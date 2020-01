Xiaomi, POCO segue Redmi: ora è un marchio indipendente

POCO segue la strada tracciata da Redmi esattamente un anno fa e diventa un marchio indipendente da Xiaomi. Manu Kuman Jain, Vicepresidente e capo della divisione indiana della casa madre, ha dichiarato su Twitter che il sub-brand ha raggiunto una propria identità grazie al successo di PocoPhone F1 permettendogli così di agire in maniera indipendente a partire da ora.

Il tweet si chiude invitando gli utenti a seguire il profilo IndiaPOCO. Questo lascia presupporre che probabilmente la società si concentrerà – almeno inizialmente – solo sul mercato indiano. Come specificato all’interno del post, il successo di POCO è stato dato dal PocoPhone F1 lanciato nel 2018, lo smartphone con caratteristiche da top di gamma venduto a prezzi di fascia media. Il dispositivo è stato particolarmente apprezzato da molti utenti ma – stranamente – da allora non è stato rilasciato nessun altro smartphone. Negli ultimi giorni, però, si è fatta più insistente l’indiscrezione che vede molto vicino l’arrivo di un successore.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020