Pixel 9a, trapelati prezzi europei, immagini e data di lancio

L'attesa per il nuovo smartphone di fascia media di Google, il Pixel 9a, si fa sempre più febbrile. Dopo le recenti indiscrezioni riguardanti il mercato statunitense, emergono oggi dettagli cruciali per i consumatori europei, relativi sia alla data di lancio che ai prezzi ufficiali. Le informazioni, provenienti da fonti generalmente affidabili nel settore rivelano anche un aumento di prezzo per il modello con maggiore capacità di archiviazione.

Il Pixel 9a sarà disponibile per il pre-ordine in Europa a partire dal 19 marzo, con le spedizioni che inizieranno il 26 marzo. Questa strategia di lancio simultaneo con gli USA sottolinea l'importanza del mercato europeo per Google, che punta a competere direttamente con i principali rivali nel segmento di fascia media.

La vera novità, tuttavia, riguarda i prezzi. Il modello base del Pixel 9a, dotato di 128GB di spazio di archiviazione, sarà proposto a 549 euro nel mercato dell'Eurozona e a 499 sterline nel Regno Unito. Un prezzo in linea con le aspettative e che mantiene una certa competitività rispetto alla concorrenza.

La sorpresa arriva con la versione da 256GB: il prezzo sale a 649 euro (599 sterline nel Regno Unito), segnando un aumento di 40 euro rispetto al modello equivalente del predecessore, il Pixel 8a. Questo incremento, seppur contenuto, potrebbe far storcere il naso a qualche consumatore, soprattutto considerando che lo spazio di archiviazione da 128GB è ormai considerato insufficiente da molti utenti, a causa delle dimensioni sempre maggiori di app, foto e video.

Un'ulteriore differenza tra le due versioni riguarda la disponibilità delle colorazioni. Il modello base da 128GB sarà offerto in quattro varianti: Obsidian (nero), Porcelain (bianco), Iris (viola) e Peony (rosa). Il modello da 256GB, invece, sarà disponibile solo in Obsidian e Iris, limitando la scelta per chi desidera una maggiore capacità di archiviazione.

Le indiscrezioni sulle specifiche tecniche del Pixel 9a confermano le aspettative di un dispositivo di fascia media con caratteristiche di tutto rispetto. Il cuore pulsante sarà il nuovo processore Tensor G4, sviluppato da Google, affiancato da 8GB di RAM. Un punto di forza sarà sicuramente la batteria, che con i suoi 5.100mAh promette un'autonomia da record per un Pixel, superando anche i modelli di fascia alta.

Anche il comparto fotografico riceverà un importante aggiornamento: la fotocamera principale sarà dotata di un sensore da 48 megapixel, un salto di qualità significativo rispetto al passato. Questo miglioramento dovrebbe garantire scatti più dettagliati e performanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Pixel 9a si presenta come un dispositivo interessante per chi cerca un'esperienza Android "pura" e un'ottima fotocamera, senza dover spendere cifre da top di gamma. L'aumento di prezzo per il modello da 256GB potrebbe però rappresentare un ostacolo per alcuni, soprattutto considerando la concorrenza agguerrita in questa fascia di prezzo.

Resta da vedere se le prestazioni migliorate, l'autonomia estesa e la qualità fotografica superiore giustificheranno questo incremento. L'appuntamento è fissato per il 19 marzo, quando i preordini sveleranno l'accoglienza del mercato europeo a questo nuovo smartphone di Google.

Immagine di copertina - Fonte: @ACE100xd su X