anche su deepseek c'è la censura allo stesso modo!!! provato ora
aspettate di scoprire che software viene installato di fabbrica sui samsung serie A e serie M 🤡
plot twist non ha nulla a che fare con la cina
Pochi si preoccupano di questa malsana abitudine a censurare ed anche se si allude ad una questione tecnica non si dovrebbe darla per scontata, tenendo sempre presente i tempi che viviamo.
