OPPO A79: uno dei migliori smartphone medio gamma, in sconto del 29%

Se siete in cerca di uno smartphone all'avanguardia che unisca potenza, funzionalità avanzate e un design accattivante, il tutto ad un prezzo davvero conveniente, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare l'ottima offerta che Amazon sta riservando allo splendido OPPO A79 5G, uno smartphone perfetto per chiunque, capace di coniugare prestazioni ad un prezzo abbordabile, oggi ancor più conveniente grazie ad uno sconto del 29%, che ne abbassa il prezzo a soli 249,99€ in virtù degli originali 349,90€!

OPPO A79 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliatissimo a chi cerca delle buone prestazioni ad un prezzo decisamente abbordabile, OPPO A79 5G è uno smartphone che, per meno di 250 euro, saprà garantirvi, anzitutto, una compatibilità con le reti 5G, ancora oggi una chimera per molti dispositivi del mercato, specie nella fascia medio-bassa e questo, già dice molto della proposta OPPO che è sì conveniente, ma che non lesina in termini tecnologici.

A comprova, questo ottimi dispositivo si propone anche con una doppia fotocamera 50MP + 2MP, e una fotocamera frontale da 8MP, ovvero con un apparato (per altro con supporto di una IA proprietaria), più che in grado di sopperire alle esigenze degli appassionati di fotografia e selfie.

Ma non è finita, perché a corredo dell'ottima scheda tecnica ci sono anche: un display da 6,72 pollici con tecnologia LCD SUNLIGHT FHD+ a 90Hz, ed una potente batteria da 5000mAh,con tanto di ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, che vi consentirà di riportare il telefono al massimo della carica in tempi rapidi, mantenendo il vostro dispositivo sempre pronto all'uso.

L'OPPO A79 5G, in sintesi, si propone come uno smartphone dal prezzo accessibile, ma dalle ottime prestazioni e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito dell'offerta proposta da Amazon, invitandovi a visitare la pagina dello store dedicata al prodotto, con l'invito a metterlo nel carrello quanto prima, così da evitare che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

