Oppo Pad Neo, un buon tablet LTE a prezzo popolare | Recensione

I tablet economici e di fascia media riscuotono grande successo tra chi li usa occasionalmente o li acquista per i bambini, per farli divertire con YouTube e i cartoni animati. Ma quando anche gli adulti hanno bisogno di un tablet e non vogliono passare per i costosi modelli di fascia premium, è opportuno considerare dispositivi che offrano una buona esperienza sia per l'intrattenimento che per il lavoro senza strafare.

Oggi esamineremo un tablet che soddisfa queste esigenze: perfetto per guardare film e video, dotato di un audio potente e di una connettività affidabile, ideale per lavorare in mobilità e rimanere sempre aggiornati con le news anche dalla spiaggia: Oppo Pad Neo.

Non sembra un tablet economico

Oppo Pad Neo si distingue per il suo elegante corpo in metallo opaco, caratterizzato da due facce piatte unite da bordi e angoli saggiamente arrotondati per migliorarne l'ergonomia sul lungo periodo. Con uno spessore di soli 6,89mm e un peso di 538 grammi, il tablet raggiunge un buon equilibrio tra portabilità e solidità.

La parte anteriore di Oppo Pad Neo presenta cornici simmetriche di medie dimensioni, le quali forniscono dello spazio per afferrare saldamente il tablet e, nella parte superiore, ospitano una discreta fotocamera frontale.

Il pannello posteriore è caratterizzato dal marchio "OPPO" in bella vista e da una stretta striscia di vetro lucido che incorpora la fotocamera principale, quest'ultima abbastanza sporgente dal corpo del tablet. Questa scelta di design, pur essendo elegante, suggerisce la necessità di una custodia protettiva per evitare graffi e danni alla fotocamera o a questo pannello di vetro. La parte opaca più ampia della scocca in metallo resiste alle impronte digitali e mostra segni minimi di polvere o usura. Tuttavia, la striscia lucida intorno alla fotocamera principale è soggetta a sbavature e si ricopre rapidamente di impronte digitali.

Tenendo il tablet in orizzontale, gli utenti troveranno una coppia di altoparlanti, una porta USB Tipo-C e un microfono sul lato destro, mentre il lato sinistro presenta un'altra coppia di altoparlanti, un pulsante di blocco dello schermo e uno slot per la scheda SIM. La parte superiore del dispositivo include i pulsanti del volume, un'antenna e un microfono aggiuntivo, lasciando il bordo inferiore pulito e libero.

Il dispositivo è molto simile (per non dire uguale) ad altri due tablet da noi già recensiti: Oppo Pad 2 e OnePlus Pad.

AMOLED ad alta risoluzione

Nella parte anteriore è installato un impressionante display, per il prezzo, di tipo LTPS. Ha una diagonale di 11,4 pollici con una risoluzione pari a 2408×1720 pixel (una densità di pixel di 260 ppi) e una profondità di colore a 10 bit. Questo schermo ad alta risoluzione offre un'esperienza visiva vivida e dettagliata, paragonabile ai display AMOLED, pur essendo in realtà una versione migliorata di un pannello IPS.

Con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una luminosità massima di 400 nit, il display garantisce una navigazione e uno scorrimento abbastanza fluidi e una visibilità sufficiente alla lettura anche all'aperto, seppur non in battuta diretta di sole.

Il rapporto d'aspetto del tablet è un 7:5, non convenzionale, che offre un'area di visualizzazione più ampia, un perfetto equilibrio per il consumo multimediale e la produttività. Lo schermo è inoltre certificato dal TÜV Rheinland per gli standard Circadian Friendly e Full Care Display 2.0, il che significa che è stato progettato per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi e fornire un'esperienza visiva confortevole per periodi prolungati.

Gli utenti possono personalizzare le proprie preferenze di visione con varie impostazioni del display, tra cui temi scuri e chiari, luminosità automatica, modalità per le tonalità naturali e la regolazione della temperatura del colore. La modalità Vivid e la temperatura del colore predefinita offrono un equilibrio ottimale tra luminosità e precisione del colore, mentre la modalità comfort per gli occhi e la funzione "Before Sleep" riducono significativamente l'affaticamento degli occhi durante l'uso notturno.

