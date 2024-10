OxygenOS 15 abbraccia l'IA, ecco tutte le novità in arrivo sul vostro smartphone OnePlus

OnePlus si appresta a lanciare OxygenOS 15, la nuova versione del suo sistema operativo basato su Android 15. Questa volta, però, non si tratta di un semplice aggiornamento: OxygenOS 15 promette di ridefinire l'esperienza utente grazie a un'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale e a una serie di miglioramenti che toccano ogni aspetto del software, dalla velocità alle funzionalità, fino al design.

Velocità e fluidità al centro dell'esperienza

Da sempre OnePlus si distingue per l'attenzione maniacale alle prestazioni e alla fluidità dei suoi dispositivi. Con OxygenOS 15, l'azienda alza ulteriormente l'asticella, ottimizzando il sistema operativo per garantire un'esperienza d'uso incredibilmente reattiva e scattante.

Grazie a una riduzione del 20% dell'ingombro della memoria di sistema rispetto alla versione precedente e all'introduzione della tecnologia Parallel Processing, OxygenOS 15 è in grado di gestire un numero maggiore di applicazioni in background senza il minimo rallentamento, consentendo di passare da un'app all'altra con una rapidità sorprendente, anche durante sessioni di multitasking intenso. Che si tratti di giocare, navigare sul web o lavorare, OxygenOS 15 promette di essere sempre un passo avanti.

L'intelligenza artificiale al servizio dell'utente

L'intelligenza artificiale è il vero cuore pulsante di OxygenOS 15. OnePlus ha integrato una serie di funzionalità innovative basate sull'IA, progettate per semplificare la vita degli utenti e offrire un'esperienza d'uso più intuitiva e personalizzata.

Ad esempio, Al Detail Boost sfrutta l'IA per migliorare la nitidezza delle immagini, anche quelle a bassa risoluzione o ritagliate, mentre Al Unblur è in grado di rimuovere la sfocatura dalle foto, restituendo nitidezza a scatti mossi o fuori fuoco. Per le immagini catturate attraverso vetri o superfici riflettenti, Al Reflection Eraser elimina automaticamente i fastidiosi riflessi, garantendo immagini perfette in ogni situazione.

Ma l'IA non si limita solo alle foto. Intelligent Search rivoluziona il modo in cui cerchiamo informazioni all'interno delle app, consentendo di utilizzare il linguaggio naturale per trovare quello che ci serve. Con Circle to Search, invece, basta disegnare un cerchio attorno a un'immagine o a un testo sullo schermo per avviare una ricerca immediata. E per chi viaggia spesso, Pass Scan permette di scansionare le carte d'imbarco cartacee e aggiungerle a Google Wallet, eliminando la necessità di portare con sé documenti ingombranti.

Anche la produttività beneficia dell'intelligenza artificiale. Al Notes organizza automaticamente gli appunti, evidenziando i punti salienti e rendendoli più facili da consultare. Al Toolbox 2.0 - Al Reply genera risposte contestualmente rilevanti nelle conversazioni con gli amici, facilitando la comunicazione e risparmiando tempo prezioso.

Infine, Gemini, il nuovo assistente virtuale predefinito per i dispositivi OnePlus di nuova generazione, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'integrazione dell'IA. Gemini è un assistente completo e versatile, in grado di aiutare gli utenti in una vasta gamma di attività, dalla scrittura alla pianificazione, dall'apprendimento all'intrattenimento.

Un design rinnovato e accattivante

Oltre alle prestazioni e all'intelligenza artificiale, OxygenOS 15 si presenta con un design rinnovato, caratterizzato da un'estetica moderna e raffinata. Il nuovo schema di colori a mezzitoni per le Shelf Card, le dimensioni delle carte espanse (1×2, 2×2, 2×4 e 4×4), gli effetti luccicanti per varie animazioni e l'effetto di sfocatura gaussiana migliorato nel Centro di controllo e nell'area di notifica contribuiscono a creare un'esperienza visiva più piacevole e coinvolgente.

Anche le icone sono state ridisegnate, con un look più moderno e minimale. E per i più curiosi, OnePlus ha nascosto degli "easter egg" all'interno di alcune interfacce e applicazioni, invitando gli utenti a esplorare il sistema operativo alla ricerca di piccole sorprese.

Nuove funzioni esclusive

OnePlus OneTake è una funzionalità progettata per fornire transizioni visive fluide da Always-On Display (AOD) alla schermata di blocco e quindi alla schermata principale. Questa funzione mira a creare un'esperienza utente coerente e intuitiva attraverso un'interazione unificata tra questi diversi stati dello schermo. OneTake include anche funzionalità di ottimizzazione delle immagini con un click. Ciò consente agli utenti di adattare le foto come sfondi con la funzione "Profondità", che fa risaltare il soggetto senza ostruzioni.

Open Canvas, funzione che abbiamo già apprezzato su OnePlus Open e OnePlus Pad 2, è una funzionalità che migliora il multitasking sui dispositivi OnePlus. Questa funzione consente interazioni fluide a schermo diviso a due app, consentendo agli utenti di passare da un'app all'altra senza problemi mantenendo le dimensioni delle finestre. Ciò differisce dai tradizionali metodi a schermo diviso che spesso richiedono la riduzione delle dimensioni delle finestre per adattare entrambe le app sullo schermo.

Share with iPhone è una nuova caratteristica progettata per semplificare la condivisione di file tra dispositivi OnePlus e iPhone. Per gli utenti OnePlus, la condivisione di file può essere attivata tramite un'opzione di impostazione integrata, eliminando la necessità di download aggiuntivi. Tuttavia, gli utenti iPhone devono scaricare l'app "O+ Connect" per partecipare alla condivisione di file. Questa capacità multipiattaforma sottolinea l'impegno di OxygenOS 15 nel migliorare la comodità e la soddisfazione dell'utente fornendo un processo di condivisione dei file più accessibile.

Sicurezza al primo posto

La sicurezza è un altro aspetto cruciale di OxygenOS 15. Il nuovo sistema operativo introduce funzionalità avanzate per proteggere i dati degli utenti e garantire la privacy. La protezione antifurto blocca automaticamente il dispositivo in caso di furto, impedendo l'accesso ai dati personali. Google Play Protect Live Threat Detection, invece, analizza il comportamento delle app in tempo reale, rilevando e bloccando potenziali malware prima che possano causare danni.

Disponibilità e conclusioni

OxygenOS 15 sarà disponibile sui prossimi smartphone di punta di OnePlus e, come promesso dall'azienda, arriverà anche su alcuni dispositivi precedenti tramite aggiornamento.

Con questo nuovo sistema operativo, OnePlus dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare, offrendo un'esperienza utente fluida, intelligente e personalizzata come mai prima d'ora. L'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale, i miglioramenti al design e le nuove funzionalità fanno di OxygenOS 15 un aggiornamento imperdibile per tutti gli appassionati del brand e per chi cerca un'esperienza smartphone al top.