Pro; credit: Conceptcreator

Queste sarebbero le specifiche complete che potrà vantare OnePlus 9 Pro:

Display LTPO OLED da 6,5″ 1440p Adaptive 120Hz

Qualcomm Snapdragon 888

8GB di RAM/128GB di memoria per il modello base

Fotocamera principale da 48MP f/1.8 con branding Hasselblad

f/1.8 con branding Hasselblad Fotocamera ultragrandangolare da 64MP f/2.2

Fotocamera con teleobiettivo 3x da 64MP

Batteria da 4500mAh

Ricarica rapida a 65W

Come potete vedere, a quanto pare OnePlus 9 utilizzerà ancora una volta un sensore da 48MP per la fotocamera principale, a cui verranno affiancati due sensori da 64MP per le fotocamere secondarie. Niente IMX766 e niente teleobiettivo periscopico.

Render OnePlus 9 Pro; credit: Conceptcreator

Cambia totalmente la prima impressione se si guarda alla lista delle caratteristiche tecniche di OnePlus 9E. Quello che dovrebbe essere il modello economico della famiglia di flagship di OnePlus ha delle caratteristiche che potrebbero attirare l’attenzione di moltissimi utenti se proposto al giusto prezzo:

Display da 6,5″ 1080p a 90Hz

Qualcomm Snapdragon 690

8GB di RAM/128GB di memoria

Fotocamera principale da 64MP f/1.7

Fotocamera ultragrandangolare da 8MP

Batteria da 5000mAh

Calcolando la risoluzione del display, il chip dall’ottimo rapporto consumo/prestazioni e l’enorme cella da 5000mAh siamo certi che OnePlus 9E possa garantire una durata della batteria fenomenale.

Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le funzionalità che OnePlus vuole introdurre con questi nuovi smartphone e per conoscere il prezzo di vendita dei tre dispositivi, OnePlus 9E, OnePlus 9 e OnPlus 9 Pro.

Riusciranno a convincere con un rapporto qualità prezzo eccezionale?