Quali smartphone sono compatibili con le eSIM?

Il mondo della telefonia mobile è in continua evoluzione e le eSIM rappresentano una delle innovazioni più significative degli ultimi anni. Ma quali sono gli smartphone compatibili con questa nuova tecnologia? Vale la pena cambiare smartphone per acquistarne uno con la eSIM integrata?

Che cos'è una eSIM?

Cominciamo dalle basi: eSIM è l'acronimo di "embedded SIM", ovvero SIM integrata. A differenza delle tradizionali SIM card fisiche che si inseriscono nello smartphone, la eSIM è un piccolo chip già incorporato nel dispositivo. Questo chip può essere programmato con i dati del tuo operatore telefonico, permettendoti di attivare un piano cellulare senza dover inserire una SIM fisica.

Perché mi serve una eSIM?

Le eSIM offrono numerosi vantaggi rispetto alle SIM tradizionali:

Comodità: Non dovrai più preoccuparti di ordinare, attendere e inserire fisicamente una SIM card nel tuo telefono. L'attivazione di un piano cellulare con eSIM è semplice e veloce, spesso gestibile direttamente dalle impostazioni del dispositivo.

Flessibilità: Con una eSIM puoi passare facilmente da un operatore all'altro o gestire più numeri di telefono sullo stesso dispositivo. Questo è particolarmente utile per chi viaggia spesso o utilizza lo smartphone per lavoro e per la vita privata.

Sicurezza: In caso di furto o smarrimento dello smartphone, la eSIM, essendo integrata, non può essere rimossa, rendendo più difficile per i ladri utilizzare il dispositivo o accedere ai tuoi dati.

Come funzionano le eSIM?

Le eSIM funzionano grazie a un piccolo chip integrato nel dispositivo che può essere programmato con i profili di diversi operatori telefonici. Quando si desidera attivare un nuovo piano tariffario o passare a un altro operatore, è sufficiente scaricare il profilo eSIM corrispondente. Questo processo può essere effettuato in diversi modi, ad esempio scansionando un codice QR fornito dall'operatore o utilizzando un'applicazione dedicata.

Una volta scaricato il profilo eSIM, è possibile utilizzarlo come una normale SIM card, effettuando chiamate, inviando messaggi e navigando in internet. La maggior parte degli smartphone compatibili con le eSIM consente di gestire due numeri di telefono contemporaneamente, uno associato alla eSIM e l'altro a una SIM fisica.

Dalla SIM fisica alle iSIM, passando per le eSIM

L'avvento delle eSIM nel mondo degli smartphone è relativamente recente, ma le sue radici affondano in una storia di innovazione e miniaturizzazione che ha caratterizzato l'evoluzione della telefonia mobile. Per comprendere appieno il percorso che ha portato all'integrazione di queste piccole schede virtuali nei nostri dispositivi, dobbiamo fare un passo indietro e ripercorrere le tappe fondamentali di questa rivoluzione tecnologica.

Prima dell'arrivo delle eSIM, il mondo della telefonia mobile era dominato dalle SIM card fisiche, quelle piccole schede in plastica che abbiamo imparato a conoscere e (a volte) odiare. Ricordate le prime SIM, grandi come carte di credito? Sembra preistoria, eppure era solo l'inizio degli anni '90. Con il tempo, le SIM si sono rimpicciolite, passando dal formato "mini" al "micro" e infine al "nano", seguendo l'evoluzione dei telefoni cellulari, sempre più compatti e potenti.

Ma la vera svolta è arrivata con l'introduzione del concetto di dual SIM. La possibilità di utilizzare due numeri di telefono su un unico dispositivo ha risposto all'esigenza crescente di separare la vita professionale da quella privata, o di sfruttare offerte vantaggiose di diversi operatori. I primi telefoni dual SIM utilizzavano due slot per le SIM card tradizionali, una soluzione che però occupava spazio prezioso all'interno del telefono. Successivamente, si sono diffuse soluzioni ibride, con uno slot condiviso tra la seconda SIM e la memoria espandibile.

