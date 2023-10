Perché Emirates ha comprato 20.000 iPhone e iPad?

Emirates, la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai, ha investito in un'iniziativa ambiziosa per migliorare l'esperienza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo dei suoi voli.

Nel quadro del programma "One Device", la compagnia ha acquistato ben 20.000 iPhone e iPad destinati ai membri dell'equipaggio di cabina.

Negli ultimi 12 mesi, Emirates ha stanziato oltre 32 milioni di dirham, equivalenti a circa 8,6 milioni di euro, per fornire dispositivi Apple al suo personale di volo. Attualmente, oltre 7.000 membri dell'equipaggio utilizzano iPhone su ben 450 voli giornalieri all'interno della rete globale della compagnia.

In collaborazione con i suoi team IT, Emirates ha sviluppato app su misura in risposta ai feedback del personale di cabina. Queste applicazioni migliorano vari aspetti operativi, tra cui la gestione degli ordini in business class, forniscono aggiornamenti sui turni di lavoro e sui voli, oltre a offrire una panoramica completa dei profili dei passeggeri.

Gli iPhone e gli iPad mirano a essere un valido supporto per l'equipaggio di cabina, fornendo servizi essenziali per interagire con i passeggeri e gestire in modo più efficiente le operazioni di volo.

L'obiettivo di "One Device" è anche quello di incrementare l'efficienza operativa e la sicurezza dell'equipaggio a bordo. Con accesso 24/7 a un supporto globale e aggiornamenti in tempo reale sulle attività operative, Emirates può garantire una erogazione del servizio più efficiente e sicura.

La scelta di dispositivi Apple si basa su vari fattori, tra cui la velocità di ricarica, la durata della batteria, il design leggero e le robuste misure di sicurezza integrate che proteggono le informazioni sensibili del personale e dei passeggeri.

Questa iniziativa si inserisce in una tendenza più ampia nel settore dell'aviazione in cui le compagnie aeree stanno adottando dispositivi mobili, come iPhone e iPad, per sostituire manuali cartacei, mappe e piani di volo pesanti.

L'anno scorso, ad esempio, United Airlines ha distribuito 120.000 dispositivi Apple ai suoi dipendenti, eliminando così la necessità di utilizzare grandi quantità di carta e risparmiando un milione di fogli al mese.