Pixel 4 XL: il pannello posteriore si stacca, interviene Google

Problemi per gli smartphone targati Google. Pare infatti che alcuni modelli di Pixel 4 e Pixel 4 XL siano affetti da un problema che provoca lo scollamento della back cover. È quanto emerge dalle diverse segnalazioni degli utenti che – su Reddit – hanno cominciato a lamentare la spiacevole sorpresa. Il colosso di Mountain View è già intervenuto sulla questione sostituendo i terminali coperti da garanzia.

Come potete vedere dalle immagini presenti all’interno dell’articolo, i pannelli posteriori di alcune unità di Pixel 4 e Pixel 4 XL cominciano a staccarsi a partire da un angolo con la fessura che si espande poi gradualmente. Nonostante Google stia già provvedendo a sostituire i modelli difettati, questa soluzione potrebbe non essere definitiva in quanto anche i dispositivi offerti in sostituzione potrebbero presentare lo stesso problema.

Credit – Supporto Google

Un utente su Reddit ipotizzava che lo scollamento potesse essere causato da un connettore difettoso che faceva ingrossare la batteria. Google ha risposto al commento escludendo questa ipotesi. “Abbiamo esaminato il problema e concluso che ciò non è correlato alla batteria del Pixel” si legge. Non vengono però forniti ulteriori dettagli circa le possibili cause.

Se davvero dovesse essere un rigonfiamento della batteria, sarebbe un bel grattacapo per Big-G. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se emergeranno nuovi dettagli a riguardo.