OnePlus Buds Z, ecco i nuovi auricolari in-ear con Dolby Atmos

Durante l’evento di lancio di OnePlus 8T, l’azienda di Pete Lau ha annunciato ufficialmente anche le tanto vociferate e attese OnePlus Buds Z. I nuovi auricolari in-ear dell’azienda promettono una qualità del suono di alto livello e la ricarica rapida, in un pacchetto tascabile e dal prezzo contenuto.

Le OnePlus Buds Z arrivano in una confezione a conchiglia dedicata al trasporto ed alla ricarica dalla finitura lucida e saranno disponibili in bianco. Il case mostra sul retro solamente una porta USB Tipo-C e un pulsante per l’accoppiamento, un LED è posizionato invece nella parte frontale. Per il resto, il design della piccola capsula è incredibilmente semplice e si distingue solo per il logo OnePlus stampato sul coperchio.

Hanno una forma che ormai riteniamo classica. Lo stelo che si allunga nella parte bassa contiene il microfono, la batteria e l’altra componentistica necessaria al corretto funzionamento degli auricolari. Parlando di batteria, l’aziende promette per queste cuffiette bluetooth 5.0 una durata di ben 20 ore di riproduzione, mentre con soli 10 minuti di ricarica è possibile recuperare altre 3 ore di audio.

Sono adatte alle chiamate, alla visione di contenuti multimediali ma anche allo sport grazie alla certificazione contro l’ingresso di acqua e polvere IP55.

Nella parte alta troviamo i gommini tipici delle soluzioni in-ear che permettono un isolamento del rumore passivo. Nella confezione di vendita vengono fornite tre diverse misure in modo da adattarsi al canale auricolare di ogni tipo di utente. Il driver da 10mm che si occupa della musica è in grado di offrire dei bassi ricchi grazie alla tecnologia Bass Boost. Inoltre le OnePlus Buds Z supportano l’audio Dinamic 3D Stereo con certificazione Dolby Atmos.

Gli auricolari sono in grado di ridurre il rumore ambientale durante le chiamate e possono connettersi allo smartphone rapidamente grazie a Quick Pair.

OnePlus Buds Z saranno acquistabili anche in Italia dallo store ufficiale del brand a partire da mercoledì 4 novembre. La colorazione bianca potrà essere vostra a soli 59,00 euro.