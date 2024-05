POCO F6 Pro e non solo! Partono le offerte dello Xiaomi Store!

Tra gli sconti di primavera dello Xiaomi Store, che si concluderanno il 30 maggio, si aggiungono le offerte lancio dedicate ai nuovissimi POCO F6. Questi smartphone di fascia media si avvicinano molto alle prestazioni dei top di gamma, soprattutto se si considera il loro prezzo vantaggioso, un tratto distintivo della serie POCO, strettamente collegata a Xiaomi. Il modello POCO F6 Pro, del quale potete trovare la recensione sul nostro sito, risulta il più attraente, soprattutto con l'attuale promozione di lancio che lo propone a 499,90€ anziché 579,90€, valida fino al 30 maggio. Inoltre, potreste beneficiare di ulteriori riduzioni sullo Xiaomi Store: ci sono vari bonus disponibili, tra cui un coupon del 15% per acquisti superiori a 309€ (applicabile, ad esempio, al POCO F6 Pro) e uno sconto di 20€ per i nuovi utenti.

POCO F6 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Siccome il POCO F6 Pro rappresenta attualmente uno degli smartphone più interessanti, e siccome in precedenza abbiamo già discusso delle promozioni di primavera offerte da Xiaomi, ci dedicheremo a esaminare più da vicino questo dispositivo. Faremo un riepilogo delle sue principali caratteristiche per delineare a chi si rivolge maggiormente e perché potrebbe essere la scelta giusta per determinati utenti.

Questo smartphone spicca nel panorama della fascia media grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2, il top di gamma dello scorso anno, supportato da 12GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione. La durata della batteria è un altro punto di forza che fa del POCO F6 Pro una scelta eccellente per chi utilizza intensamente il proprio smartphone. Con una batteria da 5000 mAh e la ricarica veloce da 120W, gli utenti possono godersi una giornata intera di utilizzo senza il timore di rimanere a corto di energia.

Infine, il design elegante e le caratteristiche avanzate del display e della fotocamera rendono il POCO F6 Pro irresistibile per chi vuole unire stile a funzionalità. Con il suo schermo AMOLED WQHD+ a 120Hz e la luminosità massima di 4000 nits, ogni immagine è visualizzata con la massima chiarezza. Aggiungete a ciò un'ottima fotocamera principale e avrete lo smartphone a poco meno di 500€.

