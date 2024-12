Pixel Watch 2 in regalo! Ecco la super offerta su Pixel 9 Pro e Pro XL

Google lancia una promozione, spinta forse dal periodo natalizio, che farà felici gli appassionati di tecnologia. Acquistando un Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL sullo store ufficiale entro il 19 dicembre, si riceverà in regalo un Pixel Watch 2, l'ex smartwatch di punta dell’azienda. Un’occasione imperdibile per chi desidera aggiornare il proprio smartphone e, contemporaneamente, entrare nell’ecosistema dei dispositivi indossabili di Google.

Pixel Watch 2 in regalo, perché approfittarne?

Questa offerta rappresenta un regalo perfetto in vista delle festività natalizie, soprattutto per coloro che vogliono approfittare delle funzioni offerte dai Pixel di ultima generazione. I Pixel 9 Pro e Pro XL si distinguono per le loro prestazioni elevate, fotocamere d’eccellenza e un’esperienza software ottimizzata, grazie al sistema operativo Android puro. Con il Pixel Watch 2 incluso, gli utenti potranno sincronizzare al meglio il loro smartphone con uno smartwatch elegante e funzionale, perfetto per monitorare la salute e migliorare la produttività.

Non è tutto: Google rende questa promozione ancora più interessante grazie alla possibilità di ottenere un rimborso fino a 590€ con una permuta idonea. Questo permette di risparmiare ulteriormente, rendendo l’acquisto ancora più conveniente per chi ha già uno smartphone da sostituire. È un modo per unire sostenibilità e innovazione tecnologica, incentivando il riciclo dei vecchi telefoni.

Se siete alla ricerca del regalo di Natale perfetto, sia per voi stessi che per qualcuno di speciale, questa offerta di Google è un’opportunità da non perdere. La combinazione di un Pixel 9 Pro o Pro XL con un Pixel Watch 2 in regalo rende l’ecosistema Google più accessibile che mai. Non dimenticate di approfittare dell’offerta entro il 19 dicembre: la tecnologia vi aspetta, con un tocco di magia natalizia.