Nel complesso, il display dell'Oppo Pad Neo si distingue come uno dei principali punti di forza del dispositivo, combinando alta risoluzione, colori vivaci e funzioni di facile utilizzo per offrire un'esperienza visiva coinvolgente e delicata per gli occhi.

Pensato per accompagnare, non sostituire

Oppo Pad Neo è mosso da un processore MediaTek Helio G99 a 8 core, realizzato con un processo produttivo a 6 nanometri. Questo chipset comprende due core Cortex-A76 ad alte prestazioni a 2,2GHz e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza energetica a 2,0 GHz, abbinati a una GPU Arm Mali-G57 MC2. Questa configurazione garantisce prestazioni sufficientemente fluide per le attività quotidiane, tra cui la navigazione web con più schede, lo streaming di video ad alta risoluzione e i giochi più leggeri.

Il tablet offre 8GB di RAM LPDDR4X e supporta anche la connettività mobile LTE. Include 128GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD.

Dotato di un modulo GPS completo che supporta BEIDOU, GLONASS e GALILEO, il tablet può funzionare efficacemente come navigatore, completo di bussola integrata. Le caratteristiche di connettività sono sufficienti per questa fascia di prezzo e includono Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2. Il tablet supporta anche le connessioni rapide e la condivisione di file con gli smartphone Oppo, semplificando l'esperienza dell'utente.

Nei test di benchmark, si comporta bene seppur non sia in grado di battere nessun record di velocità. Il suo efficiente processore funziona senza scaldare, rendendolo adatto a un uso prolungato. Sebbene sia in grado di gestire giochi popolari come Asphalt 9, con impostazioni medie e medio-alte, le grandi dimensioni dello schermo non riescono a mascherare la bassa qualità dei dettagli in gioco. Non aspettatevi prestazioni di alto livello nei titoli più impegnativi come Diablo Immortal o Genshin Impact.

Dispositivo Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Oppo Pad Neo 720 1893 396471 42357 373 (2,24 fps) 375 - 372 (99,2%) Oppo Pad 2 1078 3327 924508 1460499 2374 (14,20 fps) 2373 - 2311 (97,3%) OnePlus Pad 1087 3324 862549 1446810 2370 (14,30 fps) 2371 - 2309 (97,4%)

È dotato di una robusta batteria da 8000mAh, che promette una longevità e una comodità impressionanti. Grazie al supporto della ricarica rapida SuperVOOC a 33W, questo tablet è progettato per ridurre al minimo i tempi di inattività, anche se i tempi di ricarica non sono dei più rapidi. Il produttore dichiara fino a 14,5 ore di riproduzione video continua e 40 ore di riproduzione musicale con una sola carica, con un'incredibile autonomia di 514 ore in standby.

In termini più realistici, Oppo Pad Neo può durare comodamente alcuni giorni con una singola carica con un utilizzo tipico. In modalità standby, il tablet ha perso solo il 15% della carica nel corso di una settimana, dimostrando l'eccezionale gestione dell'energia e convalidando le dichiarazioni del produttore sul tempo di standby.

Un'autonomia di questo tipo è particolarmente vantaggiosa per gli utenti che utilizzano il tablet sporadicamente. A differenza di molti altri tablet che richiedono una ricarica frequente o rischiano di scaricarsi completamente dopo pochi giorni di inattività, Oppo Pad Neo rimane pronto all'uso con una perdita di energia minima, anche dopo lunghi periodi di standby. Questa caratteristica è comoda per l'uso domestico, dove il tablet potrebbe non essere il dispositivo principale ma deve comunque essere operativo quando necessario.

Un'ulteriore aerea di interesse dove Oppo Pad Neo eccelle, è nelle prestazioni audio. Rappresenta una scelta di spicco per il consumo multimediale. Dotato di quattro altoparlanti che supportano Dolby Atmos, questo tablet offre un suono potente e coinvolgente con bassi presenti e per nulla scontati in questa fascia di prezzo. Gli utenti possono regolare con precisione la loro esperienza audio attraverso un'applicazione inclusa che offre varie preimpostazioni e un equalizzatore per impostazioni audio personalizzate.

