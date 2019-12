Oppo Enco Free: gli auricolari true wireless arriveranno insieme a Reno3

Oppo Enco Free, i primi auricolari true wireless della società cinese, sono ora ufficiali. Il mercato delle cuffie senza fili, capitanato da Apple con AirPods, continua a crescere sempre più, tanto da spingere molte aziende a iniziare a pesare di includere gli auricolari nella confezione dei futuri top di gamma.

Anche Oppo, dopo Buds Air di Realme, è pronto a lanciare un prodotto di questa tipologia. Il brand ha annunciato, proprio durante le scorse ore, che il 26 dicembre sarà il giorno di Oppo Reno3 5G. Insieme a questo atteso smartphone potrebbero essere commercializzati gli auricolari true wireless.

Il design, com’è chiaramente visibile nelle prime immagini ufficiali, richiama molto quello di Apple AirPods. Le colorazioni disponibili saranno bianco, nero e rosa. Nella custodia di ricarica è presente un piccolo LED e un pulsante laterale, utile per collegare gli auricolari a un dispositivo grazie al Bluetooth.

Non abbiamo ancora molte informazioni su questi attesi auricolari. Sappiamo solo che il lancio è fissato per il prossimo 26 dicembre, proprio dopo Natale. Probabilmente, potremmo anche trovare la riduzione dei rumori esterni, proprio come Oppo Enco Q1.