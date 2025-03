Oppo Reno13, la qualità del Pro con delle piccole rinunce | Recensione

Oppo Reno13 è un dispositivo completo e ben bilanciato. Pur non essendo perfetto, rappresenta una valida opzione per chi cerca uno smartphone di fascia media affidabile e ricco di funzionalità.

Oppo Reno13: la recensione in un minuto

L'Oppo Reno13 si posiziona come uno smartphone di fascia media con ambizioni superiori. Il suo design è uno dei principali punti di forza, con un'estetica elegante e una costruzione robusta. Il display AMOLED da 6,59 pollici offre immagini vivide e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente. Il processore MediaTek Dimensity 8350, abbinato a 12GB di RAM, assicura prestazioni fluide in ogni situazione, anche se il gaming più intenso potrebbe evidenziare qualche limite.

Il comparto fotografico è buono seppur non estremamente versatile, con una fotocamera principale da 50MP, un'ultra-grandangolare da 8MP, un sensore in bianco e nero da 2MP e una frontale da 50MP, capaci di scattare foto di buona qualità in diverse condizioni di luce. L'Al Editor integrato aggiunge un tocco di creatività, permettendo di migliorare le immagini con strumenti per la rimozione di oggetti, la correzione della sfocatura e l'eliminazione dei riflessi. Il software, basato su Android 15 e ColorOS 15, è intuitivo, ma la presenza di bloatware potrebbe infastidire alcuni utenti. La batteria da 5.600 mAh garantisce un'autonomia eccellente, supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC da 80W.

Nel complesso, Oppo Reno13 è uno smartphone completo, con un buon mix di design, prestazioni e autonomia. La sua competitività sul mercato dipenderà dalle offerte e dall'evoluzione del prezzo nel tempo.

Prezzi

OPPO Reno13 è disponibile su Oppo Store nelle colorazioni Plume White e Luminous Blue a 549,99 euro, con gli auricolari OPPO Enco X3i, un caricabatterie da 80W e la garanzia estesa OPPO Care Plus (12 mesi), che copre danni accidentali allo schermo e ossidazione.

Su Amazon è più difficile da reperire al momento, ma siamo sicuri presto farà la sua comparsa con un prezzo che sarà in costante evoluzione. L'offerta di Oppo è interessante ma non tutti gli utenti potrebbero essere interessati al bundle di lancio. Con le offerte giuste ed il calare del prezzo Oppo Reno13 diventerà certamente un prodotto da consigliare.

Oppo Reno13: la recensione completa

Oppo Reno13 si presenta come uno smartphone di fascia media che punta a sfumare i confini con i modelli più costosi. Dopo averlo utilizzato per qualche settimana, è evidente che Oppo ha lavorato su diversi aspetti chiave per offrire un dispositivo molto completo e ben performante.

La stessa qualità dei modelli più costosi

Il design dell'Oppo Reno13 è uno dei suoi punti di forza. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: Plume White e Luminous Blue. La versione Plume White, quella testata, ha una finitura opaca antiriflesso che risulta elegante e sofisticata. Come il modello Pro, presenta un particolare effetto farfalla sul retro, che può risultare piacevole o eccentrico in base ai gusti personali.

Oppo ha prestato molta attenzione anche ai dettagli. Il "camera bump" nella colorazione blu ha un design particolare, con bordi che creano un effetto alone luminoso grazie alla rifrazione della luce sul vetro che protegge le lenti. Questo dettaglio, seppur sottile, contribuisce a rendere il design del telefono fresco e originale. Entrambe le varianti hanno un pannello posteriore che integra la sporgenza della fotocamera e la scocca in un unico pezzo di vetro, una soluzione elegante e premium.

In mano, Oppo Reno13 è leggero (181g) e piacevole da reggere, anche per sessioni prolungate. La finitura opaca sul retro e sul telaio in alluminio offrono una buona presa.

Per quanto riguarda le porte e i pulsanti, il design è piuttosto classico. Sul lato superiore troviamo tre fori, due per l'altoparlante e uno per il microfono, oltre a un LED a infrarossi. Il lato destro ospita i pulsanti del volume e di accensione, mentre il lato sinistro è privo di qualsiasi interruzione. Nella parte inferiore sono presenti una porta USB Tipo-C, l'alloggiamento per le SIM e l'altoparlante principale.

La durabilità è un altro aspetto importante. I lati dello smartphone sono rinforzati con un telaio in alluminio aerospaziale di alta qualità, progettato per assorbire gli urti in caso di caduta. Lo schermo è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 7i, che offre una buona resistenza ai graffi. Inoltre, l'Oppo Reno13 è dotato di certificazione IP66/IP68/IP69 per la resistenza all'acqua e alla polvere, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. Reno13 è in grado di resistere a getti d'acqua ad alta pressione e include anche una modalità fotocamera subacquea per scattare foto sott'acqua.

