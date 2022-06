OnePlus Nord Buds sono auricolari True Wireless che offrono grande valore a tutti i possessori di uno smartphone OnePlus, mentre non sono un acquisto particolarmente consigliato per tutti gli altri, sia utenti Android sia – e soprattutto – utenti iPhone.

La custodia ha dimensioni generose rispetto ad altri modelli più ricercati, è costruita in plastica e rifinita in maniera discreta. Ciò nonostante, considerando il prezzo, non possiamo certo lamentarci. Oltretutto, le dimensioni permettono d’impugnarla con sicurezza, di aprirla facilmente, e anche gli auricolari si possono estrarre con una presa decisa, cosa che non si può dire con i modelli più compatti. Ovviamente se cercate un paio di auricolari che spariscano nelle tasche, non è questo il caso.

Sul retro è presente una porta USB Tipo-C per la ricarica della batteria e affianco c’è un pulsante per attivare l’accoppiamento Bluetooth. Per chi possiede uno smartphone OnePlus è disponibile l’abbinamento veloce, in pratica lo smartphone troverà gli auricolari solo avvicinandoli, mentre tutti gli altri dovranno procedere all’abbinamento Bluetooth classico.

Lo stesso approccio di design riguarda anche gli auricolari stessi, un modello in-ear con lo stelo piatto e squadrato, se non fosse per l’estremità arrotondata. Non ci convince particolarmente, preferiamo di gran lunga i modelli più piccoli e discreti, ma riconosciamo ancora una volta la facilità con cui s’impugnano e s’inseriscono nell’orecchio. Non sono un modello ANC, di conseguenza il fatto che una volta inseriti nelle orecchie non chiudono completamente il condotto uditivo è un peccato di minore importanza.

Ovviamente questa esperienza può cambiare in base alla forma del vostro orecchio, ma rispetto ad altri modelli che fanno di tutto per offrire la massima ergonomia e adattarsi a più orecchie, le OnePlus Nord Buds lasciano questo aspetto in secondo piano.

Una zona tonda nella parte alta dell’auricolare permette d’inviare i comandi, che sono basilari: controllo della riproduzione musicale e gestione delle chiamate telefoniche. Potete personalizzare i comandi, ma solo sostituendone uno pre-esistente e senza configurare i singoli auricolari in maniera indipendente.

Buona la resa audio, grazie ai driver da 12,4mm, più grandi della media, soprattutto se vi piacciono bassi potenti e alti cristallini. Non c’è molto da dilungarsi sulla qualità audio, questi OnePlus Nord Buds non hanno una resa lineare, ma se via piacciono i bassi potenti non rimarrete delusi. Stranamente manca il supporto AptX, mentre sono supportati codec AAC e SBC.

Lo stesso si può dire per le chiamate telefoniche: probabilmente non sono gli auricolari migliori in circolazione, ma non abbiamo avuto problemi a effettuare chiamate telefoniche e i nostri interlocutori ci hanno sempre sentito bene (un array di quattro microfoni elimina i rumori di fondo). La connessione Bluetooth 5.2 si è sempre rivelata affidabile e stabile durante tutta la nostra prova. Potrete usarli anche mentre praticate sport, considerando la certificazione IP55, che tuttavia vale solo per gli auricolari e non per la custodia, quindi attenzione a dove la riponete.

Potete aspettarvi un’autonomia di circa 6 ore per carica, mentre la custodia vi permetterà di ricaricarli completamente fino a tre volte, anche qualcosa di più. L’autonomia totale si assesta tra le 25 e le 28 ore. In ogni caso è presente la ricarica veloce che offre circa tre ore di autonomia in dieci minuti di ricarica all’interno della custodia.

Quando sono utilizzati assieme a uno smartphone OnePlus, oltre al fast pairing, si ottiene anche l’accesso a un equalizzatore, cosa che manca su iOS, e che si può avere con altri smartphone Android scaricando l’applicazione HeyMelody.

Verdetto

OnePlus Nord Buds sono venduti a 49 euro, prezzo purtroppo più alto rispetto i 39 dollari del mercato americano. Se fossero costati 35/39 euro sarebbero stati un “best buy” per molti, ma a questo prezzo ci sono alcuni concorrenti da considerare, come i FreeBuds 4i, o per 5 / 10 euro in più i Jabra Elite 3 o gli LG Tone.

In ogni caso, anche a 49 euro, se avete uno smartphone OnePlus, sono gli auricolari giusti da acquistare, poiché offrono la massima integrazione e prestazioni generali tutto sommato buone (sempre in relazione al prezzo). Se vi piacciono, e magari li trovate a prezzo minore, sono una scelta valida anche se avete uno smartphone Android di altra marca, ma se avete un iPhone, non possiamo consigliarli.