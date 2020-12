Poco M3 arriva nella colorazione Yellow: a 119,90 euro solo per un’ora

Poco M3 è il nuovo smartphone di fascia bassa uscito dall’ala di Xiaomi. Lo smartphone arriva in tre colorazioni: Blue, Nera e Gialla. Quest’ultima è senza dubbio la più accattivante, così come abbiamo avuto modo di scrivere all’interno della nostra recensione. È proprio alla variante cromatica Yellow che Xiaomi ha deciso di dedicare una particolare promozione. Poco M3 Yellow sarà acquistabile a soli 119,90 euro (anziché 159,90 euro) nella configurazione 4/64 GB il 18 dicembre per una sola ora: dalle 12:00 alle 13:00. L’acquisto dovrà essere effettuato sul sito ufficiale mi.com in cui sarà in corso anche una diretta live.

Un prezzo decisamente interessante, soprattutto se siete alla ricerca di uno smartphone economico dalla grande autonomia. Cogliamo l’occasione per ricordare le caratteristiche tecniche. Poco M3 è equipaggiato con il processore Snapdragon 662 abbinato a 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna espandibile. La parte frontale è occupata da un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+.

Il comparto fotografico si compone sul retro di tre fotocamere: sensore principale da 48 MP e due sensori da 2 Megapixel per la profondità di campo e gli scatti macro. Frontalmente, invece, una fotocamera da 8 Megapixel all’interno di un notch a goccia. Il tutto è alimentato da una batteria da 6.000 mAh. La scocca è realizzata in policarbonato ruvido con effetto simil-pelle, la cui opacità contrasta con la plastica lucida del modulo fotografico.

Come detto, Poco M3 nella variante Yellow raggiungerà il mercato italiano il 18 dicembre al prezzo di 119,90 euro anziché 159,90 euro. Ricordiamo infine che la versione da 128 GB ha un prezzo di vendita di 179,90 euro.