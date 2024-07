Oppo Enco X3i, auricolari con un buon rapporto qualità / prezzo | Test & Recensione

Gli auricolari Oppo Enco X3i sono venduti a un prezzo di 129,99 euro, e questo significa che si posizionano in una via di mezzo tra i modelli economici e quelli di fascia più alta. Certo oggi è difficile definire bene queste fasce di mercato, anzi potrei anche dire che in realtà gli X3i rappresentano, insieme a molti altri modelli, un riassestamento dei prezzi, dove quanto offerto dai modelli top di gamma di uno o due anni fa ora è possibile trovarlo in modelli più economici.

Disponibili nei colori blu (Electric Blue) e grigio (Meteor Grey), Oppo ha mantenuto un design della custodia con un’apertura orizzontale, cioè si spalanca dal lato lungo. Se questa scelta permette un accesso più semplice agli auricolari, in movimento forse è più scomoda rispetto ai modelli che offrono accesso dal lato più corto. È comunque abbastanza piccola, misura circa 6 x 5 cm e pesa una quarantina di grammi. Insomma, si trasporta facilmente ovunque. Anche gli auricolari sono leggeri, cioè 4,8 grammi ciascuno. Sono certificati IP54, e ciò significa che potrete indossarli senza paura anche per fare sport.

Il design è quello classico degli in-ear con il gambo che si adagia sull’orecchio seguendone le forme. Sono comodi da indossare, basta inserirli nell’orecchio e ruotarli leggermente. Durante la prova non ho avuto problemi o disagi, si possono tenere indossati anche a lungo, senza problemi. Assieme agli auricolari vengono forniti dei gommini di differenti dimensioni. Ricordo che è molto importante trovare il gommino della giusta dimensione, poiché dovrete cercare di occludere il più possibile il condotto uditivo, altrimenti non sarete isolati a sufficienza e anche la qualità audio ne risentirà.

Per inviare i comandi dovrete toccare la superficie esterna dell’auricolare: con un tocco singolo mettere in pausa o riprodurrete la musica, il doppio tocco salta al brano successivo, mentre il triplo tocco riporta al brano precedente. Scorrendo verso l'alto o verso il basso si può regolare il volume, e una pressione prolungata consente di passare tra le modalità di cancellazione del rumore e trasparenza. Se vorrete cambiare questo comportamento potrete farlo tramite l’applicazione HeyMelody, disponibile sia su iOS che Android.

Non male la qualità del suono grazie a un design con doppio driver: un piccolo woofer da 10.4 mm e un tweeter da 6 mm. Compatibili con audio ad alta risoluzione (LHDC) e grazie alla possibilità di modificare la resa tramite un equalizzatore nell’app, potrete ascoltare musica di buona qualità. Sono un paio di auricolari per audiofili? Ovviamente no, non è possibile avere nulla di livello superbo in queste dimensioni e a questo prezzo, ma la resa sarà più che idonea per la maggior parte delle persone. Ancora una volta mi trovo costretto a dare un giudizio un po’ affrettato sulla parte audio, perché anche gli Enco X3i non rompono la regola che vige oggi: la tecnologia attuale ha raggiunto un livello tale che moltissimi auricolari sono in grado di offrire una qualità audio che soddisferà la maggior parte delle persone, con differenze che probabilmente sono misurabili con appositi strumenti ma che poi, nella realtà, sono difficilmente percepibili. Quello che posso aggiungere è che la resa degli X3i è abbastanza lineare, quindi non prediligono una parte dello spettro, adattandosi facilmente a molti generi musicali.

Molto buona anche la capacità di cancellare il rumore, altra specialità sulla falsariga della qualità audio appena citata. Oppo parla di un abbattimento di 49 dB e di una gamma di frequenze ultra ampia di 4000 Hz. Sono due dati numeri che in realtà dicono molto poco, risultando quindi in una comunicazione marketing un po’ disordinata, soprattutto perché l’abbattimento di 49 dB (oltre ad essere una cifra enorme) non specifica quali frequenze riesce ad abbattere. Insomma, senza stare a fare le pulci ai responsabili marketing dell’azienda, vi posso dire che le Enco 3Xi si comportano come la maggior parte degli auricolari ANC, filtrando bene le frequenze più basse, soprattutto quando i microfoni rilevano una fonte sonora omogenea, mentre faticano a mano a mano che le frequenze si alzano e soprattutto quando siamo circondati da rumori molto diversi tra loro. Tuttavia con i giusti gommini che offrono un buon isolamento passivo il risultato li posiziona tra i modelli di fascia alta (non altissima) per capacità di ridurre i rumori.

I microfoni si comportano bene anche quando devono catturare la nostra voce, infatti durante le molte chiamate che ho fatto non ho mai avuto lamentele per quanto riguarda la mia voce. La connettività Bluetooth 5.2 è sempre stata stabile ed è possibile connettere due dispositivi contemporaneamente (Bluetooth multipoint).

Potete puntare a circa 5-6 ore di autonomia e ricaricare gli auricolari circa 5 volte tramite la custodia. Il modello d’uso moderno che prevede il continuo inserimento degli auricolari nella custodia trasforma questa autonomia in circa una trentina di ore complessive. Bastano inoltre solo 10 minuti per ottenere un’autonomia di circa 2 ore. Non sono numeri da primi della classe ma vanno ben oltre le necessità di moltissime persone.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarli?

Anche Oppo X3i si guadagnano il mio consiglio d’acquisto, o quantomeno non li sconsiglio. Per qualità audio, microfoni, ANC e autonomia, non sono né meglio né peggio rispetto a molti altri modelli, e di conseguenza a dover pesare di più sulla decisione di acquisto, oggi, dovrebbe essere il prezzo. Se avete un budget di un centinaio di euro, forse questi X3i potreste preferirli per il design con doppio driver, che offre qualcosa di più in termini di qualità audio. Se invece non avete questa preferenza, allora scegliete in base al prezzo, a come sono fatti o alla presenza, in questi o altri modelli, di caratteristiche speciali che possono farvi comodo per il modo in cui li usate.