L'audio è ricco e potente, offrendo un'esperienza piacevole per l'ascolto della musica direttamente dal tablet. Sebbene le cuffie offrano naturalmente un'esperienza audio superiore, gli altoparlanti integrati offrono prestazioni eccezionali, superando la qualità di molti altri modelli di questa categoria. Per chi ama guardare video su YouTube o guardare film e programmi televisivi in streaming su Netflix, Oppo Pad Neo è una scelta consigliata.

Il tablet dispone di fotocamere anteriori e posteriori da 8MP, entrambe dotate di apertura f/2.0, in grado di girare video a 1080p a 30 fotogrammi al secondo. Pur offrendo prestazioni adeguate in condizioni di buona illuminazione, le fotocamere sono più adatte alle videochiamate che alla fotografia.

La fotocamera principale, nonostante il modulo fisicamente grande, produce foto tipiche della maggior parte delle fotocamere per tablet: adeguate in condizioni di buona illuminazione, ma afflitte da un notevole rumore in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale, invece, è abbastanza efficace per le videochiamate, offrendo una qualità chiara e sufficiente, anche se non è in grado di scattare selfie di grande effetto.

Android 14 e tante novità utili

Oppo Pad Neo è giunto sul mercato con Android 13 ma è stato recentemente aggiornato alla ColorOS 14 basata su Android 14. Rispetto al software originale, già abbastanza completo e fluido, sono state aggiunte alcune utili novità.

Per prima cosa, ora nella dock nella parte bassa della home è stato aggiunto un app drawer, molto comodo per non tenere per forza tutte le icone delle app sparse tra varie schermate. È stato poi inserito il collegamento ai file recenti, funzione condivisa con altri dispositivi di Oppo che facilita l'accesso a tutto ciò che può tornare utile durante il multitasking. La barra laterale che fornisce rapido accesso alle app e ad altre funzioni è stata potenziata, facendo ora da ottimo surrogato alla dock nella parte bassa che Oppo si ostina a non rendere disponibile mentre si è all'interno delle app.

Il tablet performa in modo discretamente fluido, con soli piccoli rallentamenti sporadici quando davvero lo si stressa. Generalmente, però, credo si tratti più di una questione della memoria interna che non riesce a reggere il passo piuttosto che una mancanza di potenza lato processore o un software poco ottimizzato.

Immagine 1 di 11

Immagine 2 di 11

Immagine 3 di 11

Immagine 4 di 11

Immagine 5 di 11

Immagine 6 di 11

Immagine 7 di 11

Immagine 8 di 11

Immagine 9 di 11

Immagine 10 di 11

Immagine 11 di 11

Conclusioni

Oppo Pad Neo si dimostra un tablet ben bilanciato, che eccelle in tre aree chiave. In primo luogo, l'ampio schermo di alta qualità, perfetto per il consumo di vari tipi di contenuti. Il sistema audio potente e ad alta fedeltà, supportato da Dolby Atmos, completa l'esperienza di consumo dei contenuti multimediali. Infine, l'ottima durata della batteria, sia in uso attivo che in modalità standby, garantisce che il tablet sia sempre pronto all'azione.

Nonostante alcuni compromessi, come la fotocamera sporgente e la copertura posteriore lucida, il design ergonomico, le cornici relativamente sottili e le dimensioni dello schermo sono vantaggi che contribuiscono al suo fascino. L'insieme di queste caratteristiche rende Oppo Pad Neo una stazione multimediale completa, un elemento essenziale per chiunque sia alla ricerca di un nuovo tablet dal costo contenuto.

Oppo Pad Neo si distingue nel segmento di fascia media, offrendo un robusto set di caratteristiche e funzionalità che giustificano il suo prezzo. Che si tratti di leggere, guardare video o rimanere connessi, questo tablet offre un'esperienza d'uso piacevole.