È in questo contesto che iniziano a farsi strada le eSIM. La prima apparizione nel mondo consumer di questa tecnologia risale al 2016, con il lancio del Samsung Gear S2 Classic 3G, uno smartwatch che, grazie alla eSIM, poteva effettuare chiamate senza bisogno di essere connesso a uno smartphone. Nello stesso anno, Google ha presentato il Pixel 2, uno dei primi smartphone a integrare la tecnologia eSIM. Apple ha seguito a ruota, introducendo il supporto alle eSIM con gli iPhone XS, XS Max e XR.

Questi primi modelli hanno segnato un punto di svolta, aprendo la strada a una rapida diffusione delle eSIM nel mondo degli smartphone. I vantaggi offerti da questa tecnologia sono innegabili: comodità di attivazione, flessibilità nella gestione dei piani tariffari, maggiore sicurezza e un minore impatto ambientale.

Negli anni successivi, l'adozione delle eSIM è diventata sempre più capillare. Oggi, quasi tutti i principali produttori di smartphone, da Samsung a Apple, da Motorola a Oppo, offrono modelli compatibili con le eSIM. Anche il mondo degli operatori telefonici si è adeguato, ampliando l'offerta di piani tariffari e servizi dedicati alle eSIM.

L'evoluzione delle eSIM non si ferma qui. Si stanno già sviluppando nuove tecnologie, come le iSIM (integrated SIM), che promettono di integrare la funzionalità SIM direttamente nel processore del dispositivo, riducendo ulteriormente l'ingombro e aprendo nuove possibilità per l'IoT.

Smartphone compatibili con le eSIM

Ecco una panoramica dei principali modelli di smartphone compatibili con le eSIM, suddivisi per produttore:

Apple

iPhone XR, XS, XS Max e successivi (inclusi i modelli di iPhone 14)

iPad Pro (modelli dal 2018 in poi)

iPad Air (modelli dal 2019 in poi)

iPad mini (modelli dal 2019 in poi)

Samsung

Galaxy S20 e successivi (inclusi i modelli FE, Plus e Ultra)

Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip e Z Fold (tutti i modelli)

Galaxy A54 5G e successivi

Google

Pixel 2 e successivi

Motorola

Razr (2019 e successivi)

Edge 40 Pro e successivi

Moto G54 e successivi

Oppo

Find X3 Pro e successivi

Alcuni modelli della serie Reno

Xiaomi

Mi 11 e successivi

12T Pro e successivi

OnePlus

OnePlus 9 e successivi flagship (con rare eccezioni)

Huawei

Serie P40 e P50

Serie Mate 40

Nota: I modelli più recenti di Huawei, purtroppo, non supportano la eSIM

Questa lista non è esaustiva e nuovi modelli di smartphone compatibili con le eSIM vengono rilasciati regolarmente. Per essere sicuro che il tuo smartphone supporti le eSIM, consulta le specifiche tecniche del dispositivo o contatta il produttore.

Domande frequenti sulle eSIM

Posso utilizzare la mia eSIM con qualsiasi operatore? Non tutti gli operatori telefonici supportano le eSIM. Verifica con il tuo operatore se offre questo servizio e se il tuo smartphone è compatibile.

Posso trasferire la mia eSIM su un altro telefono? Sì, nella maggior parte dei casi è possibile trasferire la tua eSIM su un altro smartphone compatibile. La procedura varia a seconda del produttore del dispositivo e dell'operatore telefonico.

Cosa succede se il mio smartphone si rompe? Se il tuo smartphone si rompe, puoi trasferire la tua eSIM su un nuovo dispositivo compatibile. Contatta il tuo operatore per assistenza.

Le eSIM sono più sicure delle SIM tradizionali? Sì, le eSIM offrono una maggiore sicurezza rispetto alle SIM tradizionali. Essendo integrate nel dispositivo, non possono essere rimosse o clonate facilmente.

Qual è il futuro delle eSIM? Le eSIM sono considerate il futuro della telefonia mobile. Si prevede che la loro adozione continuerà a crescere nei prossimi anni, fino a sostituire completamente le SIM tradizionali.