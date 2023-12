Passa a Iliad: 150 GB in 5G a soli 9,99€! PER SEMPRE

Se vi trovate nella situazione di aver appena acquistato uno smartphone nuovo, compatibile magari con il 5G, ma il vostro attuale operatore telefonico offre solo servizi basati sulla rete 4G, vi suggeriamo di considerate di passare a Iliad e sfruttare l'opportunità data dall'offerta Giga 150. È il modo forse più conveniente per ottenere l'accesso alla rete 5G senza dover affrontare costi aggiuntivi per l'attivazione di tale tecnologia. Inoltre, l'offerta Giga 150 si presenta come la scelta ideale per coloro che desiderano la sicurezza che il costo mensile, fissato a soli 9,99€ in questo caso, rimanga invariato nel tempo.

Giga 150, chi dovrebbe abbonarsi?

Se state cercando un pacchetto dati generoso con numerosi vantaggi a un prezzo competitivo, Giga 150 merita sicuramente la vostra attenzione. La sua offerta diventa ancora più allettante per coloro che dispongono di uno smartphone compatibile con il 5G, garantendo così una connessione internet ultraveloce.

La presenza del 5G non solo rende l'offerta più accattivante, ma consente anche di sfruttare al massimo un eventuale hotspot, magari dopo aver inserito la SIM in un router 5G per assicurare una connessione rapida e affidabile a tutti i dispositivi nella vostra abitazione. Ciò potrebbe rivelarsi utile per chi lavora da casa, sia per chi necessita di una connessione stabile per attività con un elevato consumo di dati.

E se siete soliti usare applicazioni che consumano tanti giga, potrete anche impostare dei limiti sul traffico per garantire di non superare i 150GB mensili, adattando così l'abbonamento alle vostre esigenze specifiche.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata all'offerta, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa occasione. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che l'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro.

