Amazfit: al CES 2020 arriveranno gli auricolari che rilevano il battito cardiaco

Amazfit si prepara ad ampliare il proprio catalogo: in arrivo gli auricolari true wireless Amazfit TWS e alcuni prodotti correlati alle scarpe. In particolare, il primo annuncio sembrerebbe poter rivoluzionare, almeno in parte, l’esperienza degli sportivi. Il lancio è fissato per il CES 2020, conferenza di Las Vegas che inizierà il prossimo 7 gennaio.

Il brand, supportato da Xiaomi, si è imposto come uno dei principali produttori di dispositivi smart indossabili, basti pensare all’apprezzato smartwatch Amazfit Stratos 3. La casa produttrice Huami starebbe lavorando ad alcuni nuovi auricolari dotati del sensore che rileva il battito cardiaco, così da poter prevenire eventuali inconvenienti. Questa tipologia di prodotti viene infatti sempre più scelta proprio dagli sportivi.

Durante il medesimo evento, verranno annunciati anche altri misteriosi prodotti: a confermarlo è stato Huang Wang, CEO di Huami Technology. Non sono previste scarpe smart, ma dei prodotti correlati alle calzature.

Non ci resta quindi che attendere la conferenza, riconoscibile dalla frase “Leap over Limits” (traducibile con “Salta oltre i limiti”), durante il prossimo CES. Il 7 gennaio 2020 scopriremo quindi tutte le informazioni su questi dispositivi pensati appositamente per chi pratica sport.