Open Fiber collega 12.000 civici in Sicilia, c'è anche il vostro?

Open Fiber ha recentemente partecipato al webinar organizzato da ANCI Sicilia, svelando progetti ambiziosi legati agli investimenti attuali e futuri nella regione. Il focus principale è sul Piano "Italia a 1 Giga", un'innovativa iniziativa finanziata dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che mira a rivoluzionare la connettività sull'isola.

Paola Martinez, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber, ha guidato l'evento intitolato "Reti Ultraveloci. Il Piano Italia a 1 Giga: informazioni e strumenti operativi per i Comuni siciliani". Durante la sessione, Martinez ha presentato il progetto, finanziato dal PNRR, come parte della più ampia Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga.

Uno degli aspetti chiave dell'intervento è stata la spiegazione dettagliata delle modalità di posa dei cavi in fibra ottica nei Comuni coinvolti, seguendo il "Decreto Fibra" del 2016 che prevede il riutilizzo di infrastrutture esistenti. Martinez ha anche evidenziato l'uso sostenibile della micro e mini-trincea, tecniche a basso impatto ambientale integrate nella strategia di Open Fiber.

Secondo quanto dichiarato durante il webinar, la connettività ultraveloce ha già raggiunto 17 Comuni in Sicilia, collegando oltre 12.000 civici e 25.000 unità immobiliari. La lista dei Comuni che hanno già beneficiato del completamento del Piano Italia a 1 Giga includono:

Bagheria (179 civici)

Belmonte Mezzagno (1.517)

Capaci (383)

Casteldaccia (1.013)

Catania (148)

Ficarazzi (761)

Floridia (1.345)

Gravina Di Catania (271)

Isola delle Femmine (557)

Mazara del Vallo (1.569)

Piana degli Albanesi (385)

Pollina (506)

San Giovanni la Punta (1.385)

San Gregorio di Catania (15)

Santa Flavia (362)

Santa Maria di Licodia (905)

Villabate (1.012)

Il Piano, promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e attuato da Infratel Italia, ha visto Open Fiber aggiudicarsi 8 dei 15 lotti messi in gara, coprendo un totale di 3.881 Comuni in 9 Regioni italiane. La Sicilia rappresenta una pietra miliare per Open Fiber, che intende dotare l'Isola di una rete ultraveloce a banda ultra larga, contribuendo significativamente alla rivoluzione digitale del Sud Italia.

Paola Martinez, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber, ha dichiarato: