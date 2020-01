Pocophone: saranno 3 gli smartphone in arrivo entro marzo?

Oramai è ufficiale: il successore di Pocophone F1 (disponibile all’acquisto su Amazon) arriverà presto (forse entro marzo). A confermare le voci che circolano online da un po’ di tempo è stato Manmohan Chandolu, il direttore generale di POCO India. Le novità non sono però finite: alcune indiscrezioni hanno introdotto il nome di un nuovo prodotto, ovvero POCO X2.

A partire dalla fine del 2019, si sono susseguite diverse voci dedicate a un nuovo possibile smartphone targato POCO. Pochi giorni fa, avevamo addirittura introdotto anche la possibilità di una variante “lite”. Il produttore ha però diffuso alcune immagini in cui viene fatto riferimento alla “stagione 2” di POCO. Nascosto tra le righe, come potete chiaramente vedere nell’immagine successiva, si legge chiaramente “POCO X2”: potrebbe essere questo il nome del prossimo device?

#POCOIsHere #POCOX2 #PocoF2

Guys, many of you watched the official video of the second season of #POCO. But, did you pay attention to this easter egg?? 😉

POCO X2🤔 That sounds good, like Realme X2, or OPPO Find X2 pic.twitter.com/HpsRNzZX5G

— Xiaomishka (@xiaomishka) January 22, 2020