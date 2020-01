Panasonic ha annunciato due modelli di auricolari true wireless

Durante la conferenza di Panasonic al CES 2020, la società ha annunciato due modelli di auricolari true wireless. Il brand ha dichiarato che questi prodotti includeranno la “cancellazione del rumore migliore del mercato”. In attesa di scoprire se sia vero, possiamo già analizzare le prime caratteristiche.

Il mercato degli auricolari true wireless è in continua crescita, come dimostrato dal successo di Apple AirPods, e sempre più produttori puntano su questi prodotti, come Amazfit e Oppo. Durante il Consumer Electronics Show di Las Vegas, anche Panasonic ha introdotto la propria proposta.

Riconoscibili con i codici Panasonic RZ-S500W e RZ-S300W, gli auricolari presentano un microfono MEMS a labirinto. Questa tecnologia consente di ridurre drasticamente le interferenze causate dal vento. Presente la certificazione IPX4 (che identifica i prodotti resistenti agli schizzi d’acqua) e i controlli touch. Quest’ultima funzionalità consente di transitare dalla modalità suono ambientale alla cancellazione del rumore. Il prodotto di fascia alta, ovvero RZ-S500W, includerà inoltre la tecnologia Dual Hybrid Noise Cancelling di Panasonic, che offrirà FeedForward Noise Cancelling (FF-NC) e Feedback Noise Cancelling (FB-NC).

L’applicazione ufficiale, Panasonic Audio Connect, permetterà inoltre di accedere ad altre funzioni aggiuntive e di localizzare gli auricolari qualora esse vengano rubate o smarrite. Per quanto riguarda il tempo di riproduzione continua, si parla di circa 6 ore (e 18 grazie all’ausilio della confezione).

RZ-S500W e RZ-S300W, il cui costo è ancora sconosciuto, arriveranno nel mercato a partire dal prossimo giugno.