Oppo Pad Air è il primo tablet dell’azienda cinese a varcare i confini orientali ed arrivare in Europa.

Il nuovo dispositivo cerca di differenziarsi in un mercato sempre più popolato da soluzioni tra loro simili e lo fa offrendo un design ricercato con opzioni di colore difficili da trovare altrove e un software personalizzato basato su Android che offre un’esperienza fluida e completa.

Oppo Pad Air dispone di un Qualcomm Snapdragon 680, un processore medio di gamma molto equilibrato nel rapporto consumi – prestazioni. Il display ha una diagonale di 10,36 pollici e include uno speciale trattamento per preservare la stanchezza degli occhi in lunghe sessioni di utilizzo.

Particolare attenzione al comparto audio con 4 altoparlanti posti simmetricamente lungo tutto il perimetro della cornice. Al di sotto del pannello c’è una batteria da 7100 mAh che consente di avere un’autonomia sufficiente per effettuare conferenze online, guardare video e leggere senza il pensiero della ricarica.

Come già detto, Oppo sa che il mercato propone una vasta gamma di tablet e, per lasciare il segno, ha pensato di personalizzare Android con la ColorOS for Pad. Il software interamente cucito per display di grandi dimensioni, dispone di parecchie funzioni smart che aiutano ad elevarne la produttività. Ad esempio con un pinch out di 4 dita sarà possibile ridimensionare un’applicazione da tutto schermo a finestra e con la barra laterale sarà possibile richiamare qualunque app per un multitasking simultaneo fino a 4 finestre.

Inoltre, grazie all’ecosistema Oppo, ci saranno funzioni di sincronizzazione dedicate per chi utilizza Oppo Pad Air con uno smartphone della medesima azienda. Anche l’ergonomia è all’altezza della fascia di appartenenza con questo aspetto favorito dalle dimensioni con uno spessore di 6,94 mm e un peso di 440 grammi.

Oppo Pad Air è disponibile da oggi ed è acquistabile direttamente dall’Oppo Store. Questo il listino ufficiale: