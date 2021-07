OxygenOS, per quanto tempo il vostro OnePlus sarà aggiornato?

OxygenOS è una skin di Android realizzata da OnePlus e generalmente molto apprezzata dagli utenti, ma quanto a lungo le nuove funzioni e le nuove versioni verranno inviate al vostro dispositivo? Per quanto tempo OnePlus aggiorna gli smartphone? Ecco la risposta ufficiale del brand a queste domande.

OnePlus, sin dal proprio esordio, era sempre stata elogiata per la qualità del proprio software e la velocità con cui distribuiva gli aggiornamenti agli smartphone. Prima grazie alla collaborazione con CyanogenMod, poi con la nascita di OxygenOS, l’azienda ha sempre dimostrato di supportare celermente i propri prodotti.

Con il passare del tempo e con l’arrivo di sempre più dispositivi sul mercato, il brand è stato spesso accusato di non aggiornare più con la stessa rapidità gli smartphone in circolazione e di aver perso nel software le caratteristiche che la contraddistinguevano dalla concorrenza allontanandosi sempre più da Android stock.

Per rassicurare gli utenti riguardo al supporto del proprio smartphone OnePlus, l’azienda ha ora pubblicato una roadmap che spiega esattamente per quanto tempo ogni dispositivo verrà aggiornato ed in che modo. La spiegazione riguarda solo gli smartphone con a bordo OxygenOS e non i prodotti venduti in mercati diversi dove potrebbe trovarsi al suo posto HydrogenOS oppure addirittura la ColorOS di Oppo.

La politica ufficiale degli aggiornamenti OnePlus è stata così definita:

Top di gamma a partire da OnePlus 8 in poi (compresi modelli T e R): 3 aggiornamenti principali di Android e 4 anni di patch di sicurezza

Fascia medio/alta a partire da OnePlus Nord e OnePlus Nord CE: 2 aggiornamenti principali di Android e 3 anni di patch di sicurezza

Fascia medio/bassa a partire da OnePlus Nord N10 e OnePlus Nord N100: 1 aggiornamenti principali di Android e 3 anni di patch di sicurezza

Se avete quindi in tasca un top di gamma, compresi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro saranno ben 3 le versioni di Android future che arriveranno sul vostro dispositivo! I flagship del 2021 dovrebbero dunque essere supportati fino ad Android 14 e ricevere un ulteriore anno di patch di sicurezza a seguito dell’aggiornamento. Davvero niente male!

Voi avete tra le mani uno smartphone OnePlus? Perché avete deciso di dare fiducia al brand?