L'Oppo Reno13 è dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 2760x1256 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità di picco di 1200 nit. Le cornici sottili contribuiscono a creare un'esperienza visiva immersiva, ideale per la fruizione di contenuti multimediali come video, film e giochi, e a sottolineare ancora l'importanza per Oppo di offrire prodotti dall'aspetto decisamente moderno e premium.

Il lettore di impronte digitali di tipo ottico è nascosto nella parte bassa del display ed è a livello della concorrenza per quanto riguarda velocità e precisione.

Potente quanto il Pro, ma costa meno

Reno13 è mosso dallo stesso processore octa-core MediaTek Dimensity 8350 con GPU Mali G615 MC6 del modello "Pro", una soluzione che apprezziamo. La versione testata dispone di 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 3.1.

Nell'uso quotidiano, lo smartphone si è dimostrato fluido e reattivo in tutte le operazioni, come l'apertura di app, lo scorrimento di pagine web e social media, la scrittura di messaggi, la gestione di documenti e l'editing di foto e video. Anche le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale funzionano senza problemi. Reno13 non ha mostrato problemi di surriscaldamento, se non un leggero aumento della temperatura durante carichi di lavoro più intensi, mostrando l'utilizzo di una soluzione di raffreddamento leggermente inferiore a quella montata sul "Pro".

Per quanto riguarda il gaming, Oppo Reno13 è in grado di gestire la maggior parte dei giochi Android con impostazioni grafiche impegnative e frame rate elevati. Tuttavia, non si tratta di un top di gamma e nemmeno di uno smartphone da gaming. Il gaming è possibile, ma chi cerca un dispositivo per il gioco competitivo online potrebbe incontrare qualche limitazione.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Oppo Reno13 1318 3980 1144303 4722 (17,96 fps) 4697 - 1867 (39,8%) 2878 (17,24 fps) 2879 - 990 (34,4%) Oppo Reno13 Pro 1323 4013 1155482 4674 (17,77 fps) 4702 - 3802 (80,9%) 2868 (17,18 fps) 2898 - 1690 (58,3%) realme 14 Pro+ 1187 3186 835507 Non supportato Non supportato 1079 (6,47 fps) 1077 - 1049 (97,4%) Oppo Reno12 Pro 1007 2916 714737 Non supportato Non supportato 859 (5,14 fps) 854 - 851 (99,6%) OnePlus 13R 2184 6520 1807138 8535 (32,45 fps) 8641 - 5773 (66,8%) 4825 (28,89 fps) 4963 - 3428 (69,1%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%)

Per quanto riguarda gli speaker stereo, la qualità è discreta. Il volume è elevato e il suono è generalmente chiaro, ma ad alto volume si può notare una certa distorsione e una tendenza a suoni striduli. Manca anche una buona presenza di bassi, il che rende l'esperienza audio meno coinvolgente per l'ascolto di musica o la visione di film. Gli altoparlanti sono comunque adeguati per un utilizzo quotidiano, come la visione di video su YouTube o lo scorrimento di reel, ma per un'esperienza multimediale più completa è consigliabile utilizzare un paio di cuffie.

Oppo Reno13 è dotato di una batteria da 5.600mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 80W. Il caricabatterie consente di raggiungere il 50% di carica in meno di 25 minuti e il 100% in meno di 50 minuti. L'autonomia è eccellente. Con un utilizzo intenso, lo smartphone è in grado di garantire una giornata intera di autonomia, mentre con un utilizzo più moderato si può arrivare anche a un giorno e mezzo.

La più grande differenza con Reno13 Pro

Il comparto fotografico dell'Oppo Reno13 è composto da una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera monocromatica da 2MP che potrebbe benissimo non esserci. La fotocamera anteriore è da 50MP.

La fotocamera principale scatta foto eccellenti in condizioni di buona illuminazione, seppur il sensore non sia lo stesso del fratello maggiore avendo una dimensione minore. Le immagini sono ricche di colori (anche se con una leggera saturazione aggiunta in post-produzione) e ben bilanciate, con una buona quantità di dettagli.

La modalità ultra-grandangolare ha 116 gradi di campo visivo e consente di scattare ampie foto di paesaggi senza una perdita significativa di qualità rispetto alla fotocamera principale e senza evidenti distorsioni ai bordi dell'immagine. La risoluzione e la qualità del sensore non sono altissime, ma fa bene il suo lavoro ricadendo nel reame del "più che sufficiente" per la maggior parte degli utenti.

La modalità Ritratto offre tre diverse lunghezze focali (26mm, 35mm e 51mm) e produce ritratti di buona qualità, con un effetto bokeh morbido e un soggetto ben a fuoco. In alcuni casi, tuttavia, la sfocatura dello sfondo potrebbe non essere perfetta. Ricordiamo che manca un teleobiettivo dedicato, quindi tutte le immagini prodotte oltre al 26mm della fotocamera principale vengono scattate effettuando uno zoom digitale.

Le foto notturne sono discrete. La fotocamera riesce a ridurre il rumore e la granulosità, catturando una buona quantità di luce per immagini nitide e luminose. Tuttavia, i dettagli possono apparire un po' sfocati e si nota una certa compressione. Le fotocamere faticano anche a gestire le sovraesposizioni delle fonti di luce vicine, che tendono a risultare leggermente sovraesposte.

La fotocamera frontale da 50MP è forse il punto di forza del comparto fotografico, dando a Reno13 un vero punto di differenziazione rispetto agli altri modelli in questa fascia di prezzo. Se amate i selfie, questo è uno smartphone da considerare con attenzione.

Una delle funzionalità più interessanti dell'Oppo Reno13 è l'Al Editor, che offre strumenti per migliorare la chiarezza delle foto, cancellare oggetti indesiderati, rimuovere la sfocatura e i riflessi, tutte funzionalità che possono trasformare foto sufficienti in risultati decisamente migliori.

La registrazione video in 4K (fino a 60fps) è possibile solamente con il sensore principale e quello frontale, la grandangolare si ferma al 1080p. La stabilizzazione ottica (OIS) della fotocamera principale è abbastanza buona, la quale riceve una piccola spinta dalla stabilizzazione elettronica (EIS).

Facilmente integrabile nell'ecosistema Apple

Il medio gamma di Oppo è dotato ovviamente di ColorOS 15, basato su Android 15. ColorOS è un'interfaccia utente Android piacevole e fluida, che funziona bene con il processore MediaTek Dimensity 8350.

Un aspetto negativo è la presenza di una grande quantità di bloatware preinstallato, tra cui "hot games" e varie app suggerite, che probabilmente molti utenti non troveranno utili. La rimozione di tutte queste app e scorciatoie dal sistema può richiedere un po' di tempo ma è possibile.

Tra le app preinstallate, una delle più interessanti è Al Studio, che consente di trasformare i ritratti in vari scenari e stili. L'app offre diverse opzioni, tra cui Al Portrait (per ricreare i ritratti in costumi e ambientazioni diverse), Al Reimage (per convertire le foto in dipinti e disegni in vari stili) e Al Motion (per aggiungere movimento a immagini statiche).

L'app include microtransazioni e l'utilizzo delle funzioni di generazione di immagini richiede l'acquisto di "gemme", la valuta interna dell'app. Tuttavia, Oppo offre 5.000 "gemme" al momento della registrazione, che dovrebbero essere sufficienti per generare un buon numero di immagini. I risultati ottenuti con l'Al Studio sono generalmente buoni, con una riproduzione fedele delle caratteristiche facciali e un'integrazione convincente nel nuovo contesto. Rimane più una curiosità che una vera funzione irrinunciabile.

Tra le funzioni di produttività basate sull'IA, troviamo AI Summary, che riassume articoli e documenti, AI Writer, che genera testo in base a vari parametri, AI Speak, che legge il testo sullo schermo, e AI Recording Summary, che riassume le registrazioni audio. Tutte queste funzioni vogliono semplificare agli utenti uno o più passaggi nell'utilizzo dello smartphone e funzionano discretamente bene, essendo quasi tutte basate su Google Cloud e Gemini. Reno13, da questo punto di vista, non ha molto da invidiare agli smartphone top di gamma o al modello "Pro".

Un'altra funzionalità utile è lo strumento integrato per il trasferimento wireless di file verso i dispositivi Apple. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare l'app O+ Connect su iPhone, iPad o MacBook. Il trasferimento avviene tramite la creazione di un hotspot sul Reno13, a cui l'iPhone si connette tramite l'app. Il processo è semplice e consente di trasferire qualsiasi tipo di file dal Reno13 tramite il menu di condivisione, senza dover aprire un'app separata.

Oppo ha promesso 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Conclusioni

Oppo Reno13 è uno smartphone di fascia media che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ha un design elegante e resistente, è piacevole da tenere in mano e offre prestazioni fluide. Scatta buone foto in diverse condizioni di luce e ha un'autonomia eccellente.

I soli punti deboli sono la presenza di bloatware e le prestazioni delle fotocamere secondarie non sempre ottimali. Tuttavia, se questi aspetti non sono una priorità, l'Oppo Reno13 è un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone con caratteristiche di qualità a un prezzo accessibile.