POCO lancia ufficialmente X7 Pro e X7

POCO ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone POCO X7 Pro e POCO X7, puntando su prestazioni elevate, design accattivante e lunga durata della batteria. I due dispositivi mirano a offrire un'esperienza d'uso avanzata a prezzi competitivi.

I nuovi modelli della serie X di POCO rappresentano un significativo passo avanti in termini di potenza e funzionalità per il brand. Con processori di ultima generazione, display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento e batterie capienti con ricarica rapida, POCO punta a soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, in particolare gli appassionati di gaming e multimedia.

Il POCO X7 Pro è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, che fa il suo debutto mondiale su questo dispositivo. Realizzato con processo produttivo a 4nm, offre un aumento di efficienza energetica del 54% per la CPU e del 70% per la GPU rispetto alla generazione precedente. Le prestazioni di intelligenza artificiale sono migliorate del 50%.

Il POCO X7 monta invece il chip Dimensity 7300-Ultra, che garantisce comunque ottime prestazioni con un punteggio AnTuTu di 704.404. Entrambi i modelli supportano l'espansione della RAM virtuale fino a 24GB per migliorare il multitasking. Gli smartphone utilizzano la nuova interfaccia Xiaomi HyperOS 2, che promette miglioramenti in termini di fluidità e reattività del sistema. È presente anche la tecnologia proprietaria WildBoost Optimization 3.0 per ottimizzare le prestazioni nei giochi più impegnativi.

Il POCO X7 Pro vanta una batteria da 6000mAh, la più grande mai utilizzata dal brand, che promette fino a 14,5 ore di utilizzo continuo. La ricarica rapida da 90W permette di passare dallo 0% al 100% in soli 42 minuti. Il POCO X7 ha una batteria da 5110mAh con ricarica da 45W. Entrambi i modelli mantengono oltre l'80% della capacità della batteria anche dopo 1600 cicli di ricarica.

È presente la tecnologia Smart Charging Engine per una ricarica più sicura e intelligente, con regolazione automatica di velocità e temperatura. I dispositivi supportano la ricarica anche a temperature estreme: fino a -25°C per X7 Pro e -10°C per X7.

Entrambi gli smartphone montano un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. La luminosità di picco arriva a 3200 nit per X7 Pro e 3000 nit per X7. Il design unisce eleganza e resistenza, con protezione Corning Gorilla Glass (7i per X7 Pro, Victus 2 per X7) e certificazione IP68 contro acqua e polvere. POCO X7 Pro presenta un motivo distintivo sul retro, mentre X7 ha un display curvo 3D, una novità per il brand.

La fotocamera principale da 50MP utilizza un sensore Sony IMX882 con stabilizzazione ottica. Sono presenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come Dynamic Shots, UltraSnap e AI Erase Pro per migliorare gli scatti. POCO X7 Pro supporta la registrazione video 4K a 60fps con doppia stabilizzazione OIS+EIS. È presente anche una modalità regista professionale con registrazione in 10-bit LOG.

POCO X7 Pro integra funzionalità di intelligenza artificiale generativa come AI Interpreter per la traduzione in tempo reale e AI Notes per la trascrizione automatica. Entrambi i modelli includono l'app Google Gemini per l'assistenza AI. POCO X7 e X7 Pro sono disponibili da oggi su Amazon e mi.com in diverse configurazioni di memoria e colorazioni. I prezzi partono da 299,90€ per X7 e 369,90€ per X7 Pro. Fino al 16 gennaio sono previste offerte di lancio con sconti fino a 50€.

Con questa nuova serie, POCO punta a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia media, offrendo specifiche tecniche avanzate a prezzi competitivi per attrarre gli utenti più esigenti in cerca del miglior rapporto qualità-prezzo.