POCO X6 Pro, X6 e M6 Pro ufficiali: tanta carne al fuoco e sono già in offerta!

Il 2024 si apre con una ventata di novità nel mondo degli smartphone grazie a POCO che presenta due nuovi dispositivi della Serie X e l'ultimo modello della Serie M. L'obiettivo di POCO è chiaro: massimizzare l'esperienza di gioco, streaming e utilizzo dei social, offrendo al contempo tecnologia, eleganza e prestazioni a un prezzo vantaggioso.

I protagonisti di questa nuova ondata sono il POCO X6 Pro e il POCO X6, i quali si distinguono per l'introduzione di processori e tecnologie di ultima generazione. Con un display migliorato per immagini realistiche e una configurazione a tre fotocamere, questi dispositivi promettono di dare una spinta alla fascia media degli smartphone. Il POCO M6 Pro, ultimo modello della Serie M, si presenta con caratteristiche di fascia superiore, un'ampia capacità di archiviazione e la tecnologia di ricarica rapida turbo. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo che si preannuncia difficile da superare.

“Dopo un 2023 stellare in cui POCO ha festeggiato il suo quinto anniversario, incontrato fan e partner in occasione del primo POCO Carnival tenutosi in Tailandia, stiamo nuovamente rivoluzionando il mercato degli smartphone. Vogliamo fornire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno, permettendo così ai fan POCO di ottenere prestazioni e funzionalità di alto livello, perfezionate per il massimo dell'azione di gioco full-frame, per la visione di film e per la creazione di contenuti per i social media” - Dichiara Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “Queste sono le tecnologie flagship che, secondo i nostri utenti, li aiuteremo a massimizzare le loro esperienze digitali nel 2024 e oltre”.

Il POCO X6 Pro si erge come una pietra miliare nell'ambito degli smartphone di fascia media, offrendo un'esperienza eccellente con pochissimi compromessi sulle prestazioni. Il dispositivo è alimentato dal chipset Dimensity 8300-Ultra di MediaTek, che non solo stabilisce un nuovo record di velocità per i dispositivi POCO con un benchmark AnTuTu di 1.464.2281, ma garantisce anche prestazioni di gioco mai raggiunte nella Serie X.

“Con il debutto di MediaTek Dimensity 8300-Ultra su POCO X6 Pro, gli utenti avranno l'opportunità di godere di una gamma completa di esperienze di alto livello e di accessibilità come le capacità dell’AI generativa e la memoria di livello flagship”, afferma Dr. Yenchi Lee, Deputy General Manager of Wireless Communications Business Unit di MediaTek. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con POCO per ottimizzare il nostro chipset in modo da fornire una tecnologia di gioco adattiva, una connettività veloce e un basso consumo energetico per rendere possibile un’esperienza smartphone di alto livello per una nuova generazione di utenti”.

Per massimizzare la velocità offerta da questo chipset, il POCO X6 Pro offre fino a 12GB di memoria LPDDR5X e fino a 512GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Questa combinazione, solitamente trovata sui prodotti di fascia premium, consente un multitasking fluido e un passaggio agilmente tra attività come la fotografia, l'editing video e la condivisione sui social media.

Il dispositivo presenta un display AMOLED CrystalRes Flow da 6,67" con cornici sottili, assicurando un'esperienza con un design elegante e moderno. La tripla fotocamera con sensore principale da 64MP e funzionalità come l'OIS per la stabilizzazione ottica dell'immagine, Motion Capture e Motion Tracking, consente agli utenti di catturare immagini anche in movimento.

Il POCO X6 è invece equipaggiato con lo Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm, questa nuova generazione di tecnologia a 4nm garantisce prestazioni solide e continue nel tempo, con una notevole efficienza energetica.

“Sfruttando la piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 2, POCO offre tecnologia a 4nm per prestazioni veloci e robuste con una grande efficienza energetica. Questo straordinario dispositivo beneficia di un forte incremento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente e vanta funzionalità Snapdragon Elite Gaming per incredibili esperienze di gioco” - dichiara Deepu John, Senior Director Product Management di Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 7s Gen 2 è inoltre dotato di funzionalità AI come la riduzione del rumore delle immagini, il rilevamento dei volti con deep learning per un migliore riconoscimento facciale, la cancellazione dell'eco basata su AI e la soppressione del rumore che sfrutta Qualcomm® AI Engine per rendere le esperienze dei consumatori ancora più fluide ed efficienti”.

Il display e il comparto camera sono ulteriori punti di forza del POCO X6. La fotocamera principale da 64MP con OIS cattura immagini nitide, mentre la fotocamera ultragrandangolare da 8MP e la fotocamera macro da 2MP offrono versatilità per esplorare vari stili di fotografia.

Nonostante il peso contenuto di 181g, il POCO X6 si distingue anche per la sua generosa batteria da 5100mAh, supportata dalla ricarica turbo da 67W. Questa caratteristica consente agli utenti di raggiungere la piena capacità in soli 44 minuti, garantendo un utilizzo ininterrotto per riproduzione di musica, gaming ad alta velocità e condivisione sui social media. Con POCO X6, la marca continua a soddisfare le aspettative degli utenti, offrendo un mix eccezionale di prestazioni, design e durata della batteria.

Il POCO M6 Pro si presenta come una soluzione ideale per gli amanti del gaming e dell'entertainment immersivo con un budget contenuto, con prestazioni che di solito sono riservate a dispositivi di fascia superiore. Il display Flow AMOLED da 120Hz, il primo della serie con cornici sottili, regala una visione di qualità, garantendo uno scorrimento fluido, animazioni uniformi e un'esperienza coinvolgente durante giochi e video.

Inoltre, la tripla fotocamera con sensore principale da 64MP (OIS ed EIS integrati) permette agli utenti di catturare foto e video di buona qualità, riducendo le vibrazioni e le sfocature. Lo zoom 2x integrato nel sensore consente di acquisire dettagli nitidi anche da lontano, offrendo una versatilità ideale per ogni situazione.

Il POCO M6 Pro è pensato per le giovani generazioni, debuttando con il chipset Helio G99-Ultra, uno dei più potenti nel suo segmento di prezzo. Aggiungendo per la prima volta nella serie M un'ampia memoria RAM e di archiviazione, fino a 12GB di RAM e 512GB di ROM, POCO M6 Pro offre un'esperienza utente con davvero pochi compromessi. La ricarica turbo da 67W, la prima della serie, assicura che il telefono sia pronto per l'uso in pochissimo tempo, ideale per chi è sempre in movimento.

Specifiche tecniche

POCO X6 Pro POCO X6 POCO M6 Pro Dimensioni e peso 160,45 x 74,34 x 8,25

(plastica) / 8,35 (pelle vegana) mm 186g (plastica) / 190g (pelle vegana) 161,15 x 74,24 x 7,98 mm 181g 161,1 x 74,95 x 7,98 mm 179g Display 6,67" CrystalRes Flow AMOLED 1220 x 2712 pixel, 120Hz 68 miliardi di colori, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nit 6,67" Flow AMOLED 1080 x 2400 pixel, 120Hz SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mediatek Helio G99-Ultra RAM e memoria interna 8GB LPDDR5X + 256GB UFS 4.0 12GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0 8GB LPDDR4X + 256GB UFS 2.2 12GB LPDDR4X + 256GB UFS 2.2 12GB LPDDR4X + 512GB UFS 2.2 8GB LPDDR4X + 256GB UFS 2.2 12GB LPDDR4X + 512GB UFS 2.2 Fotocamere posteriori 64MP, (principale), 1/2", PDAF, OIS

8MP, 120˚, (ultrawide)

2MP, (macro) Fotocamera frontale 16MP Batteria e ricarica 5000mAh 67W 5100mAh 67W 5000mAh 67W Sistema operativo HyperOS basato su Android 14 Altro Wi-Fi 6, BT 5.4, IP54, speaker stereo, lettore di impronte ottico, NFC, LED IR, DualSIM 5G Wi-Fi 5, BT 5.2, IP54, speaker stereo, lettore di impronte ottico, NFC, LED IR, DualSIM 5G Wi-Fi 5, BT 5.2, IP54, speaker stereo, lettore di impronte ottico, NFC, LED IR, DualSIM 5G, jack da 3,5mm

Disponibilità e prezzi

I nuovi smartphone POCO sono prontamente disponibili per l'acquisto a partire da oggi su mi.com, po.co e Amazon, offrendo un'ampia scelta di opzioni per gli appassionati. Ecco un dettaglio delle configurazioni e prezzi dei dispositivi:

POCO X6 Pro

Colorazioni disponibili: Black, Yellow, Grey

Configurazioni:

8GB + 256GB a partire da 349,90€ | Amazon

| Amazon 12GB + 512GB a partire da 419,90€ | Amazon

POCO X6

Colorazioni disponibili: Black, White, Blu

Configurazioni:

8GB + 256GB a partire da 299,90€ | Amazon

| Amazon 12GB + 256GB a partire da 329,90€ | Amazon

| Amazon 12GB + 512GB a partire da 369,90€ | Amazon

POCO M6 Pro

Colorazioni disponibili: Black, Blue, Purple

Configurazioni:

8GB + 256GB a partire da 229,90€ | Amazon

| Amazon 12GB + 512GB a partire da 299,90€ | Amazon

Inoltre, per coloro che vogliono approfittare delle offerte speciali "early bird" disponibili dalle ore 14:00 dell'11 gennaio fino alle 23:59 del 17 gennaio, POCO offre prezzi ancora più vantaggiosi su alcune varianti selezionate:

POCO X6 Pro, 12GB + 512GB, sarà disponibile a un prezzo speciale di 379,90€

POCO X6, 12GB + 256GB, sarà in vendita a un prezzo promozionale di 289,90€

POCO X6, 12GB + 512GB, sarà disponibile ad un prezzo scontato di 329,90€

POCO M6 Pro, 12GB + 512GB, potrà essere acquistato a un prezzo early bird di 259,90€

Questa è un'opportunità imperdibile per chi desidera garantirsi uno dei nuovi dispositivi POCO ad un prezzo conveniente.